В Тбилисском районе отремонтировали дом культуры и парк

В хуторе Северокубанском Ванновского поселения Тбилисского района завершен ремонт дома культуры и парка

Капитальный ремонт дома культуры в хуторе Северокубанском провели в несколько этапов, сообщили 16 декабря в пресс-службе администрации района. В 2014 году заменили кровлю на сумму 1,5 млн рублей из местного бюджета. В 2015 году на средства ЗАО им. Т. Г. Шевченко заменили наружные оконные и дверные заполнения. В 2016 году в рамках краевой программы «Развитие культуры» проведен капремонт фойе, малого зала, библиотеки, служебных кабинетов, подсобных помещений спортзала с заменой внутренних систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, канализации. Стоимость работ составила 4,5 млн рублей, из них 4 млн — средства краевого бюджета .

В 2017 году за счет средств местного бюджета капитально отремонтировано крыльцо центрального входа и благоустроена площадь перед домом культуры на сумму 3,4 млн рублей. В 2018 году в рамках краевой программы отремонтированы зрительный и спортивный залы, с заменой электроосвещения и системы отопления. Стоимость работ составила 13,8 млн рублей (9,5 млн — из краевого бюджета). Построены газопровод высокого давления и блочно-модульная котельная на газовом топливе для теплоснабжения дома культуры общей стоимостью 4,7 млн рублей (4,05 млн — средства краевого бюджета). В 2019 году за счет средств местного бюджета отремонтированы отмостка и фасады наружных стен, сцена. В рамках краевой программы закуплены и установлены театральные кресла в зрительном зале на 500 посадочных мест, стоимостью 1,2 млн рублей. Установлено звуковое оборудование на сумму 707 тыс. рублей (271 тыс. — из краевого бюджета).

Ремонты парков в Тбилисском районе в 2019-м: В станице Тбилисской

В станице Ловлинской