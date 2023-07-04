Пробки на Крымском мосту достигнут пика 16-17 июля — Минтранс

Чтобы решить ситуацию с заторами на Крымском мосту, на Керченскую переправу доставят дополнительный паром

Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что днем 4 июля пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани отсутствуют. По данным сервиса «Яндекс. Карты», небольшой затор есть только около пункта досмотра.

По словам Савельева, пиковая ситуация с заторами ожидается 16-17 июля. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что количество автомобилей возрастет ближе к выходным.

Кроме того, 4 июля для объезда Крымского моста открыли Херсонский мост. Также на Керченскую переправу планируется поставить дополнительный паром для перевозки транспорта. Он начнет курсировать круглосуточно с 7 июля и позволит перевозить до 200 автомобилей в сутки в обоих направлениях.

В случае необходимости будут задействованы два десантных корабля. Каждый из них может перевозить по 40 автомобилей.

Также в Минтрансе советуют водителям заранее подготовиться к досмотру. Вот, как это сделать: