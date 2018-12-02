«Краснодар» дома обыграл «Урал»

Краснодарский край

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Футболисты «Краснодара» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги

Встреча, прошедшая на стадионе «Краснодар», завершилась со счетом 2:0. Первый гол на 57-й минуте забил Магомед-Шапи Сулейманов, удвоил преимущество хозяев Иван Игнатьев, отличившийся на 75-й минуте.

На стадионе присутствовали 12 тыс. 313 зрителей.

По итогам матча «быки» с 32 очками в активе по-прежнему располагаются на 2-й строчке турнирной таблицы РПЛ, но отставание от лидирующего «Зенита» сократилось до двух очков. 

В следующем туре «Краснодар» 9 декабря вновь на своем поле сыграет с «Уфой».

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