«Русский сигма бой». Французский рэпер записал трек в честь футболиста и бывшего вратаря ФК «Краснодар» Матвея Сафонова

Французский музыкант IceKeeper записал рэп-гимн в честь Матвея Сафонова, выигравшего Межконтинентальный кубок ФИФА и забивший четыре пенальти подряд

18 декабря издание Sports сообщило, что французский рэпер IceKeeper записал трек Save4Nov в честь вратаря парижского ФК «ПСЖ» и бывшего игрока клуба «Краснодар» Матвея Сафонова, который отбил четыре пенальти подряд.

Напомним, 18 декабря Матвей Сафонов стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА. «ПСЖ» играл против бразильского клуба «Фламенго». Основное время закончилось со счетом 1:1, а серию пенальти выиграла парижская команда — благодаря Сафонову, который отразил четыре удара из пяти.



Кубок стал шестым трофеем футболиста в «ПСЖ». Матвея признали лучшим игроком встречи — четыре подряд отбитых 11-метровых пенальти стали первым подобным случаем на турнирах, которые проводит ФИФА.

В треке музыкант сравнил голкипера с Д’Артаньяном, назвал его номером один и поблагодарил за новый трофей:

«Новый трофей, спасибо, Матвей! Еще один финал, Париж в огне, эй

Русский богатырь стоит во весь рост! У «ПСЖ» позади стена, ничего не пролетит!

Русский сигма бой, застывший взгляд, четыре пенальти — все отражены

Он спасает быстрее, чем они едят улиток,

Одной рукой, двумя руками — Париж выкрикивает его имя».