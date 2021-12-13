«Помоги-подвези» и чаты в мессенджерах. Как добираются жители пригородов Краснодара, когда из 10 автобусов ходит один

В Копанском и Черникове местные жители жалуются на работу общественного транспорта. По словам горожан, путь в город и обратно стал для них настоящей проблемой. Юга.ру попробовали разобраться, как люди ездят на работу и учебу, когда из нескольких заявленных автобусов за день на маршрут выходит один, как узнать, попадешь ли ты на общественный транспорт вообще, и как это привело к самоорганизации и взаимной помощи жителей хуторов.

С чего все началось. Жители Копанского и Черникова рассказали на конференции «Перспективы и вызовы развития краевого общественного транспорта в 2022 году», что для того, чтобы узнавать, когда придет автобус (и придет ли вообще), им пришлось создать общие чаты в мессенджерах. Общественный транспорт там ходит с такими интервалами, что если опоздать на первый автобус, второго можно и не дождаться. Горожане попросили департамент транспорта пересмотреть трассировку пути автобусов, сообщила «Комсомольская правда Кубань».

В чем проблема. Два хутора — Черников и Копанской — находятся в Прикубанском округе Краснодара, но оттуда легче добраться в Динской район, чем в город. Местные жители жалуются, что частные перевозчики, которые обслуживают маршруты № 121А и 140А (эти автобусы — единственный способ добраться в город), не соблюдают график. Кроме того, количество заявленных автобусов отличается от количества реально курсирующих по маршруту. По данным с сайта kubtransport.info, на маршруте № 121А, который связывает хутора с Губернским микрорайоном, должно курсировать десять автобусов малого класса. Обслуживает маршрут ООО «СВП». Маршрут № 140А обслуживает ООО «Краснодаравтотранс». На линии должно быть три автобуса — один среднего класса и два автобуса малого класса.

Что говорят жители хуторов. В беседе с журналистом Юга.ру местные жители рассказали, что им пришлось создать несколько групп в мессенджерах, чтобы следить за местонахождением автобуса. Туда добавили почти всех, кто пользуется общественным транспортом. «Как начинается утро жителя хутора Копанского, которому нужно ехать на работу в Краснодар? Оно начинается с того, что мы смотрим по онлайн-камерам, стоит ли на конечной остановке автобус. Если да, это значит, что нужно торопиться, если нет — ты опоздал. У нас еще есть чат в телеграме, где мы информируем друг друга о графике движения, иногда там отвечают перевозчики», — рассказал местный житель Виктор.

Вот какую онлайн-трансляцию каждое утро открывают жители хутора Черники, которые хотят воспользоваться автобусом © Скриншот с сайта https://ru.cloud.trassir.com

Дело в том, что у каждого маршрута есть график движения автобусов. А вот самих автобусов, по словам жителей хуторов, нет. «Не совсем понятно, как они ходят. График не соблюдается, на маршруте № 121А из десяти автобусов ходит один. В выходные дни транспорта вообще нет. Мы специально смотрели по камерам. За целый день он проезжает мимо нас шесть-восемь раз. На маршруте 140А всего два автобуса. Должно быть три. Мы жаловались в департамент транспорта, там говорят, что все нормально, они провели проверку, количество автобусов соответствует заявленному. Ну как оно может соответствовать, если на деле оказывается, что уехать в город утром почти нереальная задача. Я не говорю о том, чтобы вернуться вечером», — рассказал Виктор. Что говорят перевозчики и администрация города? Журналист Юга.ру несколько дней пытался связаться с представителями «СВП» и «Краснодаравтотранса», но ни в одном из двух предприятий ни по одному из указанных номеров телефона трубку никто не брал. Также не удалось получить оперативный комментарий и в мэрии Краснодара. Ниже мы с разрешения участников чатов публикуем скриншоты переписки, где идет обсуждение работы автобусов.

© Скриншот телеграм-группы жителей хуторов

© Скриншот телеграм-группы жителей хуторов

© Скриншот телеграм-группы жителей хуторов

© Скриншот телеграм-группы жителей хуторов

«На фоне безнадеги у нас появилась культура совместного потребления и самоорганизации». Другая жительница хутора рассказала журналисту Юга.ру, что созданием группы в мессенджере все не ограничилось. Местные жители создали еще одну группу. Она называется «Помоги-подвези». «В этой группе люди, у которых есть машины, ищут себе попутчиков, чтобы вместе доехать в город. Понимаете? Это от полной безнадеги происходит. Перевозчики как хотят, так и едут. Никакие графики здесь не соблюдаются. Прямого маршрута до центра города нет, приходится делать по две-три пересадки. У меня двое детей. Старший едет в город на учебу. Одна такая поездка стоит 150 рублей и 2,5 часа потраченного времени», — сказала Маргарита. Проблема с общественным транспортом существует в хуторах уже два года — с начала пандемии. «До этого все автобусы ходили исправно, нареканий не было. Как только началась пандемия, все вдруг резко изменилось. Мы жаловались в мэрию, но оттуда к нам приходят отписки. По бумагам у нас все замечательно работает. Когда количество жалоб возрастает, с перевозчиками проводят профилактическую беседу и все. Мы хотим банального соблюдения графика и достаточного количества общественного транспорта», — рассказала Маргарита. Также Маргарита рассказала журналисту, что оплатить проезд через терминал на этих маршрутах практически невозможно. «Только наличка или перевод по номеру телефона. Терминалы водители не дают. Был случай, когда у меня ребенок потерял деньги, пришлось связываться с водителем и переводить деньги на его счет», — подытожила Маргарита. Отметим, что за сутки до этого разговора в Союзе транспортников Кубани сообщили, что терминалы для безналичной оплаты есть в каждом автобусе.

Юга.ру попросили руководителя краснодарского общественного движения «Транспортная инициатива» Марину Репещук прокомментировать эту ситуацию.

«Решить проблему жителей проблемных районов в ближайшей перспективе можно только частично. Для этого необходимы: жесткий контроль работы коммерческих перевозчиков на проблемных маршрутах со стороны администрации Краснодара, изменение трассировки отдельных маршрутов после трехстороннего обсуждения: администрация города, пассажиры, включая аналитиков нашего движения как знающих общую картину по городу, и перевозчиков», — рассказала Марина Репещук. По ее словам, полноценно же решить проблему с общественным транспортом можно только в том случае, если будет проведена транспортная реформа. И чем раньше этот процесс начнется, тем лучше.