В Тбилисском районе открыли спортивную площадку
На хуторе Марьинском Тбилисского района 17 октября открыли многофункциональную спортивную площадку
Площадка имеет специальное покрытие. Она оборудована футбольными воротами, кольцами для игры в баскетбол, сеткой для волейбола, тренажерами с элементами для занятий воркаутом.
Комплекс строили с начала лета. Проект реализовали по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта». Деньги выделили из краевого и районного бюджетов.
В церемонии открытия приняли участие глава Тбилисского района Евгений Ильин, руководитель Марьинского поселения Сергей Мартын, депутат совета муниципалитета Виктор Комисарчук.
«В начале года мы открыли спортивный комплекс "Олимп", сегодня открываем спортивную площадку в Марьинском, ранее воркаут-площадки были открыты в других поселениях района. Скоро будет достроен спортивный комплекс на территории первой школы станицы Тбилисской», — сказал глава района.
После выступлений воспитанников спортивной школы «Аванград» и детского коллектива районного дома культуры на площадке провели волейбольный матч.
Планруется, что в 2019 году такую же площадку построят в станице Алексее-Тенгинской, сообщает пресс-служба администрации Тбилисского района.
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