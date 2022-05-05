«Чем мы хуже городских? Мы просто устали от этого бардака». Жители краснодарских СНТ рассказали, зачем перекрывали Ростовское шоссе

4 мая около 17:00 жители нескольких СНТ вышли на Ростовское шоссе, чтобы привлечь внимание властей к ситуации с электроснабжением в пригороде Краснодара.

Ранее Юга.ру писали, что 4 мая на Ростовском шоссе на выезде из Краснодара собралась пробка в обе стороны. Как выяснилось, то были недовольные качеством электроснабжения жители СНТ в западной части города. В администрации города эту ситуацию прокомментировали скупо, сообщив, что «реконструкцию кабельно-воздушных линий возобновят после праздников, то есть 11 мая». О какой реконструкции речь, что за работы там проводят и почему возникла проблема, не сообщили. Журналист Юга.ру поговорил с жителями СНТ, чтобы узнать, что привело к таким мерам. Отметим, что подобное происходит здесь уже второй раз.

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Это уже было в 2018 году В июле 2018 года жители дач на выезде из Краснодара перекрыли часть Ростовского шоссе из-за проблем со светом. Тогда проблема решилась, но ненадолго. «В 2018 году мы вынуждены были выйти на Ростовское шоссе, так же ходили через дорогу. Тогда в жару у нас были ежедневные отключения, то плановые, то внеплановые. Куда мы только не обращались, но нас никто не слышал. Поэтому и вышли», — рассказала жительница СНТ КСК-2 Ирина Дмитренко. Ирина Дмитренко на пенсии. Она восьмой год живет в КСК-2 (небольшое СНТ на Ростовском шоссе). Говорит, что там сейчас около 450 домов и почти все заселены, люди живут круглый год. Добраться до КСК-2 из Краснодара можно на четырех автобусах, которые обслуживают частники, или своим ходом по Ростовскому шоссе. «Автобусы, которые к нам ходят, — это №№154, 186, 115 и 163 — все частники. Раньше были муниципальные, но их давно убрали. Нам говорят, что вы пригород, мол, не положено. Теперь мы платим за проезд, если ехать из города, 55 рублей. Автобусы ходят как хотят, водители — хамье, дурят, набивают салон людьми. Устраивали драки с водителями динских автобусов, потому что те нас подбирали. После этого нас перестали подбирать. 163-й автобус у нас называют «летучий голландец» — его просто нет», — рассказывает Ирина Дмитренко.

«Пяток или десяток домов у нас дачи. Несколько брошенных домов, но большинство здесь живет на постоянной основе. У нас ведь даже прописка городская. Так в паспорте и написано», — продолжает Ирина Дмитренко. Она вспоминает, что в 2018 году после перекрытия улицы к ним сразу приехали чиновники, полицейские и сотрудники ПО «Россети». После этого все внеплановые отключения внезапно пропали. Куда они делись, никто ответить не может. Свет просто перестали отключать. Перестали отключать надолго, «обычные» отключения все-таки остались. «У нас ведь тут все на электричестве: котел, туалет, кушать приготовить, ребенка искупать — это только базовые потребности. А у кого тут работа, им что делать, когда неделями света нет», — продолжает жительница СНТ «Аэропорт» (недалеко от КСК-2) Наталья Иванова. Наталья Иванова тоже пенсионерка. Живет в СНТ с 1997 года и говорит, что раньше было лучше. «Тогда ведь и людей было меньше, чем сейчас. А проблемы начались у нас с 2018 года. Тогда в поселке Южном строили новые многоэтажки, супермаркеты, запитывали новых потребителей. Вот у нас и начались отключения. По пять дней тогда сидели без света в жару — это дети, старики. Нас питает подстанция в поселке Южном, тогда сказали, что там ремонт проходил. В какой-то момент представители СНТ поехали к подстанции, а на ней замок, рабочих нет. Ее просто отключили и закрыли. Тогда люди возмутились и вышли на Ростовку», — продолжает Наталья Иванова.

Спустя четыре года люди вновь на трассе «Прошлого выхода на Ростовское шоссе хватило на год с небольшим. Потом снова пошли отключения, но ничего критичного, мы терпели. Терпение кончилось, когда количество отключений увеличилось, причем о них никто не предупреждает же [о внеплановых. О плановых отключениях ресурсники предупреждают жителей] . Начиналось все с того, что нас отключали ночью, потом днями у нас не было света. В марте… в марте что было — это вообще зашибись. Куда мы только не жаловались. Потом апрель — тогда вообще через день нас отключали. Мы обрывали горячую линию «Россетей», звонили в администрацию. Толком никто ничего сказать не может. Получить информацию о ремонтных работах просто невозможно, а еще и хамят операторы горячей линии», — продолжает Ирина Дмитренко. Накануне жители КСК-2, «Аэропорт», «Родник», «Ивушка», «Югтекс», «Кубаночка», «Делюшес» и других узнали, что постоянные отключения продлятся до конца мая, и не факт, что на этом закончатся. Это и побудило их вновь попытаться привлечь внимание властей. Всего в этих СНТ, по подсчетам местных, живет около 20 тыс. человек. «Вчера я тоже выходила на Ростовское шоссе. Мы собрались около 17:00, сначала нас было не много. Мы просто ходили по переходу туда-сюда. Мы не перекрывали движение полностью, чуть походим, пропустим машины. Научены с 2018 года. Скорые, полицию, грузовики и пассажирские автобусы мы старались пропускать. Потом один товарищ сбил парня нашего на пешеходном переходе. Он психанул наверное, кричал из окна, что мы дураки. Потом приехали наряды полиции, чиновники, люди из «Россетей» — все те, с кем мы уже при таких же обстоятельствах общались в 2018 году. В итоге нам пообещали, что отключений будет меньше: только по понедельникам и четвергам с 8:00 до 17:00. И так до середины июня. Если снова ситуация повторится — встречаемся на дороге», — говорит Ирина Дмитренко.

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«Власти не слышат и не видят наших жалоб»

«Я лично звонила в «Россети», звонила в администрацию Прикубанского округа, в прокуратуру, Кондратьеву, Алексеенко, на сайт Кремлин.ру писала, реакции не было. Жалобы спускаются с самого верха до администрации, оттуда их передают в «Россети», в компании нам отвечают, что «свет у вас есть». Конечно, есть, уже 30 дней прошло с момента написания жалобы. В 2018 году вышли, помогло ведь, в этот раз так же писали, нас никто не услышал», — продолжает Наталья Иванова. По словам жительницы СНТ «Аэропорт», ресурсников просили проводить ремонтные работы по ночам, ведь на улице сейчас не так холодно. Но эту идею в компании не поддержали. «У нас ведь, когда дождь идет, а света нет, работы не проводятся на подстанции. Рабочие сидят около нее и курят в машине. Опасно ведь под дождем с электричеством работать», — сетует Наталья Иванова.

«Отключение света – это ведь не только еду приготовить, кто-то и работу теряет»

«Я не ходила вчера на Ростовское шоссе, я противник таких мер. У меня мама такой человек, говорит, что не надо жаловаться, боится. Прошлым летом у нас на неделю отключили электричество. Я тогда собеседование не смогла пройти по интернету. Вот мы и начали писать жалобы во все инстанции, но ответы не приходили», — рассказывает Ольга Оскор. Сама Ольга не живет в СНТ, но там уже 27 лет живет ее мама. Проблема отсутствия света сказывается не только на доступности обычных человеческих благ, но и на безопасности. У жильцов перестают работать камеры видеонаблюдения. Другие не могут построить дом. «Люди банально боятся оставить дома, когда идут на работу, камеры не работают. Они не успевают заряжаться», — рассказывает Наталья Иванова. «Плюс у нас рядом стоит вышка сотовой связи, когда отключается свет, через час у них садится стабилизатор, отваливается мобильный интернет, пропадает связь. Позвонить на работу — это уже проблема. Большой генератор (для того, чтобы вышка дольше работала без электричества) поставить нельзя. Говорят, что по шуму не проходит. Еще у меня тут дом строится, когда света нет, рабочие не могут ничего делать, все инструменты от электричества работают. И еще, что хочу сказать. Я в СНТ кого ни спрошу, все говорят, что жаловались, а куда, сказать не могут. Я думаю, что проблему нужно решать в правом поле через суд. А в суде уже предъявлять официальные документы — жалобы и отписки. Иначе эту ситуацию не исправить. Мне кажется, что некоторые люди у нас не верят, что через суд эту проблему можно решить. Нужно начинать с себя в первую очередь. А то мы хотим жить как в Европе, а вести себя так же не хотим», — продолжает Ольга Оскор.

«Чиновники нас ведь не считают за городских, но платим за свет мы по городским тарифам»

Все жители СНТ заключают прямые договора с ресурсниками на подачу электроэнергии. Раньше деньги отдавали председателю, тогда был риск, что не все они дойдут до поставщика услуги. Сейчас такого нет. «У нас тут все есть в СНТ. Газ мы провели, но не все. Свет есть, даже уличные фонари сделали за свой счет, поставили новую подстанцию. У нас там все модернизировано. За свой счет протянули торсаду (электропровода), даже детскую площадку сами сделали. Ничего нам администрация не делает, но считает нас дачниками. Чем мы хуже тех, кто, например, живет в Музыкальном. Мы платим налоги, а нам н*****а [совсем ничего] не достается. Почему кому-то автобусы и трамваи новые, а мы! Даже кусок дороги не могут заасфальтировать, это вообще что за отношение к людям», — негодует Ирина Дмитренко. «Когда нам тариф платить, мы город, когда нам газ по путинской программе — мы дачи, когда свет отключать, то тоже дачники. Недавно мэр Краснодара Алексеенко там возмутился отключению света в доме на Кубанонабережной в центре города… а тут чего не возмутился?», — продолжает Наталья Иванова.

Комментарий ресурсников Отключения, из-за которых страдают жители садоводческих товариществ в районе Ростовского шоссе и поселка Южный, появились, по словам ресурсников, «в связи с проведением ремонтных работ и подготовкой сетей к летнему пику нагрузок». «Реконструкцию кабельно-воздушных линий возобновят после праздников, то есть 11 мая. Работы выполняются для повышения стабильности и качества энергоснабжения жителей поселка Южный и садоводческих товариществ. На время проведения работ социальные объекты обеспечат резервными источниками электроэнергии. Скорректированный график отключения электроэнергии специалисты Краснодарских электрических сетей довели до сведения жителей [речь идет о двух отключениях в неделю по понедельникам и четвергам с 8:00 до 17:00 (об этом выше говорили сами жители СНТ)]», — сообщили в пресс-службе Краснодарских электрических сетей (филиал ПАО «Россети Кубань»).