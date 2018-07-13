В Краснодаре электричество в районе Ростовского шоссе пообещали дать вечером 13 июля

В Краснодаре устраняют повреждение подземного кабеля в районе Витаминкомбината, из-за которого без электричества остались жители дач на Ростовском шоссе

Ранее в соцсетях появилась информация, что жители поселка Южного перекрыли Ростовское шоссе, так как третий день у них нет света. Они ходили туда и обратно по пешеходному переходу. В связи с этим образовалась большая пробка.

Заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Юрий Донченко сообщил, что причину отключения электроэнергии на 12-м километре Ростовского шоссе установили. В районе Витаминкомбината оказался поврежден подземный кабель.

«Для того, чтобы ликвидировать аварию, специалисты двух бригад филиал ПАО "Кубаньэнерго" разрыли землю. Сейчас кабель ремонтируют. Работы планируют завершить к 18:00 13 июля. После этого будут запитаны дачные товарищества на 12-м километре Ростовского шоссе», — сказал Донченко.