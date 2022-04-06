В Краснодаре опять продлили сроки реконструкции стадиона «Динамо». Раньше его обещали открыть в мае 2022 года

В администрации Краснодарского края сообщили, что теперь стадион «Динамо» планируют открыть в 2023 году. Его ремонтируют более 10 лет

Что было раньше. Юга.ру писали, что стадион «Динамо» на улице Красной в Краснодаре закрыли в 2007 году. Реконструкция там началась в 2012 году. Затраты на ремонт превысили 1 млрд рублей.

В 2021 году власти края выкупили акции Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» на 656 млн рублей, чтобы достроить спортивный объект. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель ВФСО Анатолий Гулевский год назад договорились открыть стадион к середине 2022 года.

В июле 2021 года на реконструкцию решили потратить еще 467 млн рублей. На сайте госзакупок появился тендер на реконструкцию стадиона «Динамо».

Многолетние обещания. Власти края неоднократно давали разные обещания по поводу стадиона. Если верить чиновникам, стадион уже должны были открыть к 2013 году, к 2014 году, к 2015 году. Потом Вениамин Кондратьев поручил открыть стадион к сентябрю 2017 года. По данным на 2021 год, готовность стадиона составляла 50%. Полную историю обещаний чиновников по поводу достройки стадиона можно прочитать здесь. Для сравнения, стадион ФК «Краснодар» построили чуть больше чем за три года.