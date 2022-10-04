Кубанский «Не биг-мак»: как приготовить идеальный бургер в домашних условиях

Даже если вы стараетесь придерживаться стандартного меню на неделю, иногда хочется порадовать себя чем-то необычным. Например, бургером. Можно отправиться в ближайшее заведение фастфуда, а можно приготовить блюдо дома. Особенно это актуально после того, как многие известные сети быстрого питания ушли из России. Но главное в этой кулинарной «самодеятельности» именно то, что можно сделать привычную форму с именно полезным содержанием. Предлагаем вам простой и быстрый рецепт вкуснейшего бургера, приготовление которого не займёт много времени и хлопот, а результат превзойдёт все ожидания. Кроме того, вы точно будете знать, что внутри. Что потребуется булочки

котлеты

свежие помидоры

маринованные огурцы

красный лук

листья салата

рукола

сыр

«Бургер-соус» от комбината «Дары Кубани» Что является основой и секретами вкусного и полезного блюда? Кто-то скажет — рецепт, кто-то — пропорции, кто-то — правильное сочетание продуктов. Всё верно, но главное в любом блюде — это качество продуктов, из которых оно делается. Это уже будет отличной основой для итогового облизывания пальчиков. Так вот, для начала — берём свежие кубанские продукты, наш местный кубанский соус и приступаем к готовке. Как готовить Мягкие булочки разрезаем пополам и обжариваем на сухой сковороде, чтобы они не размякли от соков других ингредиентов. Маринованные огурчики, хрустящие, плотные и ароматные нарезаем вдоль, чтобы кусочки были побольше. Помидор — тонкими слайсами.

© Фото Ирины Михайловой

Красный лук нарезаем кольцами и ненадолго заливаем холодной водой. Так мы уберём специфический запах. Споласкиваем листья салата и немного их просушиваем бумажными полотенцами или салфетками. Котлету солим и перчим с обеих сторон. Сыр подойдёт не любой. Многие твёрдые сорта — мимо. Хотя, можно их немного поплавить (но это — такое себе). Лучше взять специальный сыр, бургерный. Ну или такой, который буквально преклоняется перед поваром, когда он отрезает его от сырного круга или куска. Главное, чтобы он был вкусным, качественным, без заменителей молочных жиров. Мы взяли специальный для бургеров, уже нарезанный. Есть мнение, что главное в бургере — это котлета и булочки. Не лишено смысла, но есть и другой немаловажный продукт, который делает из бургера — бургер. Мы считаем, что соус. Будем использовать новинку комбината «Дары Кубани» в рамках проекта по импортозамещению — «Бургер-соус». На вкус нежный, с ароматом барбекю, он только-только появился на прилавках магазинов. Cпрашивайте в магазинах города, с 1 ноября в сети Табрис. Он один сможет заменить майонез, кетчуп и горчицу вместе взятые. И это при том, что в нём содержится всего 290 ккал. А всё потому, что технологи долго разрабатывали рецепт, тщательно выверяли состав и создали соус на основе исключительно растительных масел. Этот и ещё много разных видов соуса вот уже 20 лет производят в Краснодаре на комбинате «Дары Кубани». Процесс производства от закладки сырья до фасовки продукта контролирует сменный инженер-технолог. Он определяет дозировку ингредиентов, следит за вводом компонентов, смешиванием, нагревом, охлаждением. Обязательно продукцию нужно пробовать и проверять, именно поэтому специалисты комбината ежедневно оценивают каждый вид в лаборатории. Сегодня на комбинате «Дары Кубани» трудятся 80 человек. Обходиться небольшими силами позволяет высокая степень автоматизации производства и квалификация сотрудников. Многие из них награждены знаками отличия Минсельхоза РФ и Краснодарского края.

© Фото Ирины Михайловой