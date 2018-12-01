Третья домашняя волевая — «Краснодар» шагает в весну. Обзор матча с «Акхисаром»

Спортивный журналист Алексей Андронов специально для Юга.ру анализирует матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» — «Акхисар», победа в котором почти гарантировала «быкам» выход в плей-офф.

Алексей Андронов

Ключевым решением, изменившим ход матча «Краснодара» и «Акхисар Беледьеспора», на мой взгляд, стала замена, произведенная Мурадом Мусаевым в перерыве матча. Появление на поле Ивана Игнатьева в корне изменило все действия атакующей группы «быков». Ари отошел в глубину, и освободился от плотной опеки защитников турецкого клуба. При всем уважении к Дмитрию Стоцкому — разгонять атаки у него не получалось (хотя в одной из них он едва не забил ударом через себя). Турки очень долго реагировали на замены и разбирались, как им теперь действовать. Собственно, их гол (опять «Краснодару» прилетело с углового — во время зимней паузы Мусаеву и Олегу Фоменко впору специальный семинар проводить), как мне кажется, удивил их самих более всех. Что делать дальше — точно они не представляли, да и «генерал Мороз» давал о себе знать.

Вообще эту поездку в Краснодар я (как и, уверен, «Акхисар») запомню надолго. Для Москвы подобная погода не является чем-то из ряда вон выходящим, можно даже сказать, она никого не удивляет. В совершенно аналогичных условиях на игру ЦСКА с пльзеньской «Викторией» (уровень соперников наших клубов сопоставим) пришло без малого 53 тысячи человек. В Краснодаре матч посетили чуть более 11 тысяч человек. Думаю, половина из них замерзла как никогда до того. Цифры посещаемости последних игр «Краснодара» выглядят грустно. Но, полагаю, в этом, скорее, виновата российская премьер-лига, и стечение обстоятельств. Восемь домашних матчей подряд — это безобразие, которое не имеет аналогов. С этим, кстати, регулярно сталкивается Континентальная хоккейная лига — как только у команды появляется длинная домашняя серия, она начинает терять зрителя. Во-первых, чисто финансово далеко не все могут позволить себе за месяц восемь раз сходить на футбол. Особенно это касается молодежи и студентов, которых не испугать никакими морозами. Во-вторых, у людей существуют и другие дела, особенно в предновогоднюю пору. Наконец, в третьих, зрелище банально «приедается». Тем более когда в соперниках не «Спартак» или «Зенит» и даже не «Фенербахче», а скромный клуб, чье название не запомнить с первого раза, и у которого нет ни единого шанса на успех в турнире. Так что каждому из пришедших 11 008 человек стоит поклониться в пояс.

Вообще уже сама поездка на стадион превращалась в отдельный квест. Сказать, что Краснодар и его водители не слишком приспособлены к езде по снегу и льду, — не сказать ничего. Кстати, кто-то, возможно, не попал на стадион из-за этого. Не попал — и не увидел очередную волевую победу. Как уже стало привычным в этом сезоне, для того, чтобы заиграть по-настоящему, «Краснодару» потребовалась оплеуха. Удар внешней стороной стопы невероятно сложен для вратаря, и молодой Сафонов лишь проводил мяч взглядом. К слову, на мой взгляд, «Краснодару» не стоит излишне увлекаться использованием возможностей своего талантливого юниора. Не все могут занять место в составе в 17 лет, как это делал Акинфеев. И наступит момент, когда юному голкиперу потребуется пауза.

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Сравнять счет «Краснодар» мог еще в первом тайме. Но Стоцкий, исполняя «бисиклету» через себя, зарядил мячом в штангу, а в страдания Ари, получившего по ноге в штрафной, арбитр не только не поверил, но и показал русскому бразильцу желтую карточку за симуляцию. К чести Ари, он не поддался эмоциям, а во втором тайме элегантным «черпачком» вывел свою команду вперед. А первый гол «быков» забил Юрий Газинский. И он достоин отдельного описания, потому что совсем не типичен для «Краснодара». Сергей Петров очень удачно внедрился в чужую штрафную и исполнил шикарную подачу на вбегающего в центр штрафной опорника. Газинский ударил головой как молотком — без шансов для вратаря. Если «Краснодар» сможет наигрывать подобные комбинации и чаще их использовать, его игра станет гораздо более разнообразной.