Тбилисский район подвел итоги пяти лет

25 февраля глава Тбилисского района Евгений Ильин рассказал об итогах последних пяти лет. Портал Юга.ру собрал главное из доклада, с которым глава муниципального образования выступил в районном Доме культуры. Он начал речь с того, что в 2020-м Тбилисский район пополнился новыми объектами, хотя год был особенно сложным. Ильин отметил, что многое в районе удалось сделать благодаря нацпроектам и поддержке краевых властей. В сессии участвовали депутат Госдумы Алексей Езубов, замгубернатора Краснодарского края Александр Трембицкий, депутаты совета Тбилисского района, представители силовых структур, СМИ и общественных объединений, почетные граждане района, его жители, главы сельских поселений, руководители предприятий и учреждений района и органов территориального общественного самоуправления.

Образование За пять лет на развитие образовательных учреждений было выделено более 3 млрд рублей. Капитально отремонтированы школы в селе Ванновском, станице Ловлинской и хуторе Марьинском и детсады «Счастливое детство» и «Ласточка». В школах были отремонтированы спортзалы, медицинские кабинеты, дворы и столовые. В десяти учебных заведениях заменили кровлю и отремонтировали отопление. У всех образовательных организаций есть специализированная охрана — казаки.

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С 1 сентября 2020 года организовано бесплатное горячее питание для всех начальных классов — это 2168 школьников. На это направлено выделено более 20 млн рублей из федерального, краевого и местного бюджетов. В 2019 году учащиеся из Тбилисского района попали в десятку лучших по результатам ЕГЭ по английскому языку, а в 2020 году — по информатике. Для экзамена по информатике на краевые средства купили 20 ноутбуков.

Летом для детей работает 13 школьных профильных лагерей и лагерь «Ласточка». Его району удалось восстановить своими силами четыре года назад.

За пять лет пять педагогов района получили звания «Заслуженный учитель Кубани», четыре — награды «Почетный работник воспитания и просвещения РФ», 13 — почетные грамоты Министерства просвещения РФ, 16 — краевые награды. В 2019 году по нацпроекту «Образование» школы № 4, 6, 7 и 10 открыли образовательные центры «Точки роста» за 6,6 млн рублей.

Спорт Пять лет назад финансирование отрасли «Физическая культура и спорт» в районе составляло 6 млн в год, в 2020 году — более 26 млн, на 2021-й запланировано 74 млн рублей.



В 2018 году открыт первый в районе спортивный комплекс. Многофункциональные спортплощадки построены в Марьинском и Алексее-Тенгинском сельских поселениях. В конце 2020 года в станице Тбилисской начали стройку центра единоборств. В планах — строительство стадиона у парка им. Семыкина.

Ильин заключил, что развитие сферы подняло до 54% количество жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом. Это сказалось и на профессиональных спортсменах.



В 2020 году тбилисские волейболистки взяли золото в ЮФО и СКФО; теперь они представят Краснодарский край на первенстве РФ. Анастасия Жоглик победила в первенстве ЮФО по боксу. Екатерина Гарбузова заняла 3 место на первенстве РФ по пауэрлифтингу. Культура и молодежная политика В 2020-м был открыт ДК в хуторе Северокубанском, капитально отремонтирован клуб села Шереметьевского.

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За пять лет район запустил кинотеатр «Юбилейный» с двумя 3D-залами и отремонтировал здание детской районной библиотеки Ильин отметил, что в муниципалитете стало больше клубных формирований и их участников.

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Тбилисский район создал лиги по играм «Что? Где? Когда?» и КВН, открыл отделения молодежных общественных движений «Российский союз сельской молодежи» и «Кубанский союз молодежи» и воссоздал движение «Молодежный патруль». Более 200 молодых тбилиссцев ежегодно участвуют в многодневных туристических походах и турслетах. В Тбилисском районе построено четыре воркаут-комплекса и одна экстрим-площадка. Ежегодно проходит фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв».

Благодаря победе Вероники Угрюмовой в грантовом конкурсе федерального агентства «Росмолодежь» в районе в 2020 году появился молодежный клуб интеллектуальных игр «Твой центр». А Валерия Жданова выиграла деньги на реализацию своего проекта «АРТ-помощь» для несовершеннолетних из групп риска. Сельское хозяйство Впервые за 86 лет район стал лидером по уборке зерновых в Краснодарском крае в 2018 и 2020 годах. Этих результатов аграрии достигли благодаря повышению плодородия почв, селекции и увеличению уровня технической оснащенности. Всего за последние пять лет они приобрели сельхозтехники на сумму 1,5 млрд рублей. На сегодняшний день озимыми культурами засеяно 37 тыс. га. В Тбилисском районе развивается садоводство. В фермерском хозяйстве Ольги Фетисовой на 40 га в 2018 году заложен фруктовый сад, а в 2020-м собраны первые 10 тонн. Площадь теплиц увеличилась с 68 тыс. кв. метров в 2016 году до 100 тыс. в 2020-м.

К 2020 году надой на фуражную корову вырос на 42% по сравнению с 2016 годом и достиг 7943 кг. За эти годы район увеличил валовое производство молока на 10 тыс. тонн (до 51,9 тыс. тонн в год), а поголовье крупного рогатого скота выросло на 1143 и составило 17 тыс. 642 головы. В 2017–2020 годах в краевых конкурсах победили 17 глав фермерских хозяйств, выиграв 87 млн рублей. В 2020 году администрация района предоставила жителям 181 га под огороды, пастбища и сенокосы, всего в сельском хозяйстве тбилиссцы используют более 700 га. Налоги, долги и инвестиции За пять лет налоговые доходы районного бюджета выросли с 199 до 274 млн рублей. Общий темп роста — 37%. Налог на доходы физлиц растет более 10% каждые пять лет, с 2016 года прирост доходов бюджета от НДФЛ составил 57%. Ильин объяснил это позитивными тенденциями в экономике района: вырос общий районный фонд оплаты труда, всё больше зарплаты выдают официально, появляются новые рабочие места. Годовой темп роста среднемесячной зарплаты составил 109% при среднекраевом 105%.

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Доходы от упрощенного налогообложения выросли с 6 млн в 2016 году до 15 млн в 2020-м.



Резервом для мобилизации доходов бюджета Ильин назвал недоимку. Общий долг предприятий и физлиц на 1 декабря 2020 года составил 212 млн рублей. За 2020 год в бюджет района и края было взыскано более 31 млн рублей. За пять лет на площадках инвестиционных форумов инвесторы подписали 150 соглашений более чем на 2,3 млрд рублей, более 70% из них уже реализованы. Малый и средний бизнес Сейчас в районе зарегистрировано 1634 субъекта малого и среднего предпринимательства. В них работает 21,8% населения, занятого в экономике района. Оборот — 8,3 млрд рублей. В прошлом году в районе зарегистрировано более 280 самозанятых граждан.

Услугами краевого Фонда микрофинансирования воспользовалось 75 субъектов на общую сумму 92 млн рублей. Под поручительство Фонда развития бизнеса было выдано 32 млн рублей. В 2020 году уровень безработицы увеличился до 1,6%. Служба занятости трудоустроила 593 жителя района и направила на профобучение 154 человека. Комфортная среда, жилье и дороги С 2018 года район реконструировал пять парков в Тбилисской, Ловлинской и хуторе Северокубанском. В 2021 году по нацпроекту планируется реконструировать парк в станице Геймановской, в 2022-м — парк в Алексее-Тенгинской.

С 2017 года выдано 37 свидетельств на 22 млн рублей субсидий на покупку или строительство жилья. В 2016 году краевой бюджет выдал субвенции на две квартиры для детей-сирот из Тбилисского района, в 2020-м — на 21 квартиру. Всего за последние пять лет дети-сироты получили 65 квартир. По региональной программе капремонта домов в районе за пять лет отремонтировано 17 из 96 многоквартирных домов. С 2016 по 2020 год район заменил более 50 км старых линий уличного освещения и 350 ламп. За пять лет по госпрограмме совместно с краевым бюджетом было отремонтировано более 40 км асфальтобетонных дорог.

Благодаря победам в краевом конкурсе группы территориального общественного самоуправления привлекли в район более 9,5 млн рублей. На них в хуторах и станицах были установлены концертные и детские игровые площадки, отремонтированы дороги, тротуары, уличное освещение и водоснабжение. Газ и вода Тбилисский район газифицирован на 75%. Техническая возможность подключиться к газу есть у 92% населения. За последние пять лет газ провели в хутора Еремин, Веселый и Новопеховский Первый, а также построены газопроводы по улицам других поселений. Каждый год в районе заменяют не менее 5% ветхих водопроводных сетей. Так, за пять лет заменено 76 км водопроводов и 16 водонапорных башен. В 2020 году было проложено 23 км новых водопроводов и установлено пять водонапорных башен Рожновского — в Нововладимировском, Марьинском и Ванновском сельских поселениях. В 2020 году в хуторе Северин отремонтировали артезианскую скважину. В станице Тбилисской проложили центральной водовод диаметром 250 мм более чем 3,6 км. Здравоохранение В 2020 году в район поступили новый передвижной фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) и скорая с современным оборудованием. Они куплены на федеральные и краевые средства. В 2020 году всем 19 ФАПам приобретены новая мебель и медицинское оборудование. За год отремонтированы ФАПы в хуторах Советском и Терско-Каламбетском.

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За пять лет район совместно с краевым бюджетом приобрел районной больнице медоборудования на 50 млн рублей: два аппарата ИВЛ, наркозно-дыхательный аппарат, два аппарата УЗИ, операционные столы и цифровой флюорографический аппарат. На работу в ГБУЗ «Тбилисская ЦРБ» за пять лет поступило 52 врача и 37 медработников. Однако Ильин подчеркнул, что медицинских кадров все еще не хватает. Сейчас обеспеченность врачами составляет 53,3%, медработниками — 78%. Взаимодействие с жителями В 2020 году администрация района получила 1286 обращений. Чаще всего это вопросы по коммунальному хозяйству, социальному обеспечению, транспорту, дорогам, земельным отношениям и здравоохранению. 100% обращений контролируется, 20% рассмотрены с выездом на место и участием заявителей. Ильин рассказал, что провел 23 приема граждан по личным вопросам и 13 раз выезжал в поселения. Во время пандемии общался с жителями онлайн в инстаграме, ежедневно отвечая на вопросы в соцсетях. Глава района добавил, что каждую первую субботу месяца проводит «Прямую линию» по телефону.