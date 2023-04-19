Стадион «Динамо» в Краснодаре обещают сдать в эксплуатацию в июне 2023 года. Его ремонтируют больше 10 лет

Краснодарский край

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  • Стадион «Динамо» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Стадион «Динамо» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Администрация Краснодарского края отчиталась, что стадион «Динамо» готов на 88% и в июне 2023 года его сдадут в эксплуатацию

Общая площадь трибун составит 14,7 тыс. кв. метров. Уже завершили возведение основной трибуны на 3,5 тыс. мест, здания касс, подземной двухуровневой автостоянки и вспомогательных сооружений. Внутри трибун смонтировали инженерное оборудование и установили лифты. Также на объекте уложили асфальтобетонное покрытие и газон.

В процессе устройство проездов и тротуаров, ограждений и освещения. На стадионе продолжают отделочные работы, укладывают напольные покрытия и устанавливают двери. Внутри автостоянки монтируют пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения, сообщили в краевом департаменте строительства.

По проекту, на стадионе «Динамо» будет легкоатлетическое и разминочное ядро, поле для метаний, площадка для мини-футбола и зона уличных тренажеров, залы для занятий борьбой и игровых видов спорта, художественной гимнастики и волейбола.

Напомним, построенный в 1932 году стадион «Динамо» пришел в аварийное состояние к 2010-му. Два года спустя начались работы по реконструкции, к 2021-му на неё потратили более 1,6 млрд рублей. Стадион планировали запустить в 2022 году, но потом на него выделили ещё 521 млн рублей. Историю реконструкции и обещания чиновников можно почитать здесь.

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