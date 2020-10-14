В Тбилисском районе открыли парк имени Ивана Семыкина
Парк культуры и отдыха имени Ивана Ефимовича Семыкина был представлен 9 октября. Жители выбрали это место для реконструкции 73% голосов из трех вариантов, представленных на голосование в 2019 году.
Территория была благоустроена по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
На церемонии открытия сами жители района получили возможность высадить саженцы деревьев на территории, чтобы потом, спустя много лет, можно было любоваться на деревья и отдыхать в их тени на новых лавочках. Кстати, зоны отдыха тут получили новый фонтан, 85 лавочек, более сотни оригинальных фонарей и малых архитектурных форм, а все зоны активности и отдыха соединены тротуарными дорожками, протяженность которых свыше 10 км. С этого момента любой желающий может прогуляться по аллеям парка и не только.
Территория для отдыха и развлечений выполнена в соответствии со всеми современными требованиями к безопасности. И это неспроста. Здесь расположены зоны активности для самых маленьких посетителей парка. Есть качели и горки для детей практически любого возраста, целые детские городки, есть большая спортивная территория с турниками и другими легкоатлетическими снарядами, а также огромный скейт-парк. Дети точно останутся довольны этим парком — их искренние эмоции сложно было не заметить.
На церемонии открытия присутствовали жители и гости станицы Тбилисской, а с поздравительными обращениями выступили заместитель главы Тбилисского района Владимир Гусев, глава Тбилисского сельского поселения Алексей Стойкин, председатель совета Тбилисского поселения Елена Самойленко и почетный житель Тбилисского сельского поселения Александр Федорович Булатов. Атаман казачьего 3 «А» класса школы № 4 имени Героя Советского Союза Е. Д. Волкова Кирилл Погребняк подарил парку 10 саженцев клена. Перед гостями мероприятия выступили коллективы самодеятельности. Особенно порадовали казачьи песни, которым люди подпевали вокруг сцены.
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«За такое руководителям района и нашей станицы хочется выразить огромную благодарность. Такие поступки красят любого, кто приложил к этому парку свою руку, голову или кошелек. Добавить больше нечего. Молодцы», — сказал житель станицы Тбилисской.
Парк имени Ивана Ефимовича Семыкина не просто место отдыха. Это территория с историей, восходящей к 1956 году. Именно тогда молодой агроном Семыкин заложил на территории совхоза «Кропоткинский» парк по проекту знаменитого на весь Союз Сочинского дендрария. Площадь проекта, который представлял собой систему организации зеленых насаждений, составила порядка 10 га. Здесь агроном применил все свои знания в области художественного проектирования ландшафта, использовал оригинальные элементы декоративно-композиционного построения.
Стоит также отметить, что на этом открытии работа по строительству парка не закончится. На территории парка находится стадион, который планируется реконструировать в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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В целом по программе «Комфортная городская среда» национального проекта «Жилье и городская среда» в Тбилисском районе сделано уже немало: был капитально отремонтирован парк имени казачьего сотника Андрея Гречишкина в станице Тбилисской, а также парки в станице Ловлинской и хуторе Северокубанском. Помимо этих территорий, в поселке Первомайском открылся сквер в честь 75-летия Победы, а парк 30 лет Победы в станице Тбилисской был реконструирован.
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