Итоги-2020. Знаменитости, ушедшие в этом году

Подводя итоги года, Юга.ру вспоминают российских и мировых знаменитостей, умерших в 2020-м.

Михаил Жванецкий, 86 лет

Знаменитый писатель, актер, телеведущий, народный артист России и Украины. Один из главных отечественных сатириков, творчество которого было актуально на протяжении нескольких десятилетий. Подтверждая его высказывание «Под давлением снаружи юмор рождается внутри», творчество Жванецкого служило источником вдохновения для нескольких поколений соотечественников. В октябре 2020 года, за несколько недель до смерти, Михаил Жванецкий принял решение завершить концертную деятельность по состоянию здоровья. Причиной смерти, по словам его секретаря, стали «возраст и болезни».

Армен Джигарханян, 85 лет

Знаменитый актер и режиссер, Народный артист СССР. Один из наиболее самобытных и востребованных советских актеров, который создал сотни образов в кино и на театральной сцене, озвучил десятки фильмов и радиоспектаклей. Штабс-капитан Овечкин из «Неуловимых мстителей», главарь банды Горбатый из картины «Место встречи изменить нельзя» или Волк из мультфильма «Жил был пес» — у каждого остался свой любимый Джигарханян. Причиной смерти актера и режиссера стала остановка сердца из-за болезни почек на фоне нескольких хронических заболеваний.

Диего Марадона, 60 лет

Один из лучших, а по мнению миллионов болельщиков всего мира, абсолютно лучший игрок в истории футбола. Аргентинца любили и ненавидели, боготворили и проклинали, но никого он не оставлял равнодушным. Несмотря на давние проблемы со здоровьем, неожиданная кончина 60-летнего Марадоны стала настоящим шоком для болельщиков всего мира. В Аргентине объявили трехдневный траур, а церемония прощания проходила в президентском дворце. Вскрытие показало, что причиной смерти футболиста стал острый отек легких, вызванный хронической сердечной недостаточностью.

Валентин Гафт, 85 лет

Знаменитый советский и российский актер, режиссер и писатель. Кавалер государственных орденов, лауреат престижных кинопремий и театральных наград, народный артист России. Валентин Гафт не только играл в театре и в кино — на его счету более двух сотен ролей, — но и писал стихи и выпускал книги. Его считали признанным мастером коротких остроумных памфлетов, которые он посвящал отечественным знаменитостям. Валентин Гафт скончался от последствий инсульта, перенесенного им годом ранее.

Ирина Славина, 47 лет

Российская журналистка, главный редактор издания KozaPress Ирина Славина жила в Нижнем Новгороде, 17 лет занималась журналистикой, вела общественную и политическую деятельность. 1 октября 2020 года в квартиру к журналистке пришли с обыском. На следующий день Славина покончила с собой перед зданием МВД. В своем последнем посте в Facebook она написала: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Шон Коннери, 90 лет

Всемирно известный шотландский актер и кинопродюсер, ставший знаменитым после того, как снялся в серии фильмов о секретном агенте Джеймсе Бонде. Обладатель «Оскара», «Золотого глобуса» и премии Британской киноакадемии, 20 лет назад актер удостоился рыцарского титула от королевы Великобритании. Шон Коннери умер во сне в своем доме на Багамских островах. Причинами смерти назвали пневмонию и сердечную недостаточность.

Эдуард Лимонов, 77 лет

Русский писатель, поэт и оппозиционный политик. В советские годы Лимонов жил в Москве, занимался литературой и журналистикой. Председатель КГБ Юрий Андропов в 1973 году назвал молодого писателя «убежденным антисоветчиком». На следующий год Лимонов эмигрировал в США, где получил литературную известность. В начале 90-х писатель вернулся в Россию и занялся политикой. Лимонов планировал принять участие в выборах президента РФ в 2012 году, но в итоге был не допущен ЦИК. Писатель скончался на фоне осложнения после операции: организм, долгое время боровшийся с онкологией, не выдержал нагрузки.

Михаил Кокшенов, 83 года

Известный актер, режиссер и сценарист, Народный артист СССР. Михаил Кокшенов получил известность и народное призвание благодаря многочисленным комедийным ролям в фильмах, спектаклях и телесериалах. Причиной смерти актера стала острая сердечная недостаточность, возникшая на фоне осложнений после перенесенного инсульта.

Абдулманап Нурмагомедов, 57 лет

Известный российский тренер по борьбе. Отец и личный тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. За свою карьеру Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо, самым известным из которых стал его собственный сын. В апреле этого года Нурмагомедов был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Через несколько недель тренер скончался от осложнений после коронавируса.

Эннио Морриконе, 91 год

Знаменитый итальянский композитор и режиссер. Эннио Морриконе написал музыку к нескольким десяткам фильмов самых известных кинорежиссеров мира. На его счету множество престижных наград — от американского «Оскара» до российского «Золотого орла». Композитор скончался в одной из больниц Рима, куда его доставили за несколько дней до этого с переломом бедра, полученным в результате падения.

Роман Виктюк, 84 года

Известный режиссер, педагог и театральный деятель, народный артист России и Украины. Виктюк считался одним из самых ярких и смелых российских режиссеров, а его спектакли становились событием в театральной жизни Москвы. В одном из своих интервью Виктюк заявил, что никогда, даже в период тоталитаризма, не ставил спектаклей, которые бы «обслуживали систему». Роман Виктюк был госпитализирован после заражения коронавирусной инфекцией. Через месяц он умер от закупорки легочной артерии.

Юрий Бондарев, 96 лет

Знаменитый советский писатель-фронтовик. Ветеран Великой Отечественной войны, Юрий Бондарев воевал под Сталинградом, участвовал в форсировании Днепра и освобождении Киева. После окончания службы Бондарев окончил Литературный институт и написал несколько романов о войне, самыми известными из которых стали «Батальоны просят огня» и «Горячий снег». Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и двух Госпремий СССР, в 1994 году Бондарев публично отказался принять Орден Дружбы Народов от президента Бориса Ельцина. Причина смерти не названа — писатель скончался у себя дома в Москве в окружении семьи.

Коби Брайант, 41 год

Знаменитый американский спортсмен, которого называли одним из лучших за всю историю баскетбола. Двукратный олимпийский чемпион, многократный победитель чемпионатов НБА, обладатель многочисленных индивидуальных наград и рекордов, член мирового зала славы баскетбола. Коби Брайант погиб в результате крушения частного вертолета. Катастрофа унесла жизни еще семи человек, в число которых попала и 13-летняя дочь Брайанта.

Борис Клюев, 76 лет

Знаменитый актер, режиссер и театральный деятель. Борис Клюев сыграл десятки ролей на сцене московского Малого театра, снялся более чем в ста фильмах и телесериалах, выступал актером дубляжа, преподавал в театральном училище. В 2018 году у актера был обнаружен рак легких.

Ирина Антонова, 98 лет

Ученый-искусствовед, более полувека Антонова руководила Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. На протяжении всей жизни выступала популяризатором в области искусства — открывала выставки и музеи, писала статьи, сценарии фильмов и вела передачи. Свое долголетие Антонова объясняла тем, что «абсолютно не думает о смерти, в жизни была всегда искренней и никогда не держала фигу в кармане». Причиной смерти искусствоведа стала коронавирусная инфекция в сочетании с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Ирину Антонову похоронили с воинскими почестями как полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством».

Ким Ки Дук, 59 лет

Культовый южнокорейский кинорежиссер, лауреат самых престижных международных кинопремий. В момент смерти Ким Ки Дук находился в Латвии, где, по неофициальной информации, он собирался купить дом в Юрмале и получить вид на жительство. Причиной смерти режиссера, всего несколько дней не дожившего до 60-летия, названы осложнения от коронавируса.

Виктор Понедельник, 83 года

Легендарный советский футболист, а впоследствии спортивный журналист. Виктор Понедельник выступал за ростовский СКА и сборную Советского Союза и забил более 100 мячей, самый известный из которых — «золотой» гол в ворота сборной Югославии, принесший сборной СССР победу в чемпионате Европы 1960 года. Причиной смерти заслуженного мастера спорта стала тяжелая и продолжительная болезнь.

Борис Давидян (Бока), 71 год

Знаменитый автор-исполнитель и певец в жанре шансон. Бока постоянно гастролировал по всему миру, записал два десятка альбомов, дал сотни концертов в России. Артист умер в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни легких.

Кирк Дуглас, 103 года