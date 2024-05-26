ФК «Краснодар» впервые взял «серебро» чемпионата России и заработал почти млрд рублей
«Краснодар» завершил Российскую премьер-лигу 2023/2024 на втором месте. В последнем туре чемпионами могли стать сразу три клуба
25 мая в Российской премьер-лиге по футболу состоялся последний тур. Все матчи начинались одновременно, и впервые за многие годы это имело смысл, поскольку интрига оставалась до конца (для сравнения: предыдущие четыре титула «Зенит» обеспечивал за несколько туров до конца чемпионата).
За 29 туров первые три команды набрали: «Динамо» — 56 очков, «Зенит» — 54, «Краснодар» — 53. В последнем туре «Зенит» играл дома с «Ростовом», а «Краснодар» — дома с «Динамо», которому для чемпионства было достаточно сыграть вничью. «Краснодару» нужно было побеждать и надеяться на поражение или ничью петербуржцев, «Зениту» — побеждать и надеяться на поражение москвичей.
Три разные команды были чемпионами в ходе одного тайма:
Матч в Краснодаре завершился минимальной победой хозяев: на 52-й минуте единственный гол забил нападающий «быков» Джон Кордоба.
Матч в Петербурге развивался драматичнее: в онлайн-таблице «Краснодар» был чемпионом полчаса, так как «Ростов» вышел вперед на 54-й минуте, на 65-й «Зенит» сравнял, а победу добыл только на 85-й минуте.
В итоге «Краснодар» и «Динамо» завершили турнир с 56-ю очками, и «быки» заняли вторую строчку по результатам личных встреч.
Сайт metaratings.ru посчитал, что за победу в РПЛ «Зениту» причитается 1,089 млрд рублей. За второе место «Краснодар» получит 948 млн рублей, а «Динамо» — 878 млн рублей за «бронзу».
Как сообщали Юга.ру, мэрия Сочи рассказала о строительстве академии футбола в Адлерском районе курорта. В ее строительство вложили 1 млрд рублей.