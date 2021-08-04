Что кроется за фасадом стадиона «Динамо» в Краснодаре? Фото и видео

Показываем, как выглядит с земли и высоты краснодарский стадион «Динамо», который ремонтируют уже почти десять лет

Напомним, в 2007 году стадион «Динамо» в Краснодаре закрыли, а в 2012 началась его реконструкция. С тех пор на нее потратили более 1 млрд рублей. В феврале 2021 года власти Кубани выкупили акции Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» на 656 млн рублей для достройки стадиона к 2022 году.

В марте губернатор Кондратьев и председатель ВФСО Анатолий Гулевский договорились достроить стадион к середине 2022 года. По данным краевой администрации, сейчас объект готов на середину. В июле на реконструкцию решили потратить еще 467 млн рулей. После публикации на сайте Юга.ру новостей по реконструкции объекта, читатели часто спрашивали, как выглядит арена стадиона и что скрывается за забором. 4 августа на ютуб-канале Drone Surveillance появилось видео с коптера, на котором показан стадион с высоты птичьего полета. Пилот облетел объект максимально подробно и близко, чтобы можно было разглядеть все, что там происходит. Впрочем, там ничего не происходит — кругом разруха, сиденья выглядят разрушенными, а поле заросло.

Также с редакцией Юга.ру поделился фотографиями с коптера краснодарец Евгений Таранжин. Он снимал объект в прошлом месяце. На кадрах видно, что сейчас на стадионе не ведутся строительные работы. Все то же заросшее поле и испорченные сиденья.