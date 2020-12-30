Итоги-2020. Известные кубанцы, ушедшие в этом году

Юга.ру рассказывают об известных жителях Краснодарского края, умерших в 2020-м.

Исидор, 79 лет

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский, епископ Русской православной церкви, председатель Церковного суда РПЦ. Николай Кириченко окончил Ленинградскую духовную семинарию и был пострижен в монашество с именем Исидор. В 1987 году назначен епископом Краснодарским и Кубанским, в 2001 году возведен в сан митрополита. Владыка Исидор скончался в результате непродолжительной тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Александра Верменко, 55 лет

Педиатр, врач-инфекционист, заведующая отделением Специализированной клинической детской инфекционной больницы в Краснодаре. Последний месяц жизни Александра Верменко боролась с COVID-19. В ноябре этого года стало известно о том, что как минимум 26 кубанских медиков умерли от коронавируса.

Идея Макаревич, 92 года

Народная артистка РСФСР, почетный гражданин города Краснодара. С 1962-го по 2020 год Идея Макаревич выступала на сцене Краснодарского театра драмы. За свою карьеру легендарная актриса сыграла более 200 ролей на театральной сцене и стала первой актрисой Краснодарского драмтеатра, удостоенной звания народной артистки страны.

Марина Шапиро, 96 лет

Заслуженный работник культуры РСФСР, Герой труда Кубани, почетный гражданин Краснодара. С 1961-го по 1983 год Марина Шапиро возглавляла управление культуры Краснодарского крайисполкома. За время ее работы был возрожден Кубанский казачий хор, появились институт культуры, музыкальное училище им. Римского-Корсакова, были открыты театр оперетты, цирк, кинотеатр «Аврора», театр кукол, построено новое здание Драмтеатра.

Вячеслав Смеюха, 70 лет

Заслуженный журналист Кубани, создатель и главный редактор городской газеты «Краснодарские известия», руководитель Нового телевидения Кубани, главный редактор газеты «Кубанские новости». Вячеслав Смеюха считался одним из мэтров кубанской журналистики, несколько лет возглавлял краевой союз журналистов. После несчастного случая Вячеслав Смеюха попал в больницу. Врачи несколько месяцев боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.

Александр Факторович, 65 лет

Доктор филологических наук, член Союза журналистов России, профессор, преподаватель Кубанского госуниверситета. Александр Факторович стал сооснователем и первым деканом журфака КубГУ. Предварительной причиной смерти ученого был назван инсульт.

Виктор Мальчевский, 49 лет

Заслуженный журналист Кубани, победитель краевых конкурсов «Золотое перо» и «Золотой микрофон», генеральный директор радио «Казак FM». Виктор Мальчевский отдал 28 лет кубанской журналистике и стоял у истоков появления Нового телевидения Кубани. Журналист скончался после тяжелой болезни всего за несколько недель до своего юбилея.

Николай Кряжевских, 80 лет

Доктор наук, заслуженный строитель Кубани, мэр Краснодара в 1994–1997 гг. Николай Кряжевских был награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени и Мужества. Был удостоен золотой медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани» и звания «Почетный гражданин Краснодара».

Сергей Палагин, 52 года

Герой России, почетный гражданин Краснодара, атаман Центрального внутригородского округа Екатеринодарского районного казачьего общества. За свою службу в горячих точках Сергей Палагин был удостоен трех орденов Мужества, ордена «За заслуги перед Отечеством», медалей «За отвагу», «За боевые заслуги» и ряда боевых наград. В 2004 году военный летчик удостоился звания Героя Российской Федерации и получил медаль «Золотая звезда». В 2009 году был назначен на должность заместителя главы Центрального округа Краснодара. Причиной смерти Палагина стал коронавирус.

Галина Дорошенко, 73 года

Экономист, государственный и политический деятель. Галина Дорошенко возглавляла департамент социальной защиты населения администрации Краснодарского края, занимала пост вице-губернатора Кубани. Была депутатом Государственной думы от Краснодарского края, занимала должность уполномоченного по правам ребенка на Кубани. Скончалась после продолжительной болезни.

Иван Имгрунт, 59 лет

Мэр Ялты, с 2000-го по 2017 год занимал пост главы администрации Белореченского района. За три недели до смерти Имгрунт рассказал о том, что его госпитализировали с пневмонией. Причиной смерти политика стал тромбоз на фоне коронавируса.

Сергей Прокопенко, 47 лет

«Заслуженный строитель РФ», «Заслуженный дорожник Кубани», депутат Законодательного собрания Краснодарского края с 2012 года. Ушел из жизни после продолжительной болезни.

Юрий Ревякин, 54 года