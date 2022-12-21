Краснодарский край в лидерах по количеству аварий, Сириус в аутсайдерах

Краснодарский край вошел в ТОП-10 самых аварийных регионов РФ и занял в антирейтинге второе место. Согласно статистике, с января по ноябрь 2022 года в регионе произошло 5 тыс. 229 аварий. При этом, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество ДТП снизилось на 3,5%, сообщило ИА «Промрейтинг».

Первое место по количеству аварий заняла Москва — 7 тыс. 112. Там процент ДТП по сравнению с 2021 годом снизился на 8,6. На третьей строчке расположилась Нижегородская область. Там зафиксировали 3 тыс. 984 аварии.