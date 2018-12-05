«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в первом матче 1/4 финала Кубка России

«Краснодар» и «Ростов» 5 декабря провели первую встречу четвертьфинала Олимп — Кубка России по футболу

Счет на 17-й минуте открыл форвард черно-зеленых Иван Игнатьев. Второй гол в ворота ростовчан на 31-й минуте забил со штрафного Кристиан Куэва. На 40-й минуте Дмитрий Скопинцев отправил мяч в ворота Крицюка. За минуту до конца основного времени Александр Гацкан сравнял счет и увел желто-синих от поражения.

В других матчах 1/4 финала турнира, которые проходили в это же время, «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (1:1), а «Локомотив» нанес поражение «Рубину» (1:0).

Вторая кубковая встреча между южными клубами состоится на «Ростов-Арене» 23 февраля 2019 года. Лидер противостояния в полуфинале сыграет с победителем пары «Локо» — «Рубин».