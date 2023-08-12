В Краснодаре перед входом на стадион «Динамо» установили скульптуру олимпийской чемпионки Людмилы Брагиной

В Краснодаре 12 августа откроют обновленный стадион «Динамо», о его судьбе Юга.ру подробно писали здесь. Спортивный объект закрыли на реконструкцию в 2007 году.

Перед открытием стадиона у входа в сооружение торжественно представили скульптуру первой олимпийской чемпионки Краснодарского края Людмилы Брагиной. Снимки появились в аккаунте Вениамина Кондратьева.

«Путь Людмилы Ивановны в большой спорт не был простым. Только невероятное трудолюбие и упорство позволили ей добиться недосягаемых высот, стать примером для миллионов мальчишек и девчонок. Поэтому на входе в стадион установили скульптурную композицию Людмилы Брагиной. Уверен, бюст будет напоминать о том, что нет ничего невозможного, вдохновит еще не одно поколение спортсменов», — написал глава региона.

Людмила Брагина — советская спортсменка, заслуженный мастер спорта СССР, олимпийская чемпионка 1972 года в беге на 1500 м, шестикратная мировая рекордсменка на дистанциях 1500 и 3000 м (1972-1976), многократная чемпионка СССР (1968-1974). Спортсменка выступала за краснодарский «Динамо». В 2023 году Брагина отметила 80-летний юбилей.