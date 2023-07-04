«Краснодар реально специфичный». Что думают о проблемах города его новые жители

Из Красноярска, Кемерово, Пензы, Армавира, Сочи, из Якутска и Таганрога — люди переезжают в Краснодар со всей страны. Специально для Юга.ру Дарья Лето записала истории восьми человек, поселившихся здесь не так давно, и узнала, что думают о городе его новые и уже укоренившиеся жители.

«В ближайшие пять лет из Краснодара никуда не планирую уезжать» Валерия, 22 года, педагог дополнительного образования по спортивному туризму, переехала из Кемерова



Валерия

— Моя семья (я, папа, мама и младший брат) переехала в Краснодар в 2019 году. Я в тот год окончила школу. Родители за год до этого были в Краснодаре в отпуске, им все понравилось, и они решили: «Надо переезжать!». Я собиралась поступать в Москве — в Российский университет спорта на заочное отделение. Ездить туда на сессии из Краснодара ближе, чем из Кемерово. Но чувства у меня были тогда смешанные: все-таки 18 лет жизни прошли в Кемерове, жизнь была налажена, были друзья и знакомые. А тут новый город, выход из зоны комфорта. С другой стороны, переехать все же хотелось: Кемерово — город маленький, дальнейшего развития для себя я там не видела. Ну и, опять же, ближе к морю. Младшему брату первый год в Краснодаре дался тяжело. Новые школа, учителя, одноклассники, было трудно войти в новый коллектив. Сейчас уже привык, появились друзья. Школу брат уже окончил, сейчас учится в колледже при ИМСИТе. Сначала мы снимали квартиру, потом купили свою в микрорайоне «Молодежный». Мама по профессии парикмахер, работу нашла быстро. Первый год набирала клиентскую базу, потом арендовала помещение и открыла свой салон. Папа в Кемерове работал водителем, но в Краснодаре долго не мог найти работу и в итоге уехал в другой город.

© Фото из личного архива Валерии

В первый год мне сложно было общаться с людьми, особенно сильно выделялись те, кто местные Валерия, 22 года, переехала в Краснодар из Кемерова

Переезжая в Краснодар, я сразу настраивалась искать работу, чтобы параллельно учиться и работать. Сейчас я работаю в школе № 94 на улице Российской [Тепличная, 11 — прим.ред.]. Туда меня направили педагогом дополнительного образования от Центра туризма, где я занимаюсь. Главные два минуса для меня в Краснодаре — пробки и много мусора. По крайней мере у нас в Молодежном вдоль дорог постоянно лежит мусор. Мне было непонятно, почему нет нигде мусорок. Общественного транспорта ходит много, но все они идут по разным маршрутам, и чтобы сесть на нужную тебе маршрутку, приходится по двадцать минут стоять на остановке. На работу добираюсь либо на маршрутке, либо на велосипеде. По времени примерно одинаково — 15-20 минут, если не опоздаешь на маршрутку и не попадешь в пробки.

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Чтобы попасть на двухчасовую тренировку в Аграрный университет, я трачу на дорогу по два часа туда и обратно. Поэтому, когда позволяет погода, стараюсь ездить на велосипеде. И это еще один минус: в Краснодаре мало зон, выделенных для велосипедистов, и чаще всего я езжу по автомобильной дороге. Еще одна проблема — отсутствие городских парковок для велосипедов. Раньше велосипед оставляла в учительской раздевалке, сейчас уже не разрешают, поэтому таскаю его везде с собой — я занимаюсь с детьми на школьном стадионе. Чтобы прочитать вторую часть рассказа Валерии, кликните на строчку ниже:

«В первый год мне сложно было общаться с людьми...» В школе я занимаюсь со вторыми, третьими и пятыми-седьмыми классами. Для меня непривычно, что дети в краснодарских школах занимаются в три смены. В Кемерове было максимум две смены и то только у начальных классов. Из-за этого очень неудобно составлять расписание своих занятий: то перебор в группах получается, то недобор. В первый год мне сложно было общаться с людьми, особенно сильно выделялись те, кто местные. Какие-то они недружелюбные, злые, заинтересованные в том, чтобы на ком-то заработать. К примеру, поначалу в спортзале я занималась с тренером, всё было хорошо, нормально общались. Потом стала тренироваться самостоятельно, и он даже перестал со мной здороваться. Получается, ты интересен человеку, когда ему платишь деньги. За три года я еще успела три месяца пожить и поработать в Питере, но там не сложилось, вернулась в Краснодар. Плюс стабильно два раза в год уезжаю на сессии в Москву. И однажды поняла, что скучаю по Краснодару, хочу скорее вернуться домой — город уже стал родным. Из плюсов сегодня для себя вижу, во-первых, удачное географическое расположение Краснодара. Отсюда и к морю можно уехать, и в центральную Россию. Во-вторых, в плане своей профессиональной карьеры я тоже здесь вижу много перспектив. Хотя на первый взгляд туризм в Краснодаре и крае развит достаточно хорошо, на самом деле поле непаханое, и можно много где себя попробовать и реализовать, — и в спортивном туризме, и в проведении туров. Профессионалов в этой сфере мало. Но пока что больше вижу себя в педагогике: мне легко дается работа с детьми. Я сейчас взяла шестой класс, и мне нужно выпустить ребят, так что в ближайшие пять лет из Краснодара никуда не планирую уезжать.

«Чуть комфорта добавьте, и будет отлично» Дмитрий, 39 лет, специалист по автоматизации предприятий в сфере энергетики и газоснабжения, переехал из Красноярска

© Фото из личного архива Дмитрия

— Я родом из Красноярска. В Краснодар приехал 1 ноября 2020 года. Красноярск был бы идеален для проживания, если бы не два момента. Во-первых, зима длится семь месяцев. Во-вторых, очень плохая экология. В городе уже открыты два онкоцентра. Есть такое выражение «режим черного неба». Вот для Красноярска это очень характерно. Зимой над городом стоит черный смог, ветра нет, люди дышат выбросами от предприятий. И я решил переехать. Изначально рассматривал Краснодар, потому что всегда любил тепло. Для меня солнышко, травка зеленая — это максимально классно. С Краснодаром я знаком с лета 2015 года. Я тогда занимался автоматизацией одного местного крупного предприятия, работал со стороны подрядчика. Через несколько лет компания-заказчик мне предложила работу, я согласился.

Я абсолютно не жалею, что переехал в Краснодар. Это классный опыт Дмитрий, 39 лет, переехал в Краснодар из Красноярска

Так что все срослось: и желание переехать в более теплые края, и новая работа. При этом все-таки было непросто уезжать из Красноярска, потому что там я занимался спортивными бальными танцами. Наш танцевальный коллектив был достаточно известен в стране. Фестиваль «Российская студенческая весна» — одно из мероприятий, где мы были чемпионами России. Танцы были моим хобби, которому я посвятил четырнадцать лет, поэтому было тяжело расставаться с ребятами. Но, тем не менее, я выбрал теплый климат, природную красоту, зелень и близость к морю.

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Для меня еще одними аргументами для переезда были аэропорт и близость к Турции, полетная сетка в принципе. Из Красноярска добраться куда-то, кроме Тайланда и Китая, проблематично. К сожалению, все обстоятельства привели к тому, что краснодарский аэропорт закрыт. Но рядом есть море, 2,5 часа за рулем — и ты наслаждаешься свежим воздухом. Чтобы прочитать вторую часть рассказа Дмитрия, кликните на строчку ниже:

«Еще одна особенность местных — пообещать и не сделать» Таких, как я, называют критиками, потому что я видел много городов России, и Краснодар реально специфичен. Коренные жители, кубанцы, достаточно медлительные — и в работе, и в решении каких-то бытовых вопросов. Люди из Сибири все делают быстро. Может, так холод действует, не знаю. Еще одна особенность местных — пообещать и не сделать. Личный пример. У себя под окнами я посадил туи и розы. Их срубили, когда косили газон. Я обратился в обслуживающую компанию: «Восстановите, и вопросов не будет». — «Да-да-да, конечно». Прошло полтора года, и мне говорят: «Мы никуда не теряемся, мы здесь». Городу не хватает иллюминации. А это же всегда красиво. Этим Казань, Красноярск, например, могут похвастаться. О пробках я уже молчу. Краснодар — вторая Москва. На мой взгляд, проблему с пробками можно было бы решить, построив какие-то маленькие развязки, убрав ненужные сужения и расширения полос. Чуть комфорта добавьте, и будет отлично. Из плюсов — очень вкусная еда в ресторанах. Краснодар этим отличается, безусловно. Многие заведения достаточно приличного уровня. Плюс крутая сеть «Табрис». Что я для себя самого здесь открыл — это желание созидать. Когда ты живешь там, где тепло, появляется какой-то внутренний свет, энергия, которая позволяет упорядочить мысли, направить их в сторону того, чтобы свое что-то открыть. Я абсолютно не жалею, что переехал в Краснодар. Это классный опыт.

«В Краснодаре проходит много мероприятий, ориентированных на женщин» Валентина, 32 года, домохозяйка, переехала из Пензы



Валентина

— Я родом из Пензы. У меня среднетехническое образование, специализация «коммерция». В Краснодар переехала к будущему мужу. Мы с ним познакомились по работе еще в Пензе около десяти лет назад, общались по-дружески. Он сам родом из Новосибирска, но уже много лет живет в Краснодаре. Потом у него и у меня появились свои семьи, изредка переписывались, поздравляли друг друга с рождением детей. В 2019 году общаться стали больше — к этому времени и у него, и у меня семейная жизнь не сложилась, оба были в разводе. Я всегда мечтала переехать куда-нибудь потеплее. В Пензе климат примерно такой же, как в Москве: осенью уже холодно, долгая зима, только к маю становится более-менее тепло. И когда мы уже с моим нынешним мужем решили пожениться, я переехала со старшим сыном в Краснодар. Приехали сюда в ноябре, было очень тепло — мы в кофтах ходили.

Парк «Солнечный остров» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Когда приезжаешь в новый город, у людей есть уже сложившиеся отношения — свои друзья, подруги, и втиснуться в это окружение тяжеловато Валентина, 32 года, переехала в Краснодар из Пензы

Поначалу мы жили в Фестивальном микрорайоне, потом переехали на Кубанскую набережную. Все говорят, что в Краснодаре пробки, куча машин, но меня лично это не напрягает. Я домохозяйка, занимаюсь детьми [в этом браке родилась дочь, ей три года — прим.ред.], и куда-то к определенному времени мне спешить не надо. Если у тебя свободный график, передвижение на машине ты можешь выстроить таким образом, чтобы не стоять утром и вечером в пробках. Днем, в принципе, нормально везде кататься. А если работаешь на удаленке, как мой муж, то пробки вообще не замечаешь. Лично мне Краснодар очень нравится, и я здесь недостатков каких-либо не вижу. Если в Пензе до каких-то детских кружков приходилось добираться, куда-то идти, ехать, тратить время на дорогу, потому что рядом с домом ничего не было, то в Краснодаре в любом районе есть какие-то развивашки, студии йоги для мам, тренажерные залы. Всё очень близко. Детские площадки рядом с домами. Чтобы прочитать вторую часть рассказа Валентины, кликните на строчку ниже:

«В Краснодаре как-то больше возможностей свои хотелки реализовать» Дочка и сын ходят в частный детский сад недалеко от дома. Я довольна, детьми в саду занимаются. Единственное, в Краснодаре мне тяжело было подруг новых найти. Когда приезжаешь в новый для тебя город, у людей, которые там живут, есть уже какие-то сложившиеся отношения — свои друзья, подруги, и втиснуться в это окружение тяжеловато. Прежде всего должны совпасть интересы. Но за счет того, что здесь, в Краснодаре, проходит много мероприятий, ориентированных именно на женщин, — йога-практики, фестивали, встречи — найти новых знакомых все-таки проще, чем в каком-то другом городе. Во всяком случае благодаря участию в таких мероприятиях я встретила новых подруг. Еще я давно хотела пойти на курсы визажа, но в Пензе почему-то мне не удавалось, казалось, что это дорого. Здесь я уже отучилась — в Краснодаре как-то больше возможностей свои хотелки реализовать. Не скажу, что это будет моей работой, но во всяком случае желание свое я исполнила. Недостатки можно найти везде. Сейчас еще время такое, что вокруг всё плохо, и нужно все-таки находить что-то хорошее. Его на самом деле много. Даже мой муж, который по своей работе бывал в разных городах и ему есть с чем сравнить, говорит, что Краснодар — одно из лучших мест, где он хотел бы жить. В других городах и люди другие, и возможности не такие. В свое время он прожил в Сочи полгода и жить бы там постоянно не хотел: работы толком нет, и в плане инфраструктуры город неудобный. Краснодар намного лучше.

«Для меня было дикостью, что здесь могут не уступить место пожилому человеку» Марина, 27 лет, фармацевт, переехала из Армавира



Марина

— В Краснодар я, муж и сын переехали в апреле прошлого года из Армавира. Муж работает строителем, и здесь ему предложили более высокооплачиваемую работу. Я сама родом из Армавира, муж — из Карачаево-Черкесии. Могу с уверенностью сказать, что в Армавире и Краснодаре люди разные. В Армавире в основном живут армяне и русские, и такого многонационального колорита, как в Краснодаре, там нет. В Краснодаре же встречаешь очень много людей, которые приехали не только из разных регионов страны, но и из ближнего зарубежья. И этим город мне и интересен. Что касается общения с коренными жителями, то они всегда подчеркивают, что они местные, здесь родились и выросли. Как-то была свидетелем того, что мужчина не захотел уступить бабушке место в общественном транспорте. Ему делают замечание, а он отвечает: «Да вы понаехали все, а я здесь с рождения живу!». Это было неприятно слушать. В итоге он место так и не уступил, сказал, что заплатил за место, как и другие, едет с работы и тоже устал.

© Фото из личного архива Марины

Пробки — это единственный и самый главный для меня минус в Краснодаре. И нехватка общественного транспорта Марина, 27 лет, переехала в Краснодар из Армавира

У нас не было никаких сложностей ни с оформлением документов, ни с устройством ребенка в сад (сыну пять лет). Я не ожидала даже, что в сад ребенка возьмут почти сразу. В Армавире я ждала путевку полтора года, в Краснодаре — полтора месяца. Мне не составило никаких проблем найти работу по специальности — аптек в Краснодаре много, людям лекарства нужны всегда. Как только ребенок пошел в сад, я сразу вышла на работу. Первые четыре месяца после переезда мы арендовали жилье, потом купили квартиру в районе Западного обхода, в ЖК «Самолет». В сад теперь добираться гораздо дольше. В основном езжу с ребенком на общественном транспорте. Пробки — это единственный и самый главный для меня минус в Краснодаре. И нехватка общественного транспорта.

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На маршруте, которым мы ездим, автобусов в часы пик не хватает, и они забиты настолько, что людям нередко становится плохо, особенно летом. Ты едешь в автобусе и регулярно слышишь, как кто-то из пассажиров звонит в администрацию и жалуется на нехватку автобусов. Но их не добавляют, потому что это нерентабельно — днем автобусы ездят пустые. Если ты выйдешь из дома минут на пять-десять позже, чем обычно, застрянешь в пробке на час-полтора. Чтобы к 8:30 успеть в детский сад к завтраку, в 06:45 мы с сыном уже должны стоять на остановке. Но, к счастью, прямо за нашим домом строится детский сад, который должен открыться в сентябре, и тогда переведем сына туда. Чтобы прочитать вторую часть рассказа Марины, кликните на строчку ниже:

«Мы планируем остаться жить в Краснодаре, потому что...» Я и муж довольны переездом в Краснодар. Два с половиной года мы прожили в Черкесске. Сама по себе Карачево-Черкесия — прекрасная республика, но социальный уровень там невысокий, безработица страшная. При этом люди сами по себе очень добрые, отзывчивые, всегда готовы прийти друг другу на помощь. Менталитет, конечно, другой. Там молодежь вообще не садится в общественном транспорте, даже если есть свободные места. Поэтому для меня было дикостью, что здесь, в Краснодаре, могут не уступить место пожилому человеку. Я очень люблю Армавир, это замечательный город — маленький, уютный, чистый. Но, несмотря на то, что это промышленный город, перспектив в плане работы для молодежи там нет, для молодых семей — особенно. Мы планируем остаться жить в Краснодаре, потому что для детей [в семье скоро ожидается пополнение — прим.ред.] здесь возможностей больше в плане образования, спорта, и культуры. Вместе с садом в нашем ЖК будет сдаваться школа, а всего будет четыре школы на 1,5 тыс. мест каждая и одиннадцать садиков на 280 мест каждый. Рядом с нами — Краснодарский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова. Так что за будущее детей мы спокойны.

«Слышала, что хорошие школы в Краснодаре нужно поискать» Елена, 33 года, педагог-хореограф, переехала из Красноярска



Елена

— Я родом из Сибири, родилась и выросла в Красноярске. В Краснодар мы с дочкой (сейчас ей 4,5 года) переехали в январе 2021 года, причем это было совершенно спонтанное решение. Мои друзья, коллеги часто бывали здесь, хвалили город, в первую очередь, климат. В большей степени я ориентировалась на отзывы друзей, плюс смотрела фото Краснодара в популярных пабликах в соцсетях. В первый раз я и дочка приехали в Краснодар летом 2020 года специально, чтобы самим увидеть город. Это был конец июня. Хорошо, тепло! Конечно, я побывала в самых красивых местах Краснодара, в первую очередь, в парке «Краснодар» и Немецкой деревне. Первое впечатление о городе было очень хорошим. В ту поездку мы вместе с моими друзьями уже смотрели жилье, районы, где я бы хотела жить с ребенком. В общем и целом, обустройство на новом месте заняло где-то год. Я решила пожить для сравнения в разных локациях Краснодара, чтобы понять, где больше нравится. Три-четыре месяца в одном районе, потом в другом. Отмечу, что там, где мы жили, все соседи всегда здороваются друг с другом. Я не знаю, местные они или приезжие, но в любом случае это приятно.

© Фото из личного архива Елены

Я решила пожить для сравнения в разных локациях Краснодара, чтобы понять, где больше нравится Елена, 33 года, переехала в Краснодар из Красноярска

Немецкая деревня — очень классное место, но только для тех, кто здесь и живет, и работает, и кому не нужно выезжать за пределы района каждый день. Если бы у меня была там работа, я бы с удовольствием там осталась жить. Жили мы и в ЖК «Панорама» недалеко от парка «Краснодар». Этот район мне тоже нравился, но он очень густо заселен, и когда на стадионе идет какая-то игра, то полный коллапс. Позже перебрались ближе к ЖК «Губернский». В принципе тоже неплохо, но этот район мне понравился меньше. Поначалу устроить ребенка в сад было проблемой — первые полгода не давали путевку. Тогда мы жили в Прикубанском округе, а там с местами в детсадах вообще очень сложно. В Центральном округе путевку дали сразу, но на полдня, но и это уже было плюс. Сейчас мы живем в Фестивальном микрорайоне, и здесь меня всё полностью устраивает. Самое главное — близко к центру. И вопрос с садом решился быстро — дали на полный день.

© Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

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Общественным транспортом я не пользуюсь — есть своя машина. По качеству дорог отмечу, что у вас отличные трассы, особенно к морю. У меня есть с чем сравнить: в Сибири, наоборот, дороги отвратительные из-за того, что постоянно снег лежит. Но зимой в Краснодаре водители ездят ужасно. Как-то пару раз, когда Краснодар завалило снегом, проехалась на такси. Мне было очень страшно: оба водители ехали, как по гоночной трассе. Для них, видимо, это было развлечением прокатиться по снегу на летней резине. На что я обратила внимание при общении с местным населением — какое-то халатное отношение к работе, некая безответственность, лень. Например, те работодатели, у которых я работала в Красноярске, всегда выполняли свои обязательства. Если у вас заключен договор, все условия выполняются. В Краснодаре я столкнулась с тем, что предыдущий работодатель не выполнил свои договоренности, и я прекратила с ним сотрудничество. Чтобы прочитать последнюю часть рассказа Елены, кликните на строчку ниже:

«Переезжать из Краснодара я не планирую» Сейчас я руковожу театральной студией. Это частная компания, которую основали москвичи. Работу нашла по интернету и более чем довольна. Вообще, насколько я знаю, в Краснодаре есть проблемы с рабочими местами. Но мне повезло. Что неприятно удивило из социальной инфраструктуры: муниципальные поликлиники часто расположены на первых этажах жилых домов, где узкие коридоры, а помещения не приспособлены для приема большого количества пациентов. Всегда толпа и огромные очереди к любому врачу. В Красноярске поликлиники — это всегда отдельно стоящие здания, в них никогда нет такой толчеи. Может быть, благодаря грамотно выстроенной работе врачей. Ты уверен, что, придя к доктору, ты точно к нему попадешь и ни от кого не заразишься. Поэтому в Краснодаре в муниципальные поликлиники мы стараемся ходить крайне редко. В основном обращаемся в частные: узнаем по знакомым, где принимает хороший доктор, и идем к конкретному врачу. Переезжать из Краснодара я не планирую. Что касается дальнейших планов, в частности, образования дочери, об этом еще пока не задумывалась всерьез, но слышала, что хорошие школы в Краснодаре нужно поискать.

«Я приобрел определенные навыки выживания в Краснодаре» Антон, 30 лет, шеф-повар, переехал из Таганрога

© Фото из личного архива Антона

— В Краснодарский край я впервые приехал в 2012 году. Мне было 19 лет, я вернулся из армии и только начинал свою профессиональную карьеру. Ездил в летний сезон по курортным городам. В первый сезон проработал в Геленджике, вернулся опять в Таганрог. На следующий — в Бетте, оттуда приехал уже в Краснодар. Помню первый вечер, когда я только приехал в Краснодар. Выходной день, улица Красная, движение перекрыто. Горели фонари, шли пешеходы — я был в восторге! Кулинарией занимаюсь больше десяти лет. В Краснодар переехал в первую очередь из-за перспективы профессионального роста. В Таганроге, где я отучился на повара, такой возможности нет. Хотя это и курортный город, в его продвижение не вкладываются. Ростовская область — в принципе менее развитый регион, чем Краснодарский край. Да и сам по себе Таганрог — такой тихий, уютный, домашний город для спокойного времяпрепровождения ближе к пенсионному возрасту.

Очень много риэлторов хотят тебя обмануть. Я и сам поначалу попал на мошенников Антон, 30 лет, переехал в Краснодар из Таганрога

Краснодар и Краснодарский край в целом — более молодежные и движняковые. Краснодар все-таки ближе к Москве и Питеру. В заведения общепита приходит много разных людей, работать здесь интересно. Поэтому в итоге переехал в Краснодар на постоянку и последние несколько лет живу здесь. Когда первый раз оказываешься в незнакомом городе, где у тебя нет ни друзей, ни родственников, ни знакомых, главная проблема — где и у кого снять жилье. Очень много риелторов хотят тебя обмануть. Я и сам поначалу попал на мошенников: заплатил им две тысячи рублей за поиск квартиры, и меня кинули. Это распространенная история в Краснодаре: многие мои знакомые попадали в такие же ситуации. В дальнейшем обращался к людям, которые тоже снимали жилье, и они подсказывали сайты, где можно снять жилье без посредников, либо искал через знакомых по работе, которые либо сами сдавали жилье, либо куда-то съезжали, и освобождалась квартира. Сейчас я живу в центре — на улице Ленина. До этого долго снимал квартиру на Московской — по мне вполне нормальный район, кстати. Многие говорят: «Там ужасно! Это Шанхай!». Я жил в разных городах, видел районы и похуже.

© Фото Владимира Бабенко, unsplash.com

Краснодарские пробки первое время были для меня непривычны, потому что в Таганроге их нет. Ну и сам Краснодар больше, конечно. Со временем понял, что самый лучший общественный транспорт — это трамвай. В Краснодаре они ходят по расписанию, и ты всегда попадешь, куда тебе нужно, четко по времени. К тому же по приложению ты всегда можешь отследить трамвай нужного тебе маршрута.

Для меня здесь вообще много плюсов, которые перекрывают минусы. Во-первых, это погода. Во-вторых, развитая инфраструктура. Да, пробки есть, но при этом ты можешь выбрать любой транспорт по своим средствам: трамваи, маршрутки, троллейбусы, такси, которое тоже можно найти за нормальную цену. Да, в праздники, по выходным, в плохую погоду такси обходится дороже, но, если сравнивать с Москвой, то разница колоссальная, хотя платишь за примерно одинаковое расстояние. В-третьих, много местных поставщиков продуктов. Для меня Сенной рынок — самая лучшая в этом плане локация. Я как-то работал в одном заведении на улице Красноармейской, и часто закупался на Сенном. Люди там очень общительные. Если ты относишься по-доброму к людям, то и они к тебе будут так же с добром. И не важно — местные они или приезжие. Чтобы прочитать вторую часть рассказа Антона, кликните на строчку ниже:

«Главное — найти хорошее место со стабильной зарплатой и хорошим коллективом» Вообще специфика общепита такова, что тебе приходится менять работу очень часто: в среднем в одном заведении работаешь по полгода. В этом есть свои плюсы и минусы. Главный плюс в том, что, работая с разными кухнями и направлениями, ты как шеф-повар становишься универсальнее. Минус — приходится переезжать из района в район, чтобы быть ближе к месту работы. Главное — найти хорошее место со стабильной зарплатой и хорошим коллективом. Сейчас я работаю шеф-поваром в кафе «Бранч», мне очень нравится. Пришел сюда, чтобы полностью изменить меню, создать какую-то новую историю, при этом сохранить первоначальную концепцию заведения. Работа шеф-поваром — всегда творческая. Краснодар развил во мне наблюдательность: в городе очень быстро все меняется, появляются новые интересные места. Можно даже сказать, что я приобрел определенные навыки выживания в Краснодаре. Например, ты узнаешь, в какие районы можно ходить, а в какие лучше не соваться. Из социально неблагополучных — Черемушки, Гидрострой: я наслышан, что там и пьяные ходят. Пока планирую остаться в Краснодаре, строю сейчас новые отношения. В июле поедем вместе с девушкой в Москву. До этого я ездил туда на поварской конкурс, девушка — к друзьям. В Москве нам очень понравилось! Хотим попробовать. Да, будет сложно, но интересно. В любом случае надо двигаться дальше, развиваться. Не понравится — вернемся обратно.

«До меня доходили слухи, что есть какие-то «суперместные» Валерия, 30 лет, специалист по движению, мастер телесных практик, переехала из Якутска



Валерия

— Я родилась и выросла в Якутске, но не любила этот город, мне всегда хотелось куда-то уехать. В Краснодаре у меня жила бабушка, которая переехала сюда с Дальнего Востока, и она предложила: «Ну, приезжай сюда, а там дальше посмотришь». И я купила билет в один конец. Мне просто хотелось куда-то уехать. Это был август 2017-го. В Краснодаре я уже была до этого проездом. В 2014 году наша семья ездила в Крым, и мы остановились в Краснодаре. Тогда город мне совсем не понравился: показалось, что это какая-то деревня. И еще я была разочарована, что здесь нет моря: я была уверена, что в самом Краснодаре море есть. Решив переехать сюда в 2017 году, рассуждала так: я могу здесь остановиться, осмотреться, не беспокоясь о жилье. А отсюда будет проще перебираться в какие-то большие, дальние города. Но неожиданно для себя влюбилась в Краснодар и в каждое проявление этого города, даже в жару.

© Фото из личного архива Валерии

Не могу сказать, что хочу остаться в Краснодаре навсегда Валерия, 30 лет, переехала в Краснодар из Якутска

Изобилие свежей еды, фруктов и овощей, которые на севере можно купить только за большие деньги, много деревьев, зелени — меня в Краснодаре впечатляло всё! И море оказалось не так уж далеко — всего в трех часах езды. Для меня это был новый виток в жизни, все паззлы сложились. Было очень радостно, что получилось сюда приехать. Основной круг моего общения в Краснодаре составили те, кто, как и я, когда-то приехали сюда из других регионов. До меня доходили слухи, что есть какие-то «суперместные», которых называют кубаноидами, — недружелюбные, ворчливые, жадные. Я с ними сама не встречалась, чтобы сказать: «Вот, это они!». Во всяком случае те люди, с которыми я познакомилась (не знаю, местные они или нет), когда мою машину однажды забрал эвакуатор, были ко мне добры: отвезли на штрафстоянку, помогли вернуть машину. Чтобы прочитать вторую часть рассказа Валерии, кликните на строчку ниже:

«Ни с жильем, ни с работой сложностей в Краснодаре не было» Что сильно бросается в глаза в Краснодаре — темп жизни. На севере и Дальнем Востоке люди более динамичные, стараются всё делать быстро. Ты быстро говоришь, быстро ходишь. Здесь же — наоборот. «Всё потом, не гоните, не спешите, пожить успеем…». Примерно через год-два я сама стала жить в таком же ритме, и мне нравится. Ни с жильем, ни с работой сложностей в Краснодаре не было. У меня была твердая уверенность, что работу я себе найду в любом случае. И так оно и случилось: я приехала, и меня пригласили в самый лучший на тот момент фитнес-клуб. И в дальнейшем с профессиональной деятельностью все складывалось очень хорошо. Квартиру тоже купила без проблем. Но что меня удивило, так это высокий уровень коррупции. На юге не боятся брать взятки в разных сферах. У меня была одна ситуация с сотрудниками ДПС, когда я только переехала в Краснодар. Я ехала с бабушкой и ее подругой — такой комплект неподготовленных к этой встрече людей. Я повернула на улицу, где только что, видимо, поменяли знак, то есть не специально нарушила ПДД. А сразу за знаком стояла машина, и всех водителей, свернувших на эту улицу, тормозили. Либо лишение, либо платите на месте 5 тыс. рублей. На севере все завязано на дружбе, на связях, и ты решаешь свои проблемы через кого-то. Надо звонить и договариваться. Но не так, что вы друг друга не знаете, а тебе подмигивают, уводят в сторону и говорят: «Вот сюда кладите, и мы обо всем договоримся»… Я этим, конечно, была удивлена. В плане каких-то концертов, йога-практик в Краснодаре широта и раздолье. Здесь больше возможностей, чтобы образовываться, развиваться, общаться с другими людьми. И даже если в самом Краснодаре чего-то нет, доехать до тех мест, где это есть, не составляет никакого труда и больших затрат. И эта доступность — огромный плюс. Когда ты живешь на севере, на одну только дорогу требуются немалые деньги. Не могу сказать, что хочу остаться в Краснодаре навсегда. Хотя Краснодар — это прекрасное место, куда я возвращаюсь с огромной радостью из поездок, но, прожив здесь несколько лет, мне хочется увидеть другие города, пожить где-то еще.

«Во всей остальной стране говорят иначе. И это даже не южный, а именно краснодарский говор» Степан, 29 лет, занимается предпродажной подготовкой недвижимости и редизайном, переехал из Сочи



Степан

В Краснодар я приехал зимой 2020 года из Сочи, где прожил где-то полтора-два года. До этого жил несколько месяцев в Германии, перед этим — в Санкт-Петербурге. Сам я родом с Дальнего Востока, а детство прошло в Нижегородской области. Изначально я приехал в Сочи отдохнуть, а потом меня пригласили в один ресторанный проект — тогда я был шеф-поваром. Одно из заведений проекта находилось в Сочи, другое — в Краснодаре, и его открытие пришлось как раз на пандемию. Тогда я впервые и оказался в Краснодаре. До этого о нем только слышал. Мы приехали в Краснодар с коллегами на машине. Первое впечатление — я еду по деревне или по улицам садового товарищества. Вокруг один частный сектор, заборчики, и тут, бац, поворот, и я оказываюсь на улице Красной. В большинстве крупных городов одноэтажную застройку можно встретить ближе к окраинам. Увидеть частные дома непосредственно в центре города-миллионника для меня было крайне дико, такой легкий диссонанс.

Краснодар © Фото Gutaper, freepik.com

Краснодар раскрылся для меня не сразу, потому что я приехал сюда в холодный сезон. Но ощущалось, что город перспективный. Я наблюдаю, как развиваются проекты, связанные с общепитом, досуговой деятельностью, и, конечно, с застройкой города. Например, меня крайне впечатлил ЖК «Большой», такого я нигде не встречал. Конечно, понравился парк «Краснодар». На что еще обратил внимание — в Краснодаре ухаживают за центром. Понравился сам формат озеленения. Удивило, что все зеленые насаждения поливают каждый день. Очень круто, что на уровне администрации курируется строительство классных скейт-парков. Я живу недалеко от Сквера дружбы, где есть такой скейт-парк. Он стал точкой притяжения и развития молодежи — там всегда полно детей. Рядом — баскетбольная площадка, тренажеры. Это недешевый в плане реализации проект, и здорово, что он есть. Такое встречается далеко не во всех городах, тем более в центре. За это респект. Но с чем не могу свыкнуться до сих пор, так это с визуальной составляющей всего города. Тот самый частный сектор в двух кварталах от Красной, проходя мимо которого, можно услышать петухов. Отсутствие как такового генплана. Недавно я оказался в районе Западного обхода. Там застраивается огромный массив, но нет нормальной дороги. Это, конечно, косяк. И такое повсеместно.

© Фото из личного архива Степана

Была бы городская среда более интересной, люди бы бывали здесь дольше и оставляли бы своих денег больше Степан, 29 лет, переехал в Краснодар из Сочи

Когда я только приехал в Краснодар, главным архитектором города была Наталья Машталир. Я изучал ее проекты, и они были очень крутые! Если бы ее идеи были реализованы, Краснодар стал бы более туристически привлекательным. А сейчас кроме парка «Краснодар» и улицы Красной смотреть не на что. Многие мои знакомые, приезжая на юг, заезжают в Краснодар на вечер или день и едут дальше. А была бы городская среда более интересной, люди бы бывали здесь дольше и оставляли бы своих денег больше.

Что касается местных жителей, меня забавляет одно наблюдение. Общаясь с приезжими, они говорят: «Да вас сразу можно узнать по говору!». Но говор не у нас, а у вас. Потому что во всей остальной стране говорят иначе. И это даже не южный, а именно краснодарский говор. Но это ни в коем случае не в обиду. Просто факт. Мужчины в Краснодаре тоже внешне выделяются. Как будто у них общий стиль — очень простая одежда, зачастую заношенная, выгоревшая на солнце. Причем она совершенно не отображает статус человека — так может одеваться и владелец пяти коммерческих объектов недвижимости. Чтобы прочитать окончание рассказа Степана, кликните на строчку ниже:

«Для активности, новых идей нужна особая среда» Я для себя это объясняю тем, что люди здесь живут в своем, очень закрытом мирке. И современные тренды сюда доходят как-то очень неспешно, либо не доходят вообще. У местных нет какой-то жадности до нового. Для активности, новых идей нужна особая среда. В Краснодаре она тоже есть, но больше держится на каком-то энтузиазме отдельных людей. Привлечь инвестиции в новый, перспективный проект достаточно сложно, потому что у местных свои устоявшиеся, локальные взгляды. И для них, например, предложение «А давайте запустим сеть коливингов» — это какая-то дичь. «Что ты мне предлагаешь! Я куплю квартиру и буду ее сдавать». С началом локдауна ресторанному бизнесу пришлось горько. Ну и сам я стал думать, что уже достиг тех целей, которые ставил для себя в юности. На тот момент мне было 26 лет, а нервы были совсем никуда. Последние полгода я профессионально занимаюсь недвижимостью. У людей нет насмотренности в сфере дизайна от слова «совсем». Есть исключения, но это единичные проекты. Людям, которые приехали сюда из других городов, есть с чем сравнить, и они готовы платить больше за аренду или покупку квартиры, если она будет выглядеть иначе — более минималистично и стильно. Я уверен в своих идеях, на их реализацию здесь даю себе полтора-два года. Если они не будут здесь востребованы, уеду из Краснодара, буду продвигать их в других регионах.