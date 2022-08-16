Сотни светофоров и более тысячи камер видеонаблюдения. Кто в Краснодаре следит за дорогами

В Краснодаре есть люди, которые круглосуточно следят за обстановкой на городских дорогах и раньше всех видят, где собираются пробки, происходят ДТП и не работают светофоры. Журналистка Юга.ру Иолина Грибкова побывала в Центре мониторинга дорожного движения и узнала, как он работает. Происходящее в прямом эфире За дорожным движением всего Краснодара следят шесть человек днём и два ночью. Три сотрудника наблюдают за картинкой с камер, установленных по всему городу. Ещё три человека отслеживают движение общественного транспорта и отвечают на звонки по горячей линии. Основное рабочее помещение Центра мониторинга оборудовано интерактивными экранами, на которых отображается ситуация на дорогах. Картинка в режиме реального времени поступает с камер наружного наблюдения, их на дорогах Краснодара более тысячи. Все вместе они составляют так называемый программный комплекс, который находится в ведомстве управления гражданской защиты. Видео с камер даёт представление о том, что происходит прямо сейчас, в том числе позволяет следить за работой 458 светофоров. Когда какой-то светофор не работает, специалист звонит подрядной организации, с которой заключён муниципальный контракт, выясняет причину, после чего вызывает на место ремонтную бригаду.

Все манипуляции со светофорами фиксируют в специальном журнале, неисправности и поломки тоже. В случае необходимости сотрудник Центра мониторинга может добавить или уменьшить длительность сигнала на том или ином направлении, но только на время, пока ситуация на дороге не наладится. Чтобы полностью изменить режим работы светофора, нужно оформить соответствующие документы в департаменте транспорта. Когда специалист видит пробку, он приближает картинку на экране, при необходимости открывает дополнительные камеры видеонаблюдения, чтобы лучше понять, по какой причине произошел затор. Например, если не работает светофор, центр обращается к ГИБДД и просит поставить на проблемный участок регулировщика дорожного движения.

Центр мониторинга дорожного движения и транспорта Краснодара © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Если произошло ДТП, сотрудник связывается с сотрудниками ГИБДД, а при необходимости со станцией скорой медицинской помощи и МЧС, и направляет их на место происшествия. Главное — максимально быстро отправить на место патруль, чтобы разрулить ситуацию и ускорить движение транспорта. Каждый сотрудник наблюдает за дорогами на закрепленном за ним участке. Управлять камерами центр не может, но если одну из них необходимо повернуть, то по звонку и запросу специалист управления гражданской защиты на какое-то время изменяет обзор. Запрашивать видео с камер нельзя. В 2014 году в Краснодаре открылся транспортно-навигационный центр. Тогда он отслеживал только общественные перевозки, занимался обработкой жалоб и логистикой. Постепенно добавились новые обязанности, связанные со строительством, ремонтом и содержанием дорог, прочисткой ливнёвок, школьными перевозками. Погода, транспорт и ремонт Как рассказала заместитель директора центра Наталья Ронжина, сотрудники знают, какие участки дорог в Краснодаре подтапливает в дождь. В основном это Прикубанский округ. Как только начинает моросить, специалисты открывают все без исключения камеры на проблемных участках и отслеживают заторы. В зимний снежный период сотрудники центра также отслеживают, какая спецтехника вышла на дороги и вышла ли вообще. В реальном времени они открывают камеры и проверяют ситуацию, в том числе в режиме ГЛОНАССа [российская спутниковая система навигации, включает 24 спутника, движущихся над поверхностью Земли в трёх орбитальных плоскостях, — прим. Юга.ру]. Центр следит и за дорожными работами. Если куда-то приехала спецтехника, сотрудник центра звонит в отдел, где выдают разрешения на такие работы, и уточняет, есть ли оно, какая компания этим занимается и в какие сроки закончит. Если разрешения нет, информацию передают в департамент транспорта, специалист выезжает на место и составляет протокол.

Центр мониторинга дорожного движения и транспорта Краснодара © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Центр мониторинга дорожного движения и транспорта Краснодара © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Мониторят здесь и движение трёхсот школьных автобусов. Каждый день они отвозят в школу и обратно домой 18 тыс. детей. Неправильно припаркованный транспорт, который мешает дорожному движению, тоже попадает в поле зрения. В этом случае специалист сообщает о проблеме в ГИБДД и направляет на место патруль. Камеры видеонаблюдения не имеют функцию распознавания лиц. По словам Натальи Ронжиной, в центре тестировали крупные системы с такой функцией, но интегрироваться с ними не удалось из-за слишком большой погрешности — более 70%. «Умные» светофоры В Краснодаре работают 36 адаптивных — в народе «умных» — светофоров. Сверху над ними на консолях стоят датчики фиксации транспорта. Устанавливая такие светофоры, специалисты четко вымеряют, чтобы датчики захватывали определенные участки дороги. Если детектор видит, что произошел разрыв (за 2-3 секунды не проехала ни одна машина), он передает эту информацию в контроллер (головной мозг светофора), который в свою очередь принимает решение переключиться с одной фазы (улицы) на другую. Таким образом, на одном перекрестке светофор, переключая фазы, сам решает, какие полосы будут ехать. Утром адаптивные светофоры зачастую работают на въезд в город, пропуская прибывающие автомобили, в обед равноценно для всех, вечером — на выезд. Всё прописано программой, они не работают наугад. В праздничные дни или во время проведения каких-то мероприятий специалисты включают для них особый режим, чтобы разгрузить дороги. Светофоры с кнопками для пешеходов тоже считаются адаптивными.

Центр мониторинга дорожного движения и транспорта Краснодара © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Центр мониторинга дорожного движения и транспорта Краснодара © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

А ещё в Краснодаре сейчас тестируют пропуск трамваев по приоритету с помощью адаптивных светофоров. Пока речь идёт о маршрутах 4, 5, 8, 9, 10, 20, 22. Когда трамвай (всего их 39), в который встроен специальный модем, подъезжает к перекрестку, контроллер его видит и переключает светофор, чтобы он мог проехать. Если трамвай ломается, то светофор ждет 90 секунд и отменяет приоритет. На что жалуются краснодарцы Помимо всего вышеперечисленного сотрудники Центра принимают обращения от жителей по телефонам горячей линии. Ежедневно в центр поступает около 300 звонков, в дождливые и снежные периоды — более 1 тыс. Специалисты их обрабатывают и присваивают номера, независимо от того, по теме центра обращение или нет. Далее сотрудник по истечению своей отчетной смены формирует письма и направляет в уполномоченные органы. Люди жалуются не только на проблемы с транспортом, но и на состояние дорог, работу ливневой канализации и снег зимой.

Что касается общественного транспорта, то чаще всего жалуются на отклонение от расписания, нарушение схем движения, отсутствие на линии и санитарное состояние. Часто люди возмущаются тому, как устарел подвижной состав. Специалист формирует обращение и перенаправляет его в департамент транспорта, чтобы уполномоченный выехал на линию и составил протокол. Наталья Ронжина рассказывает, что работа горячей линии не так проста. Телефоны в центре многоканальные. Это значит, что на один номер может поступать одновременно несколько звонков. Если занят один сотрудник, система перенаправляет вызов следующему. Если заняты все операторы, АТС удерживает абонента в режиме ожидания до тех пор, пока кто-то не сможет принять звонок, при этом режим ожидания не предполагает коротких гудков, свидетельствующих о том, что линия занята. В результате некоторые граждане предполагают, что телефон горячей линии не работает и на него невозможно дозвониться. Для того, чтобы принимать жалобы с фото и видео, центр использует WhatsApp. Однако многие присылают голосовые сообщения. Порой это длинный, сумбурный и эмоциональный рассказ, нередко с нецензурной лексикой, что не позволяет выяснить суть жалобы. «Хочется, чтобы заявители были человечнее и корректнее», — добавила Ронжина.