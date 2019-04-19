В Тбилисском районе открыли кабинет компьютерной томографии

Краснодарский край

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В Тбилисском районе 19 апреля состоялось открытие кабинета компьютерной томографии для комплексного обследования организма

Торжественное открытие кабинета компьютерной томографии состоялось 19 апреля в Ванновской участковой больнице.

«Это большое событие в жизни нашего района, еще один шаг в развитии здравоохранения муниципального образования», — отметил глава Тбилисского района Евгений Ильин.

Услугами компьютерного томографа уже воспользовались первые пациенты. Пройти обследование можно бесплатно по назначению лечащего врача.

Кабинет открыли благодаря поддержке вице-губернатора Анны Миньковой, министерства здравоохранения Краснодарского края, директора ЗАО имени Т.Г. Шевченко Андрея Романюка и депутата совета Тбилисского района Сергея Чвикалова, сообщили в пресс-службе администрации Тбилисского района.

Здравоохранение Медицина Тбилисский район
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