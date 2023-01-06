Засуха, дефицит воды и отток туристов. Экологи рассказали, как изменится климат Краснодарского края через 25 лет
Росгидромет опубликовал Третий оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях в РФ. Собрали главное о юге России и Краснодарском крае
Предыдущий доклад РФ использовала для обоснования позиции по Парижскому соглашению 2015 года: занимая третье место по выбросу парниковых газов, РФ единственная не ратифицировала документ из 15 стран-участников соглашения, лидирующих по выбросам.
В докладе 2022 года Росгидромет уделил изменениям климата куда меньше внимания, чем их влиянию на инфраструктуру и способам адаптации. Это очевидно из композиции разделов, посвященных федеральным округам: в них лишь пятая часть отведена общему состояниям экосистем, остальные ⅘ текста занимают оценки их влияния на сферы человеческой деятельности — от добывающей промышленности и сельского хозяйства до ЖКХ и туризма.
Этот доклад можно сравнить с исследованием об ухудшении климата на юге РФ — главное из него мы публиковали здесь, и его структура не ориентирована на стабильность государства.
Юга.ру изучили подглаву о Южном федеральном округе из доклада Росгидромета и публикуют выдержки из нее.
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Общая оценка природных систем
Авторы доклада ждут расширения пустынь и иссушения степей, что сократит продуктивность экосистем. Экологи назвали водообеспеченность местными водными ресурсами низкой в Краснодарском крае и катастрофически низкой в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Крыму — меньше 1 тыс. кубометров на человека в год.
Для адаптации экосистем ученые советуют снизить чрезмерную сельхоз-нагрузку, создавая и расширяя существующие ООПТ — для формирования экологических коридоров и климатических убежищ. Также экологи призвали активнее предотвращать пожары, сохранять и восстанавливать водно-болотные угодия, контролировать популяции насекомых-вредителей и оберегать растительность на горных склонах.
В то же время часть погодных гидрологических явлений (наводнения, быстроразвивающиеся паводки, долгие маловодья) имеют экстремальный характер. Поэтому ученые рекомендуют развивать гидрологический мониторинг и готовить к бедствиям потенциально затапливаемые прибрежные территории.
Также авторы доклада посоветовали оздоровить Цимлянское водохранилище на границе Волгоградской и Ростовской областей. Правила его использования нужно обновить с учетом возможного учащения затяжных маловодий.
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Сельское хозяйство
В ЮФО собирают 25% зерновых и зернобобовых культур РФ. Росстат посчитал, что за последние 20 лет урожайность озимой пшеницы в Краснодарском крае растет на 5-7 центнеров с гектара в 10 лет. Значит, по мнению ученых, новые технологии возделывания сельхозкультур повысят урожаи вопреки засушливости климата. Экологи особо рекомендовали использование засухоустойчивых сортов.
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Добыча ресурсов
Рост температуры повышает пожароопасность, из-за чего растут риски разработки как нефти и газа, так и угля. Потепление может сократить добычу природного газа из-за падения мощности компрессорных станций и т.п.
В Астраханской и Волгоградской областях изменяется температурно-влажностный режим, что нарушает водно-солевой баланс озер Эльтон и Баскунчак. Там добывается до 90% поваренной соли в РФ. К середине XXI века эти тенденции усилятся.
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Транспорт
Транспортной инфраструктуре больше всего угрожают ливневые наводнения. Также ученые ожидают рост зимних температур и осадков, из-за этого на дорогах чаще будет появляться гололед и изморозь. К середине XXI века на юге РФ будет больше пыльных бурь.
Экологи советуют повысить качество строительства и ремонта дорог. А чтобы предотвратить разрушение, ученые посоветовали укрепить берег вдоль железной дороги между Туапсе и Сочи.
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Производство и передача энергии
В энергокомплексе ЮФО преобладают тепловые электростанции. Также важны Волжская ГЭС и Ростовская АЭС. Эффективность и безопасность тепловой и атомной энергетики напрямую зависят от температуры воздуха и доступности воды для охлаждения. Поэтому в жаркие дни, когда температура больше 30°C, мощности ТЭС и АЭС надо ограничивать.
Экологи посоветовали экономить все виды энергетических и водных ресурсов, использовать энергосберегающие технологии и развивать альтернативную энергетику — геотермальную, ветровую и, особенно, солнечную.
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ЖКХ и строительство
Дефицит холода снижает комфортность жилья: здания перегреваются, растет нагрузка на кондиционирование и электричество.
Для будущего строительства ученые посоветовали использовать материалы, стойкие к коррозии и циклам замораживания и оттаивания. Еще экологи рекомендовали повышать «эффективность водопотребления населением, а также в промышленном производстве и сельском хозяйстве».
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Рекреация и туризм
На востоке ЮФО рост летних температур сократит число дней, комфортных для отдыха. К концу XXI века экологи ждут увеличение дней с экстремально высокой пожароопасностью — на 8-10 суток.
Туристский спрос снизится из-за роста осадков в Кавказско-Черноморской зоне и из-за уменьшения осадков в засушливых районах, где ландшафты станут пустынными.
Ученые рекомендуют укреплять берега и контролировать перегрузку дренажных систем. А еще — обеспечить зоны отдыха кондиционерами и водой.