В Тбилисском районе открыли спортивную площадку

На хуторе Марьинском Тбилисского района 17 октября открыли многофункциональную спортивную площадку

Площадка имеет специальное покрытие. Она оборудована футбольными воротами, кольцами для игры в баскетбол, сеткой для волейбола, тренажерами с элементами для занятий воркаутом.

Комплекс строили с начала лета. Проект реализовали по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта». Деньги выделили из краевого и районного бюджетов.