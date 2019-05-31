Теплицы, кирпичный завод, питомник, арт-проект. Как прошел третий инвестиционный форум Тбилисского района

24 мая состоялся инвестиционный форум «Тбилисская-2019». По его результатам участники подписали 27 протоколов о намерениях на общую сумму 305 млн рублей. Форум стал уже третьим, два прошедших принесли району 34 инвестиционных соглашения на общую сумму полмиллиарда рублей. 32 проекта уже реализованы, благодаря им в районе появилось более 200 новых рабочих мест. Еще два проекта на стадии реализации. Юга.ру рассказывают, какие проекты планируют реализовать по итогам сложившихся договоренностей и как Тбилисский стал первым районом Краснодарского края, в котором начали проводить муниципальный инвестиционный форум.

Как прошел третий инвестфорум Тбилисского района Пленарное совещание, с которого началась официальная часть форума «Тбилисская-2019», открыл приветственной речью глава Тбилисского района Евгений Ильин.

Евгений Ильин

— Мы создали свой инвестфорум, чтобы показать, что мы открыты и заинтересованы в росте и процветании предпринимательства на родной земле. От успеха экономики зависит и социальное развитие, и благополучие жителей нашего района. Тбилисский муниципальный инвестиционный форум проводится уже в третий раз. Нам есть что рассказать и что показать на конкретных примерах. Надеюсь, что истории успеха вдохновят и других на риск предпринимательства.

Видеоролик о реализованных проектах инвестфорума Тбилисского района

Начальник управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций Вадим Авдеев напомнил о том, что в Краснодарском крае работает Центр поддержки предпринимательства.

Вадим Авдеев

— Центры поддержки бизнеса созданы для того, чтобы аккумулировать всю информацию, необходимую предпринимателям, и выступать связующим звеном. То есть вы приходите в центр и получаете ответы на все ваши вопросы по разным ведомствам, законам, управлениям. Хочу отметить, что тбилисский центр поддержки предпринимательства является одним из лидеров в крае.

Заместитель министра экономики Краснодарского края Светлана Салтанова напомнила о краевой стратегии развития до 2030 года:

Светлана Салтанова

— Мы стараемся быть наиболее гибкими, прозрачными, чтобы вся система господдержки была направлена как на реализацию указов президента, так и на жителей Кубани. Тбилисский район входит в Восточную экономическую зону, приоритет здесь в основном направлен на сельское хозяйство, на переработку и создание добавленной стоимости. Но не менее актуально — и одно из наших важнейших направлений — проект «Умная Кубань». Чтобы сегодня выживать и оставаться конкурентоспособными, нужно не только внедрять инвестиции, оборудование и технологии — это понятно и это быстро работает, но и не забывать о внутренних, скрытых ресурсах, о повышении производительности труда с имеющимися ресурсами.

Партнером форума выступил Сбербанк, представитель которого Владимир Лысенко рассказал о цифровых возможностях для малого бизнеса в сфере торговли, в частности быстром получении кредитов, сервисе оплаты покупателями по QR‑коду (не имея с собой карты, через мобильное приложение) и использовании в мобильных торговых точках онлайн-касс. Член Общественной палаты Краснодарского края и представитель общественной организации «Опора России» Мурат Дударев поделился опытом взаимодействия бизнеса и власти и напомнил, что именно единое бизнес-сообщество имеет авторитет и возможности по достижению своих целей.

Какие проекты нашли инвесторов На третьем инвестфоруме в 2019 году глава Тбилисского района Евгений Ильин и заместитель управляющего Краснодарским отделением № 8619 ПАО «Сбербанк России» Олег Самарин подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве между администрацией муниципального образования «Тбилисский район» и Сбербанком. Обе стороны намерены совместно формировать благоприятный инвестиционный климат и стимулировать инвестиционную и инновационную активность хозяйствующих субъектов в целях социально-экономического развития Тбилисского района.

Кроме того, были представлены следующие проекты: несколько магазинов разной направленности,

павильон для реализации фермерской продукции,

база отдыха,

придорожный сервис,

две производственные базы по хранению сельскохозяйственной продукции,

блок теплиц,

питомник по выращиванию декоративных растений,

проект обновления машинно-тракторного парка,

кафе в станице Геймановской,

модернизация предприятия по строительству автодорог и магистралей,

проект по предоставлению высокоскоростного оптического интернета и цифрового телевидения на территории Тбилисского района,

многоквартирный трехэтажный жилой дом в станице Тбилисской.

Евгений Ильин

Глава Тбилисского района Евгений Ильин: — Именно такие мероприятия позволяют нам почувствовать пульс реальной экономики, посмотреть на реально происходящие в ней процессы, сделать определенные выводы — с чем мы придем завтра и как будем формировать наш бюджет в будущем. Я благодарен абсолютно всем представителям предпринимательского сообщества, которые выбрали нашу территорию для организации своего дела.

Одним из самых впечатляющих стал проект реконструкции и запуска комбината по производству керамической черепицы и кирпича в станице Нововладимировской. Протокол о намерениях подписали глава администрации Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района Владимир Диков и инвестор, бизнесмен Руслан Кравченко. Предполагаемая сумма инвестиций составит 73 млн рублей, по итогу реализации проект даст 46 новых рабочих мест.

Выделился из общего ряда проект по созданию и установке в Тбилисском районе арт-объекта малой архитектурной формы. Его планируется установить в Тбилисской. Инвестором выступил предприниматель Олег Карагачев, сумма вложений составит около 1,5 млн рублей. Большое влияния на жизнь всего района окажет реализация проекта в сфере высокоскоростного оптического интернета и цифрового телевидения. Инвестором выступил представитель ООО «Омикрон» Владимир Зурнаджи, сумма инвестиций составляет 8 млн рублей, проект предполагает появление 15 новых рабочих мест.

Кроме того, свое мобильное приложение для обучения сотрудников представил ученик 10 класса школы № 2 станицы Тбилисской Матвей Гуц. Как сказал ранее Евгений Ильин, для развития района очень важно, чтобы молодежь оставалась реализовывать свой потенциал здесь, а не уезжала в большие города.

С чего все начиналось Инвестфорумы в Санкт-Петербурге и Сочи привлекают большое внимание общественности и представителей бизнеса, но основной акцент во время этих двух событий делается на крупных региональных и федеральных проектах. Тбилисский район и глава администрации Евгений Ильин активно участвуют в сочинском форуме. В феврале 2019 года в Сочи подписали соглашение о строительстве шоколадной фабрики в Тбилисском районе, которая должна заработать уже в этом году. Сумма инвестиций — более 180 млн рублей, фабрика даст 50 новых рабочих мест. Помимо этого районная администрация решила дать возможность реализации и небольшим проектам, которые не требуют больших вложений, быстро реализуются и дают рабочие места жителям района. Выйти на крупные форумы такие проекты не могут, поэтому первый муниципальный инвестиционный форум в Тбилисской прошел в 2016 году. Его главная цель — давать шанс на развитие местному бизнесу и объединять идеи и капитал для достижения общей цели.