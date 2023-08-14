В Краснодаре открыли стадион «Динамо», который ремонтировали 11 лет. Как это было

12 августа в Краснодаре торжественно открыли стадион «Динамо». Путь к этому празднику спорта был тернистым. Юга.ру вспомнили историю стадиона и его многолетней реконструкции и оценили, какой объект получили жители города в итоге. Заодно журналистка пообщалась с участниками забега, который провели в честь открытия на следующий день, в воскресенье. История длиной в 90 лет: величие, война, упадок Стадион вместимостью 6 тыс. человек построен в 1932 году. На тот момент считался самой большой спортивной ареной Северного Кавказа. До Великой Отечественной здесь провели много престижных соревнований, в том числе всесоюзного уровня. Когда началась война, на территории «Динамо» развернули центр по подготовке бойцов. А с началом оккупации в 1942 году фашистско-немецкие захватчики использовали стадион в качестве лагеря для военнопленных. В послевоенные годы началась полномасштабная реконструкция, продлившаяся пять лет. После нее вместимость трибун составила 11 тыс. мест.

Когда в 1960 году построили стадион «Кубань», футбольные матчи стали проводить уже там, а на «Динамо» тренировались легкоатлеты, гандболисты, волейболисты, боксеры, гимнасты, пятиборцы и теннисисты. Однако объект с раннего утра до ночи был доступен не только для профессиональных спортсменов, но и для простых горожан. В 1970-1980 годы на базе «Динамо» начинают активно развивать пятиборье. Арена стала неофициальным всесоюзным центром этого вида спорта. К Олимпиаде-80 в Москве пятиборцы готовились в Краснодаре.

Стадион «Динамо» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Стадион «Динамо» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Тернистый путь к ремонту С развалом СССР и кризисом 1990-х плановые ремонтные работы остановили. Объект медленно, но верно приходил в упадок до тех пор, пока в 2007 году его не признали аварийным. В этом же году городская администрация решила, что стадион пора реконструировать, однако фактически работы начались только в сентябре 2012-го. Сдать объект планировали к 2014 году, но что-то пошло не так. Четыре года проект находился в заморозке. Сроки многократно переносили, а из бюджета продолжали выделять деньги, чтобы наконец-то достроить стадион. В 2022 году было решено заменить 50% импортных комплектующих на отечественные. По данным РБК, главной причиной задержек стали разногласия акционеров АО «Динамо-Кубань» по поводу финансирования проекта и его дальнейшей эксплуатации. В последний раз стадион обещали открыть к 18 апреля 2023 года, к 100-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», но тогда готовность объекта составляла только 88%. Сколько это стоило и что сделали? По последним данным, стоимость реконструкции превысила 2 млрд рублей.

В ходе реконструкции на объекте заменили всё — от трибун до футбольного поля. Комплекс стадиона «Динамо» состоит из четырехэтажного здания-трибуны на 3,5 тыс. мест, открытого футбольного поля с беговыми дорожками, теннисными кортами и секторами для прыжков, зонами для разминки. В здании находятся зал для бокса и борьбы, метания ядра, игры в волейбол и гимнастики, тир для пулевой стрельбы и стрельбы из лука, помещения медико-восстановительного центра и допинг-контроля. Всего здесь представлено 15 видов спорта. Под землей есть двухуровневая стоянка для автомобилей.

Открытие стадиона «Динамо» в Краснодаре © Скриншот фото с телеграм-канала Вениамина Кондратьева

Как открыли стадион и провели забег У входа установили скульптуру первой олимпийской чемпионки Краснодарского края Людмилы Брагиной. Жительница кубанской столицы в 1972 году в Мюнхене она три раза подряд установила мировой рекорд в забегах на дистанции 1500 метров и получила заветную золотую медаль. К своим победам спортсменка готовилась именно на краснодарском «Динамо». Людмила Брагина посетила открытие стадиона, зрители аплодировали ей стоя. На торжественное открытие 12 августа съехались спортсмены и представители власти разных уровней, в том числе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Глава региона в своей поздравительной речи назвал объект не просто стадионом, а настоящим домом спорта, и пообещал, что на его территории в ближайшее время появится парк и спортивные плоскостные сооружения. Кроме того, на территории, прилегающей к стадиону «Динамо», создадут аллею спортивной славы со спортивными элементами. Кондратьеву, кстати, подарили шарфик с надписью «Динамо», который он сразу же надел.

Начальник краевого УФСБ и председатель краевой организации общества «Динамо» Сергей Захарихин заявил, что обновленный стадион станет отличной стартовой площадкой для профессиональных спортсменов. А те, кто за день устали на работе, смогут приходить сюда просто бегать по дорожкам.

Открытие стадиона «Динамо» в Краснодаре © Скриншот фото с телеграм-канала Вениамина Кондратьева

Открытие получилось действительно эффектным и масштабным. Состоялся краевой фестиваль «Сила в движении и единстве». Для гостей подготовили анимационные, спортивно-развлекательные площадки, мини-турниры по воркауту, паркуру, футболу, баскетболу, теннису, показательные тренировки по боевым искусствам, легкой и тяжелой атлетике, художественной гимнастике, гандболу, флорболу (хоккей с мячом) и регби. Состоялись детский забег на 400 и 800 метров, забег на выбывание, веселые старты, выставка мототехники, турниры по фиджитал-футболу, баскетболу, танцевальному спорту. Также гости смогли посмотреть театрализованную программу с участием спортивных и творческих хореографических и вокальных коллективов региона. Не обошлось без выступления Кубанского казачьего хора. Он развлекал зрителей песнями, танцами и трюками. На огромном экране показывали архивные фото стадиона. Волонтеры раздавали спортивную атрибутику. Также настроение создавал оркестр. 13 августа на стадионе «Динамо» прошел забег, дистанция составила 5 тыс. метров. Маршрут пролегал по улице Красной с разворотом по Гаврилова в сторону мэрии. В нем участвовали более 760 человек всех возрастов. «Я бегал вместе со своей любимой, и мы оба чувствовали, что это будет чем-то особенным. Настроились на успех и хотели побить свои предыдущие рекорды. Моя девушка улучшила свой результат на 24 секунды, это был ее новый личный рекорд на 5 км», — рассказал участник забега Евгений Шаповалов.

© Фото Ивана Ванюшенкова, moverat.ru

По его словам, маршрут был безопасным, а волонтеры хорошо отработали, во всем помогая спортсменам. «Атмосфера была очаровательной, все участники, взволнованные и радостные, поддерживали друг друга, что делало эти 5 км еще приятнее. Увидеть новый стадион во всей его величественности было невероятно впечатляюще. «Динамо» — настоящая гордость нашего города, и нам выпала честь забежать на его территорию. Я благодарен за это и за возможность быть частью такого важного мероприятия», — подытожил Евгений. По словам участницы забега Анны Коншиной, всё было организовано на хорошем уровне. «Я участвовала во многих забегах, платных в том числе. И этот ничем не отличался, хотя бесплатный. Выдача стартовых пакетов прошла быстро. Бежать в тени деревьев было комфортно. Если сравнивать стадионы «Кубань», где я тренируюсь, и «Динамо», то это, конечно, небо и земля. Всё новое, чистое, красивое. Классно и символично, что стадион открыли в День физкультурника и так масштабно. Устроили настоящий праздник для жителей», — рассказала Анна. Всем пробежавшим спортсменам вручали медали и памятные подарки.