«Все скоро превратится в апокалипсис». Как люди на окраине Краснодара живут на улицах без названий

Внутри краснодарского поселка Российского есть еще один коттеджный поселок — Комарово. Вместо дорог там направления, а вместо адресов только цифры на кадастровой карте. Жители поселка уже шесть лет добиваются, чтобы их улицам дали названия, а домам — номера. Журналист Юга.ру Никита Зырянов отправился туда, чтобы увидеть, как живут на безымянных улицах в краевой столице.

Поселок в поселке

Дорога в коттеджный поселок Комарово, так его называют местные жители и риелторы, начинается где-то между улицами Лаперуза и Аляскинской. Ориентир — пока еще не застроенное поле. Там даже есть остановка общественного транспорта, но автобус до нее не доезжает: дорога разбита.

© Фото Никиты Зырянова, Юга.ру

Конечная — «ЖК «Прованс». Чтобы попасть туда, транспорт преодолевает несколько десятков метров по ухабам. Временами автобус опасно кренится, в такт ему качаются пассажиры. Удивления и злости в глазах людей это не вызывает, кажется, они привыкли. После остановки «ЖК «Прованс» многоквартирные жилые дома заканчиваются, дальше — гравийка. Началом поселка можно считать большую лужу посреди дороги. «Там мы не пройдем, пойдемте на нашу улицу», — говорит Багаят Садыкова. Багаят Садыкова — ветеран труда, всю жизнь проработала на предприятии по добыче угля в Республике Коми. Вышла на пенсию и в 2016 году вместе с сыном купила два участка на окраине Краснодара. Тогда хозяин земли показал расчерченный план частного сектора с инфраструктурой. Но за шесть лет рядом с двухэтажным кирпичным домом Багаят так и не появились ни сквер, ни детский сад. У ее дома даже нет адреса, прописаться в нем невозможно. Поэтому никакие льготы женщина не получает. «Когда дело коснулось постройки дома, мы уведомили о начале и об окончании строительства. У нас все по разрешениям построено, здесь нет незаконного жилья, все с разрешения администрации», — объясняет Багаят.

Как вообще появился этот поселок?

По данным ЕГРН, земельный участок с кадастровым номером 23:43:0124041:1173 (там стоит дом Багаят Садыковой) поставили на учет в феврале 2015 года. По документам его адрес: Краснодарский край, город Краснодар, район поселка Российский. Участок появился на карте после раздела территории с номером 23:43:0124041:365 — земля, где и находится поселок Комарово.



По данным на 26 ноября 2021 года, в ЕГРН отсутствует информация об адресе земельного участка с кадастровым номером 23:43:0124041:1173. Также этой информации нет в федеральной информационной адресной системе (ФИАС). То есть участок есть на кадастровой карте, но он не разделен на улицы, им не присвоены названия.

В поселке сейчас шесть улиц, на них несколько десятков частных домов. Некоторые выглядят одинаково и огорожены заборами. Кое-где стройка еще идет, есть и заброшенные участки. Чтобы можно было вызвать такси, жители сами добавили в интернет-карты названия улиц: 80 лет Победы, 75 лет Победы, 70 лет Победы, 50 лет Победы, Ордена Победы и Генерала Петрова.

© Фото Никиты Зырянова, Юга.ру

Газа нет ни в одном доме, вместо канализации — септики. Из коммунальных ресурсов — только электричество, но подстанция одна, мощности не хватает, постоянные перебои. «Когда здесь продавались дома, на столбах были уличные фонари, но через некоторое время их сняли. Куда они подевались, мы не знаем», — вспоминает Багаят.

«Ну вы же в Краснодаре»

© Фото Никиты Зырянова, Юга.ру

У еще одних жителей поселка, семьи Ловыгиных, оба ребенка родились с генетическим заболеванием: мышечной дистрофией Дюшенна. Старшему, Вове, скоро исполнится 18 лет. Из-за сколиоза ему тяжело ходить, начались проблемы с легкими.

Мышечная дистрофия Дюшенна — это наследственное заболевание, ему подвержены в основном мальчики. Болезнь проявляется в раннем возрасте мышечной слабостью и прогрессирует с течением времени. У детей, как правило, специфическая походка и осанка. С 8–10 лет им необходимы костыли, с 12 большинство из них прикованы к инвалидным коляскам, с 16–18 испытывают дыхательные нарушения. Средняя продолжительность жизни — 25 лет, однако есть люди, которые живут дольше.

Год назад семье выдали дорогой аппарат, который должен помогать Вове дышать. Дважды домой к Ловыгиным приезжали реаниматологи, но подключить аппарат не смогли. «Если я что-то не так сделаю, я просто разорву легкие сыну. У нас здесь постоянно свет отключают, я боюсь, если аппарат все-таки подключат, то из-за отключения света он просто может перестать работать. Когда у нас снегопад или ливень, сюда маршрутки не едут, скорая — тоже. Даже в МФЦ, когда мы говорим, что имеем право на услуги, нам говорят, что это здесь не работает. Мы спрашиваем почему, нам отвечают: «Ну вы же в Краснодаре», — говорит Екатерина Ловыгина.

© Фото Никиты Зырянова, Юга.ру

Она вместе с мужем и двумя детьми переехала в Краснодар из Челябинска. Старший сын мечтал о своей комнате, денег хватило на небольшой дом. «Смотришь рекламу, что Краснодар — такой приятный город, переезжайте, тут все доступно. А на самом деле оказывается, что работа низко оплачивается, дороги — никакие... Я думаю, что это все скоро превратится в апокалипсис», — рассказывает женщина.

Что говорят власти?

Жители Комарово обращались со своей проблемой к депутатам, в прокуратуру, к чиновникам городской администрации. Зарегистрировали обращение и на прямой линии губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, но в эфире вопрос так и не прозвучал.

© Фото Никиты Зырянова, Юга.ру

«Я здесь живу с августа 2020 года, — с улыбкой говорит женщина, которая попросила не называть ее имя. — Так-то нормально, на природе. Инфраструктуры, конечно, не хватает, прописки —тоже. Ранее застройщик по нашим домам присвоил адрес участку, администрация городская нам выдала постановление с синей печатью. Мы пошли прописываться все, но в паспортном столе нам сказали, что из‑за ошибки в документах ничего не могут сделать». В мэрии на запрос Юга.ру ответили, что «застройщик, прежде чем продавать участки, должен был сделать проект планировки и наименовать улицы. Без проекта планировки улицы не наименуют». Какой именно застройщик (дома там возводят несколько компаний, а также сами жители), в администрации не уточнили. При этом в мэрии сказали, что для выдачи разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов проект планировки территории по закону не требуется.

Что говорит бывший хозяин земли?

Местные жители, когда говорят о том, у кого они покупали землю, называют имя Леонид. Он же фигурирует в рассказах горожан об обещаниях благоустроить территорию. Юга.ру связались с Леонидом. Все претензии к нему мужчина считает необоснованными. «Мы готовы в любой момент передать эти участки муниципалитету безвозмездно», — говорит он о разбитых дорогах. Леонид утверждает, что пытается согласовать проект планировки территории уже несколько лет. По данным администрации, он не соответствует генеральному плану. Какие именно несоответствия были в документе, в мэрии уточнять не стали. «Изначально, в 2016 году, территорию планировали использовать именно как коттеджный поселок, — объясняет Леонид. — Однако позже сами жители на общем собрании решили отказаться от этой идеи. Мы не являемся ни застройщиками, ни управляющей компанией. Мы просто имели в собственности землю, которую у нас приобрели граждане. Тем более что мы все равно принимаем все необходимые усилия для разрешения этой ситуации. Мы обратились в суд за защитой нарушенных прав, так как считаем, что администрация неправомерно отказывает нам в присвоении адресов и наименовании улично-дорожной сети».

Решение суда

15 декабря 2021 года в Прикубанском районном суде по иску к департаменту архитектуры и градостроительства вынесли решение: требования истца удовлетворили, отказ присваивать названия улицам признали незаконным. Суд обязал департамент устранить нарушения прав местных жителей и присвоить улицам в поселке названия. С момента вынесения решения прошло полтора месяца, но никаких изменений жители поселка не увидели. Юга.ру направили повторный запрос в администрацию города — по поводу сроков исполнения решения суда. На момент публикации ответ не получен.

Новый мэр, новые надежды

В январе 2022 года мэр Краснодара Андрей Алексеенко успел побывать и в поселке Краснодарском, где заявил, что тот находится в прискорбном состоянии, и в ближайшем к Комарово поселке Российском, где в бытовке «обсудил с активистами многие проблемные вопросы».

© Фото Никиты Зырянова, Юга.ру