Жители пригорода Краснодара перекрыли часть Ростовского Шоссе из-за отключений электричества

4 мая на Ростовском Шоссе (в районе поворота на Ейское шоссе) образовалась пробка. В соцсетях пишут, что жители пригорода решили перекрыть трассу из-за проблем с подачей электричества

Телеграм-канал «Кубанец» опубликовал пост, в котором говорится, что жители поселка на 12 км Ростовского Шоссе решили перекрыть дорогу из-за перебоев с электроснабжением. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», там действительно образовался затор. На участке в районе поворота на Ейское на карте стоит маркер «Опасный участок. Могут быть пешеходы».

© Скриншот с сайта Yandex.ru/maps