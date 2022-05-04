Жители пригорода Краснодара перекрыли часть Ростовского Шоссе из-за отключений электричества

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот с сайта Yandex.ru/maps
    © Скриншот с сайта Yandex.ru/maps

4 мая на Ростовском Шоссе (в районе поворота на Ейское шоссе) образовалась пробка. В соцсетях пишут, что жители пригорода решили перекрыть трассу из-за проблем с подачей электричества

Телеграм-канал «Кубанец» опубликовал пост, в котором говорится, что жители поселка на 12 км Ростовского Шоссе решили перекрыть дорогу из-за перебоев с электроснабжением. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», там действительно образовался затор. На участке в районе поворота на Ейское на карте стоит маркер «Опасный участок. Могут быть пешеходы».

  • © Скриншот с сайта Yandex.ru/maps
    © Скриншот с сайта Yandex.ru/maps

Позже в телеграм-канале мэрии Краснодара появился пост, что в садоводческих товариществах в районе Ростовского Шоссе скорректирован график отключения света.

«Реконструкцию кабельно-воздушных линий возобновят после праздников, то есть 11 мая. Работы выполнят для повышения стабильности энергоснабжения», — говорится в сообщении.

Отметим, что официальную причину перекрытия дороги не называют.

Краснодар Чиновники Энергетика

Новости

Жители пригорода Краснодара перекрыли часть Ростовского Шоссе из-за отключений электричества
Власти Кубани сообщили, что через Краснодар пройдет автопробег «Zа мир без нацизма»
Проект автомобильной развязки под Краснодаром одобрила Главгосэкспертиза
Мэр Краснодара сказал, что Дмитриевский сквер «превратился в мусоросборник», и посетовал на работу чиновников
В Музыкальном микрорайоне Краснодара нашли тело мужчины
Роспотребнадзор обязал регионы усилить меры по профилактике холеры. Узнали в региональном ведомстве, для чего это сейчас нужно

Лента новостей

«Не переживай, мама, я не там»
3 мая, 09:15
«Не переживай, мама, я не там»
История погибшего российского солдата, мать которого не знала, что сын на фронте
Ученики и родители просят вернуть уволенную учительницу
1 мая, 17:50
Ученики и родители просят вернуть уволенную учительницу
В Сочи закрасили граффити The Beatles «All you need is love»
Вчера, 12:13
В Сочи закрасили граффити The Beatles «All you need is love»
Теперь там появится патриотический рисунок «Молодой гвардии»

Реклама на сайте