На Кубани умер глава Новопокровского района

Краснодарский край

Распечатать

Глава Новопокровского района Юрий Ревякин умер в ночь на 6 февраля на 55-м году жизни

Глава Новопокровского района скончался от инфаркта. Соболезнования семье Юрия Ревякина выразил глава Кубани Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кто такой Юрий Ревякин

Ревякин родился 15 декабря 1965 года в Кропоткине. С 2009 по июнь 2016 года занимал должность главы администрации Ильинского сельского поселения. Затем работал начальником управления сельского хозяйства Новопокровского района, заместителем главы. Ревякин возглавил район осенью 2017 года.

Вениамин Кондратьев Новопокровский район смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани умер глава Новопокровского района
В Адыгее экс-директора управляющей компании обвинили в хищении 3,5 млн рублей у жильцов
Футболист «Краснодара» Ари рассказал, как несколько лет назад спас женщину в ДТП
На Кубани в 2020 году хотят отремонтировать 774 лифта
В Сочи пройдет фотовыставка российского космонавта Сергея Крикалева
Жители Анапы заметили в здании парка льва. Полиция проверяет, законно ли его там держат

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале