«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в первом матче 1/4 финала Кубка России

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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«Краснодар» и «Ростов» 5 декабря провели первую встречу четвертьфинала Олимп — Кубка России по футболу

Игра прошла на стадионе «быков» и завершилась боевой ничьей.

Счет на 17-й минуте открыл форвард черно-зеленых Иван Игнатьев. Второй гол в ворота ростовчан на 31-й минуте забил со штрафного Кристиан Куэва. На 40-й минуте Дмитрий Скопинцев отправил мяч в ворота Крицюка. За минуту до конца основного времени Александр Гацкан сравнял счет и увел желто-синих от поражения. 

С трибун стадиона за игрой наблюдали 15 тыс. 428 болельщиков. 

В других матчах 1/4 финала турнира, которые проходили в это же время, «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (1:1), а «Локомотив» нанес поражение «Рубину» (1:0).

Вторая кубковая встреча между южными клубами состоится на «Ростов-Арене» 23 февраля 2019 года. Лидер противостояния в полуфинале сыграет с победителем пары «Локо» — «Рубин».

Как сообщали Юга.ру, в матчах 1/8 финала Кубка России краснодарцы одолели «Крылья Советов», а донской клуб одержал победу победу над «Зенитом».

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