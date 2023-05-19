«Будет оживленный гастроквартал». Мэр Краснодара оценил креативную плитку и широкие тротуары на ул. Чапаева
Улицу Чапаева в Краснодаре обещают открыть в начале июня
В Краснодаре завершается благоустройство улицы Чапаева. Обновленный участок обещают открыть 1 июня. Об этом 19 мая сообщил в своем телеграм-канале мэр города Евгений Наумов.
В Краснодаре планируют построить девять новых ливневок:
На Чапаева уже уложена новая плитка, появились широкие тротуары. По словам Наумова, на них установят ограждения «для любителей парковаться там, где нельзя».
Сейчас рабочие очищают улицу от рекламы и подкрашивают фасады домов.
«Здесь много заведений общепита, уверен, бизнес тоже внесет свою лепту в создание уютной атмосферы. Если разместят летние кафе — будет оживленный гастроквартал», — поделился мэр Краснодара.
Напомним, что на ул. Чапаева от Красноармейской до Рашпилевской идет ремонт с марта. Изначально было предложено три варианта реконструкции улицы. Позже глава Краснодара написал в своем телеграме, что на участке уберут велодорожки, расширят тротуар и сделают заездные карманы по нечетной стороне.
Как сообщали ранее Юга.ру, в 2020 году в Краснодаре планировали реализовать проект «7 улиц». Согласно ему, улицы Пашковскую, Карасунскую, Чапаева, Рашпилевскую, Красноармейскую, Красную и Коммунаров должны были сузить в два раза и сделать там пешеходные зоны.
В июле 2021 года Вениамин Кондратьев решил приостановить реализацию проекта бывшего главного архитектора Краснодара Натальи Машталир. Глава края посчитал, что проект нуждался в доработке.