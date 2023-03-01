В феврале стало известно, что в Азовском море значительно выросла популяция моллюска анадара и ученые разрешили его промышленный лов. За месяц две публикации Юга.ру об этом прочитали более 200 тыс. раз, поэтому мы решили выяснить, где в Краснодаре подают моллюска и с чем его едят. Анадара (Anadara kagoshimensis) — единственный двустворчатый моллюск, у которого есть кровеносная система, а кровь красного цвета, так как богата железом. Во многих ресторанах перед подачей кровь сливают и подают отдельно в стаканчике или на второй половинке раковины. По описаниям и отзывам она имеет ярко-выраженный вкус морской воды с сильным привкусом железа. В Японии это популярный и довольно дорогой деликатес. По словам официанта краснодарского ресторана «Клёво», услышав, что «нужно пить кровь», заказывают анадару в основном мужчины.

Моллюск анадара (Anadara kagoshimensis) © Фото пользователя Rio Tan с сайта flickr.com

Анадар транспортируют и хранят до подачи или продажи живыми, в аквариумах с морской водой. По словам представителя устричного бара Oyster’s (Рашпилевская, 101), раковину можно вскрывать только непосредственно перед подачей, чтобы от разделки до стола прошло не более 15 минут, иначе моллюск потеряет свой вкус и ценность. В баре подают дальневосточных анадар, моллюска нарезают в виде сашими и подают на створке раковины, предлагая гостю на выбор 9 соусов и кровь отдельно в стаканчике. Стоимость позиции в меню — 390 рублей за 100 грамм, в среднем блюдо обходится в 600 рублей. Средний вес анадары — до 200 грамм, но некоторые взрослые экземпляры доходят до килограмма. При этом вес самого тела моллюска вместе с кровью составляет около 35% от общего веса с раковиной. Количество крови может варьироваться, а при плохом качестве содержания и значительно уменьшиться. О перспективах промышленного лова в Азовском море в Oyster’s нам ответили, что перед тем, как заказывать их, они возьмут на пробу и получат декларацию качества Роспотребнадзора. С точки зрения рестораторов, качество воды в Азовском море под вопросом, а ведь от него зависит и качество моллюсков.

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В краснодарском ресторане The Great Kraken (Красных Партизан, 134), называющем себя «главным по рыбе и морепродуктам», редакции рассказали, что подают моллюска, предварительно почистив и слив кровь. Тельце нарезают соломкой, приправляют соусом кимчи и подают в раковине с нарезанным свежим огурцом, а кровь можно выпить со второй половины раковины. Цена позиции в меню — 330 рублей за 100 грамм, в среднем один моллюск весит около 200 грамм. В «Кракене», как и в Oyster’s, редакции сказали, что знают про азовскую анадару, но для того, чтобы ставить их в меню, их надо предварительно попробовать.

Февраль-март для анадары не сезон, как рассказали редакции в нескольких заведениях, в это время моллюски уходят глубоко в песок и лов невозможен. Свежие поставки ожидают не раньше конца марта — начала апреля.

Помимо указанных Oyster’s и The Great Kraken, на момент публикации моллюск анадара есть в меню (но сейчас почти нигде не в наличии) еще в пяти заведениях Краснодара: В новиковском ресторане «Клёво» (Красная, 60, гостиница «Москва») анадару подают в составе сета с саке. Позиция стоит 850 рублей. В ресторане и магазине Royal Crab (Восточно-Кругликовская, 30/2) анадару стоит 200 рублей за 100 грамм. Судя по фото на сайте, здесь подают моллюска на льду, с долькой лимона, тостом и васаби. В ресторане «Море моё» (Российская, 74к2) редакции ответили лишь, что в меню такая позиция есть.

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В ресторане «Пирс 23» (Архитектора Ишунина, 6) анадара есть не только в меню, но и в наличии, правда, осталось всего пять экземпляров, так что, возможно, заказать их всё же не удастся. По опыту ресторана, средний вес моллюска составляет около 165 грамм, его нарезают и подают с устричным соусом. Стоимость 350 рублей за блюдо, при заказе доставки через Broniboy — 400 рублей. В магазине Ecoseafood есть в наличии небольшое количество моллюсков, их можно купить на шоссе Нефтяников, 44/1 или заказать через Broniboy по стоимости 950 рублей за 500 грамм — это 2-4 штуки.