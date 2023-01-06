Росгидромет опубликовал Третий оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях в РФ. Собрали главное о юге России и Краснодарском крае

Предыдущий доклад РФ использовала для обоснования позиции по Парижскому соглашению 2015 года: занимая третье место по выбросу парниковых газов, РФ единственная не ратифицировала документ из 15 стран-участников соглашения, лидирующих по выбросам.

В докладе 2022 года Росгидромет уделил изменениям климата куда меньше внимания, чем их влиянию на инфраструктуру и способам адаптации. Это очевидно из композиции разделов, посвященных федеральным округам: в них лишь пятая часть отведена общему состояниям экосистем, остальные ⅘ текста занимают оценки их влияния на сферы человеческой деятельности — от добывающей промышленности и сельского хозяйства до ЖКХ и туризма.

Этот доклад можно сравнить с исследованием об ухудшении климата на юге РФ — главное из него мы публиковали здесь, и его структура не ориентирована на стабильность государства.

Юга.ру изучили подглаву о Южном федеральном округе из доклада Росгидромета и публикуют выдержки из нее.