В Тбилисском районе открыли кабинет компьютерной томографии

В Тбилисском районе 19 апреля состоялось открытие кабинета компьютерной томографии для комплексного обследования организма

Торжественное открытие кабинета компьютерной томографии состоялось 19 апреля в Ванновской участковой больнице.

«Это большое событие в жизни нашего района, еще один шаг в развитии здравоохранения муниципального образования», — отметил глава Тбилисского района Евгений Ильин.

Услугами компьютерного томографа уже воспользовались первые пациенты. Пройти обследование можно бесплатно по назначению лечащего врача.