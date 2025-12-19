«Русский сигма бой». Французский рэпер записал трек в честь футболиста и бывшего вратаря ФК «Краснодар» Матвея Сафонова
Французский музыкант IceKeeper записал рэп-гимн в честь Матвея Сафонова, выигравшего Межконтинентальный кубок ФИФА и забивший четыре пенальти подряд
18 декабря издание Sports сообщило, что французский рэпер IceKeeper записал трек Save4Nov в честь вратаря парижского ФК «ПСЖ» и бывшего игрока клуба «Краснодар» Матвея Сафонова, который отбил четыре пенальти подряд.
Напомним, 18 декабря Матвей Сафонов стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА. «ПСЖ» играл против бразильского клуба «Фламенго». Основное время закончилось со счетом 1:1, а серию пенальти выиграла парижская команда — благодаря Сафонову, который отразил четыре удара из пяти.
Кубок стал шестым трофеем футболиста в «ПСЖ». Матвея признали лучшим игроком встречи — четыре подряд отбитых 11-метровых пенальти стали первым подобным случаем на турнирах, которые проводит ФИФА.
В треке музыкант сравнил голкипера с Д’Артаньяном, назвал его номером один и поблагодарил за новый трофей:
«Новый трофей, спасибо, Матвей! Еще один финал, Париж в огне, эй
Русский богатырь стоит во весь рост! У «ПСЖ» позади стена, ничего не пролетит!
Русский сигма бой, застывший взгляд, четыре пенальти — все отражены
Он спасает быстрее, чем они едят улиток,
Одной рукой, двумя руками — Париж выкрикивает его имя».
В описании к треку указано, что это «французский рэп-гимн, прославляющий героическую игру Матвея Сафонова».
«Мощные панчлайны, энергетика стадиона и танцевальный вайб делают этот трек настоящим победным гимном для Парижа», — говорится в подводке.
Песня про футболиста стала дебютным треком рэпера IceKeeper. Он рассказал изданию «Спорт-экспресс», что наблюдал за игрой Сафонова по телевизору, и когда он отбил пенальти, музыкант понял, что ему «больше нельзя стесняться и нужно творить».
«Демок у меня было много, с музыкой проблем не возникло, а слова сложились сами на эмоциях. В Париже футбол — это жизнь, а Сафонов добавил в него русского шарма. И теперь о нем говорит весь мир!» — отметил рэпер.
Также музыкант объяснил, что значит строчка «отбил быстрее, чем французы едят улиток»:
«Все знают, что у нас во Франции улитки — национальное блюдо, но все их так нехотя и медленно едят, как будто договариваются с совестью перед каждым укусом».
Артист рассказал, что выложил трек в соцсети и загрузил его на музыкальные площадки, однако не знает, когда он там появится и будет доступен к прослушиванию. На данный момент россияне могут послушать часть песни во «ВКонакте» — она размещена под названием Save4Nov, но автор указан как Parisinside.
