«Будет оживленный гастроквартал». Мэр Краснодара оценил креативную плитку и широкие тротуары на ул. Чапаева

Краснодарский край

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  • Ремонт на улице Чапаева © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    Ремонт на улице Чапаева © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

Улицу Чапаева в Краснодаре обещают открыть в начале июня

В Краснодаре завершается благоустройство улицы Чапаева. Обновленный участок обещают открыть 1 июня. Об этом 19 мая сообщил в своем телеграм-канале мэр города Евгений Наумов. 

В Краснодаре планируют построить девять новых ливневок:

На Чапаева уже уложена новая плитка, появились широкие тротуары. По словам Наумова, на них установят ограждения «для любителей парковаться там, где нельзя».

Сейчас рабочие очищают улицу от рекламы и подкрашивают фасады домов. 

«Здесь много заведений общепита, уверен, бизнес тоже внесет свою лепту в создание уютной атмосферы. Если разместят летние кафе — будет оживленный гастроквартал», — поделился мэр Краснодара.

Напомним, что на ул. Чапаева от Красноармейской до Рашпилевской идет ремонт с марта. Изначально было предложено три варианта реконструкции улицы. Позже глава Краснодара написал в своем телеграме, что на участке уберут велодорожки, расширят тротуар и сделают заездные карманы по нечетной стороне.

Как сообщали ранее Юга.ру, в 2020 году в Краснодаре планировали реализовать проект «7 улиц». Согласно ему, улицы Пашковскую, Карасунскую, Чапаева, Рашпилевскую, Красноармейскую, Красную и Коммунаров должны были сузить в два раза и сделать там пешеходные зоны. 

В июле 2021 года Вениамин Кондратьев решил приостановить реализацию проекта бывшего главного архитектора Краснодара Натальи Машталир. Глава края посчитал, что проект нуждался в доработке.

Благоустройство Евгений Наумов Краснодар Ремонт дорог

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