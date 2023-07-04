Пробки на Крымском мосту достигнут пика 16-17 июля — Минтранс

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Чтобы решить ситуацию с заторами на Крымском мосту, на Керченскую переправу доставят дополнительный паром

Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что днем 4 июля пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани отсутствуют. По данным сервиса «Яндекс. Карты», небольшой затор есть только около пункта досмотра.

По словам Савельева, пиковая ситуация с заторами ожидается 16-17 июля. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что количество автомобилей возрастет ближе к выходным. 

Кроме того, 4 июля для объезда Крымского моста открыли Херсонский мост. Также на Керченскую переправу планируется поставить дополнительный паром для перевозки транспорта. Он начнет курсировать круглосуточно с 7 июля и позволит перевозить до 200 автомобилей в сутки в обоих направлениях.

В случае необходимости будут задействованы два десантных корабля. Каждый из них может перевозить по 40 автомобилей.

Также в Минтрансе советуют водителям заранее подготовиться к досмотру. Вот, как это сделать:

Как писали Юга.ру, утром 4 июля пробка на подъезде к мосту со стороны Краснодарского края составляла 4 километра. 3 июля протяженность затора была около 13 километров. 

дорога на курорт Дороги Крымский район Пробки

Новости

В Краснодаре состоится премьера спектакля «Чарли. История одного книжного»
22% краснодарцев имеют подработку — SuperJob
В Краснодарском крае температура воздуха близится к 40 °С. Рассказываем, как пережить жару
За полгода краснодарских водителей оштрафовали на 147 млн рублей за неоплату парковок
В Краснодаре хотят снести 272 постройки. Их посчитали незаконными
Пробки на Крымском мосту достигнут пика 16-17 июля — Минтранс

Лента новостей

«Краснодар реально специфичный»
Сегодня, 14:14
«Краснодар реально специфичный»
Что думают о проблемах города его новые жители
Перед Крымским мостом снова многокилометровая пробка
Сегодня, 09:49
Перед Крымским мостом снова многокилометровая пробка
С заторами на трассе будут разбираться в прокуратуре
Выиграть умную колонку, полепить пельмени, покататься на «сухом сёрфинге»
Вчера, 18:15
Выиграть умную колонку, полепить пельмени, покататься на «сухом сёрфинге»
Чем заняться на VK Fest 2023 в Сочи с «Пятёрочкой»

Реклама на сайте