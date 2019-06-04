Веревочный парк появился в Тбилисском районе

Парк имеет два уровня сложности, его общая протяженность 160 метров. На трассе несколько элементов: лесенки, дорожки, подвесные коридоры, переправы, бревна и прочие. Для безопасности детей задействованы непрерывная линия страховки, а также контроль со стороны инструктора.

Парк построили за счет средств районного бюджета. Инициатором идеи выступил глава Тбилисского района Евгений Ильин, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Мы решили создать в "Ласточке" веревочный парк для того, чтобы сделать ваш отдых еще более интересным и разнообразным. С каждым годом лагерь преображается. Мы очень надеемся, что вам здесь нравится и вы надолго запомните свой отдых на природе с друзьями», — обратился Ильин к участникам смены.