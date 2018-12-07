Что важнее для «Краснодара» — чемпионат или кубок?

Алексей Андронов о двух последних матчах «Краснодара» — против «Урала» и «Ростова».

Алексей Андронов

— Наступит момент, когда «быкам» придется определяться. Мне кажется, ни опыта, ни запаса сил для успешной борьбы на двух фронтах «Краснодару» не хватит. Сейчас ситуация складывается так, что исторический шанс (а для клуба любой трофей станет историческим), как мне кажется, скорее представится в чемпионате. Уж очень нестабилен сейчас «Зенит», и если летом и в начале осени было похоже, что его чемпионство лишь вопрос времени, то сейчас такой уверенности нет уже ни у кого. Всего два очка преимущества — это «ни о чем».

Матч с «Уралом» «Краснодар» начал так, что мало кто усомнился — его «получение удовольствия» от самого процесса игры в футбол никуда не делось. К тому же успешная игра в мороз против «Акхисара» в Лиге Европы тоже придала позитивных эмоций.

Интересно, что вроде бы непримечательный матч (на фоне остальной домашней серии) вызвал громкие разговоры и до и после. Сначала «Краснодар» возмутился тем, что игру назначили на 14:00 воскресенья, оставив команде чуть больше 2,5 суток на восстановление. Искать правду в таких вопросах — себе дороже, премьер-лига и основной вещатель кивают друг на друга, хотя совершенно понятно, что никто другой ко времени начала матча отношения не имеет. В общем, оставалось только играть. К чему «Краснодар» и приступил. Сейчас стратегия «быков» выглядит немного опасной, и, скорее всего, однажды это приведет к проблеме. Они все-таки сильно увлекаются игрой в атаку и не всегда сбалансированы и сконцентрированы в обороне. У «Урала» были свои моменты для того, чтобы забить, но пробить вернувшегося в ворота Крицюка екатеринбуржцы так и не смогли. И тем не менее позволю себе призвать «Краснодар» к чуть большему вниманию в работе над оборонительными действиями. Они пропускают очень много атак.

А вот в чем, кажется, уже и нечего совершенствовать — это атака. Причем снова в ней роль первых скрипок играют молодые футболисты. В этой игре голами отметились и Игнатьев, и Сулейманов (напомню, что на ключевой матч молодежной сборной России не был вызван ни Иван, ни Шапи). Думаю, это первое настоящее пополнение изнутри клуба. Вместе с приглашенными игроками и легионерами растется молодым хорошо. И результативно. Теперь у каждого из них по пять забитых мячей во внутрироссийских соревнованиях (притом что Сулейманов всегда выходит на замену).

Вторая громкая дискуссия развернулась после матча — и снова в ней был задействован «Матч-ТВ». Даже официальные лица «Краснодара» (коммерческий директор Арам Фундукян) возмутились тем, что игре с «Уралом» в ток-шоу «8-16» уделили всего четыре минуты. Не влезая в чужие споры, стоит признать: именно с учетом успехов «Краснодара» в этом сезоне, с учетом того, о чем постоянно вспоминает Евгений Ловчев (получение удовольствия от каждого матча), немного удивительно больше обсуждать мучения, чем шикарные представления. Но, как любят говорить в интернете, — мопед не наш, продавать его не нам, так что оставим этот момент непосредственным участникам дискуссии.

Мы не против популярности Спартака, но уделить 4(!!) минуты игре с двумя голами и обилием спорных судейских решений - это за гранью! Это элементарное неуважение к клубу и его болельщикам! @816_show @matchpremier @generalgavr @AShmurnov @GenichK @ANobelito @NagutchevRoman @rfpl — Арам Фундукян (@fundukyan) December 4, 2018

Матч чемпионата, как мы помним, не выявил сильнейший клуб российского юга. Хотя если посмотреть на таблицу, то вроде бы такого вопроса не возникает. Теперь соперникам предстояло продолжить выяснение отношений в Кубке России, причем в рамках двухматчевого противостояния. Причем интрига-то заключалась не только в борьбе двух команд одного региона. Если кто забыл, единственный свой трофей в российской истории «Ростов» выиграл именно у «Краснодара». А для того самого это был первый в истории финал. Правда, и Валерий Карпин, и Мурад Мусаев тогда были далеки от своих нынешних мест работы.

С момента предыдущей встречи «Краснодар» выиграл пять матчей подряд (разница мячей 12-2), «Ростов» же не выиграл ни одного матча из трех и, более того, не забил ни одного мяча. И именно хозяева были в этой встрече явным фаворитом. Мне показалось, что «Краснодар» вошел в игру так, будто ни до какого второго матча доводить дело не хотел. Правда, для начала (как уж водится) была пропущена острая атака гостей. Но потом «Ростов» был в буквальном смысле слова смят. И когда сначала Игнатьев поразил дальний угол (в кубке он без гола с поля не уходит), а затем Куэва со штрафного забил свой первый «российский» гол — действительно, было ощущение, что для убийства всякой интриги остается один точный выстрел. Но тут его нанес «Ростов» — Скопинцев забивал в уже, по сути, пустые ворота. Можно сказать, кстати, что в этой встрече излишняя «открытость» игровой стратегии «Краснодара» и привела к проблемам. Все-таки, когда ты ведешь 2:0, допускать соперника к возвращению интриги в матч не стоит. Формат двухматчевого противостояния в этом турнире достаточно нов для наших клубов. И сейчас не до конца понятно, зачем он введен. К тому же ответные игры состоятся в феврале, когда команды будут после тяжелых сборов. Но и без этого — что получает Кубок России от наличия двух раундов борьбы? Пока непонятно.