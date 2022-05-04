Жители пригорода Краснодара перекрыли часть Ростовского Шоссе из-за отключений электричества
4 мая на Ростовском Шоссе (в районе поворота на Ейское шоссе) образовалась пробка. В соцсетях пишут, что жители пригорода решили перекрыть трассу из-за проблем с подачей электричества
Телеграм-канал «Кубанец» опубликовал пост, в котором говорится, что жители поселка на 12 км Ростовского Шоссе решили перекрыть дорогу из-за перебоев с электроснабжением. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», там действительно образовался затор. На участке в районе поворота на Ейское на карте стоит маркер «Опасный участок. Могут быть пешеходы».
Позже в телеграм-канале мэрии Краснодара появился пост, что в садоводческих товариществах в районе Ростовского Шоссе скорректирован график отключения света.
«Реконструкцию кабельно-воздушных линий возобновят после праздников, то есть 11 мая. Работы выполнят для повышения стабильности энергоснабжения», — говорится в сообщении.
Отметим, что официальную причину перекрытия дороги не называют.