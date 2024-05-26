25 мая в Российской премьер-лиге по футболу состоялся последний тур. Все матчи начинались одновременно, и впервые за многие годы это имело смысл, поскольку интрига оставалась до конца (для сравнения: предыдущие четыре титула «Зенит» обеспечивал за несколько туров до конца чемпионата).

За 29 туров первые три команды набрали: «Динамо» — 56 очков, «Зенит» — 54, «Краснодар» — 53. В последнем туре «Зенит» играл дома с «Ростовом», а «Краснодар» — дома с «Динамо», которому для чемпионства было достаточно сыграть вничью. «Краснодару» нужно было побеждать и надеяться на поражение или ничью петербуржцев, «Зениту» — побеждать и надеяться на поражение москвичей.