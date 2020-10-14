В Тбилисском районе открыли парк имени Ивана Семыкина

Парк культуры и отдыха имени Ивана Ефимовича Семыкина был представлен 9 октября. Жители выбрали это место для реконструкции 73% голосов из трех вариантов, представленных на голосование в 2019 году.

Территория была благоустроена по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

На церемонии открытия сами жители района получили возможность высадить саженцы деревьев на территории, чтобы потом, спустя много лет, можно было любоваться на деревья и отдыхать в их тени на новых лавочках. Кстати, зоны отдыха тут получили новый фонтан, 85 лавочек, более сотни оригинальных фонарей и малых архитектурных форм, а все зоны активности и отдыха соединены тротуарными дорожками, протяженность которых свыше 10 км. С этого момента любой желающий может прогуляться по аллеям парка и не только.