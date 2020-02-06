На Кубани умер глава Новопокровского района

Ревякин родился 15 декабря 1965 года в Кропоткине. С 2009 по июнь 2016 года занимал должность главы администрации Ильинского сельского поселения. Затем работал начальником управления сельского хозяйства Новопокровского района, заместителем главы. Ревякин возглавил район осенью 2017 года.

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