«Краснодар» дома обыграл «Урал»

Футболисты «Краснодара» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги

Встреча, прошедшая на стадионе «Краснодар», завершилась со счетом 2:0. Первый гол на 57-й минуте забил Магомед-Шапи Сулейманов, удвоил преимущество хозяев Иван Игнатьев, отличившийся на 75-й минуте.

На стадионе присутствовали 12 тыс. 313 зрителей.

По итогам матча «быки» с 32 очками в активе по-прежнему располагаются на 2-й строчке турнирной таблицы РПЛ, но отставание от лидирующего «Зенита» сократилось до двух очков.

В следующем туре «Краснодар» 9 декабря вновь на своем поле сыграет с «Уфой».