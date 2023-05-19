«Будет оживленный гастроквартал». Мэр Краснодара оценил креативную плитку и широкие тротуары на ул. Чапаева

На Чапаева уже уложена новая плитка, появились широкие тротуары. По словам Наумова, на них установят ограждения «для любителей парковаться там, где нельзя».



Сейчас рабочие очищают улицу от рекламы и подкрашивают фасады домов.

«Здесь много заведений общепита, уверен, бизнес тоже внесет свою лепту в создание уютной атмосферы. Если разместят летние кафе — будет оживленный гастроквартал», — поделился мэр Краснодара.



Напомним, что на ул. Чапаева от Красноармейской до Рашпилевской идет ремонт с марта. Изначально было предложено три варианта реконструкции улицы. Позже глава Краснодара написал в своем телеграме, что на участке уберут велодорожки, расширят тротуар и сделают заездные карманы по нечетной стороне.



Как сообщали ранее Юга.ру, в 2020 году в Краснодаре планировали реализовать проект «7 улиц». Согласно ему, улицы Пашковскую, Карасунскую, Чапаева, Рашпилевскую, Красноармейскую, Красную и Коммунаров должны были сузить в два раза и сделать там пешеходные зоны.

В июле 2021 года Вениамин Кондратьев решил приостановить реализацию проекта бывшего главного архитектора Краснодара Натальи Машталир. Глава края посчитал, что проект нуждался в доработке.