В Азовском море оказалось около 20 млн тонн моллюска анадара. Популярный в Японии деликатес начинают добывать в России

Недавно Юга.ру рассказывали, что в Азовском море будут вылавливать самый дорогой деликатес Японии. В 2023 году разрешили добычу до 1,5 тыс. тонн двустворчатого моллюска анадара.

Стало известно, какой объем «продукта» хранится в водах Азовского моря. Учёные Азово-Черноморского филиала института рыбного хозяйства и океанографии в эфире «Дон-ТР» рассказали, что речь идет примерно о 20 млн тонн моллюска анадара. При этом, размер животных в России значительно меньше, чем в Японии — на фермах Азии моллюски достигают 8 см, в Азовском море — около 3 см.

«Расселение в Азовском море азиатского моллюска Anadara kagoshimensis. продолжается более 30 лет. Впервые он был обнаружен в Азовском море на северном участке Казантипского залива в 1989 г., а к 2017 г. ареал вселенца включал практически все Азовское море. С 2011 г. ученые наблюдают устойчивую тенденцию роста биомассы этого вида», — указано на сайте института.

Ученые отметили, что на данный момент максимальная биомасса моллюска достигает 4 кг на квадратный метр.

Anadara kagoshimensis — съедобный моллюск, один из самых дорогих в Азии. В тканях анадары содержатся β-каротин, пектенол А, пектенолон, зеаксантин, диатоксантин и другие вещества, являющиеся показателем пищевой ценности моллюска. Ученые говорят и о пользе моллюска для профилактики некоторых заболеваний.