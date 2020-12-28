«Нельзя просто взять и насыпать гору!». Александр Белокобыльский — о первых 10 годах курорта «Роза Хутор»

Краснодарский край, Вся Россия

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Сегодня «Роза Хутор» — это круглогодичный горный курорт мирового класса и крупнейший объект наследия XXII Олимпийских игр 2014 года.

Его создание началось в далеком уже 2003 году — тогда появилась компания «Роза Хутор» и началась разработка проекта и концепции. А 15 декабря 2010 года уже открыли первую очередь курорта. О том, что происходило с этого момента, чего удалось достичь и какие планы строит курорт, рассказывает его генеральный директор Александр Белокобыльский.

Александр Белокобыльский

Александр Белокобыльский

Об истории места

«Более 100 лет назад здесь был хутор эстонских переселенцев, но он был давно заброшен. Я родился неподалеку, в Красной Поляне — маленьком поселке, где жили 4–5 тыс. человек. Несмотря на уникальную природу и климат, поселок не развивался — не было дороги.

Тогда с городом нас связывала единственная трасса с очень узким участком, который жители называли «Пронеси, Господи!», — это 4 км с отвесными скалами внизу и вверху. Большие машины по такой дороге проехать не могли, а зимой из-за снега мы неделями были отрезаны от центра Сочи. Потом началось строительство тоннелей, прокладка новой трассы. Помню, как в поселок приехал первый «Икарус» с туристами. Это было грандиозное событие».

В 2020 году онлайн-сервис TripAdvisor включил курорт «Роза Хутор» в число лучших достопримечательностей мира. Премия Travellers’ Choice основана на анализе миллионов отзывов и оценок от пользователей сервиса.

О том, как все начиналось

«Идея о создании горнолыжного комплекса в горах Сочи появилась еще до победы города в заявке на проведение Олимпиады. Когда мы пришли на территорию, здесь не было ничего. Перед нами была только горная река, дикий лес и узкая грунтовая дорога, по которой с трудом можно было проехать до кордона Кавказского заповедника.

В планах был небольшой курорт на шесть подъемников и несколько гостиниц. О более масштабном проекте никто не задумывался, потому что отсутствовала необходимая инфраструктура — не было достаточных мощностей электроэнергии, водоснабжения, была слабо развита сеть дорог».

Как Олимпиада изменила планы

«Для проведения зимних Олимпийских игр нужно много площадок. Если стадион в принципе можно построить в любом месте, то для горнолыжных состязаний нужны трассы определенных параметров — с четким перепадом высот. Нельзя просто взять и насыпать гору, нужен особый рельеф! По оценкам международных экспертов, трассы «Роза Хутор» идеально подходили для олимпийских стартов.

Естественно, после получения права провести зимние Олимпийские игры мы пересмотрели свои планы, и курорт стал гораздо больше. Государство взяло на себя создание необходимой инженерной и дорожной инфраструктуры, и это имело огромное значение — таких затрат ни один бизнес не потянул бы».

На «Розе Хутор» самая большая зона катания в России — 102 км, и 68% трасс расположены выше 1500 метров над уровнем моря. Крупнейшая в Европе система оснежения включает два искусственных озера и 404 снегогенератора — при минусовых температурах она продлевает сезон катания почти до майских праздников.

О защите природы

«Все, кто опасался, что мы уничтожим природу, теперь знают — ничего подобного не произошло, все очень гармонично. Да, нам пришлось вырубить какое-то количество деревьев. Но при этом мы высадили десятки тысяч саженцев, пересадили краснокнижные растения, мониторинг за которыми проводили специалисты различного уровня.

Мы и сегодня уделяем большое внимание сохранению окружающей среды: есть программа по раздельному сбору мусора, утилизации вторсырья, энергосбережению. Для укрепления склонов засеиваем горнолыжные трассы аборигенной травой».

Например, в ноябре 2020-го курорт высадил 4550 саженцев в Каневском районе Кубани. И выпустил в реку Мзымту 40 тыс. мальков кумжи (краснокнижного черноморского лосося).

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О летнем сезоне

«Раньше многие попросту не понимали, что им делать в горах летом. Мы начали предлагать пакет «Размещение в горах плюс трансфер на пляж» и развивать летние активности. Сегодня на курорте их очень много — это и подвесные мосты, и высокогорные качели, и веревочные парки, и пешие прогулки, и пляж на горном озере, и многое другое.

Наш летний трафик сопоставим с зимним. Больше всего гостям нравится прогулка по парку водопадов «Менделиха» и родельбан, который расположен на отметке в 1100 метров над уровнем моря».

О пандемии и ограничениях

«Как и для других объектов туристического рынка, карантин для нас стал непростым временем. Радует, что мы достаточно хорошо отработали зимний сезон, поэтому была возможность не сокращать персонал. После карантина курорт открылся в 20-х числах июня, и погода позволила продлить сезон до 15 ноября. В 2020-м нас посетили порядка 1 млн 600 тыс. туристов — это совсем немного меньше, чем в предыдущий год».

Праздничное настроение в течение новогодних каникул сотрудники курорта создадут с помощью иллюминации, уникальных лазерных шоу с проекцией на здание Ратуши, красочных фейерверков и выступлений уличных оркестров.

О главном событии этой зимы

«За время карантина люди устали сидеть в четырех стенах. И сегодня появился шанс показать тем, кто уезжал кататься в Италию или Францию, что в нашей стране тоже есть качественные курорты. У нас хорошие отели, современные подъемники, каждое лето мы дорабатываем и готовим трассы, работает квалифицированный персонал.

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Главным событием стал запуск нового подъемника на Южный склон — с отметки 2320 метров над уровнем моря. Новая гондольная канатка «Веро́ника» с кабинками вместимостью до десяти человек является дублером кресельного подъемника «Эдельвейс», что позволит значительно сократить очереди. Кстати, лыжники и сноубордисты очень любят катание именно по Южному склону — он более открытый, с более широкими и пологими трассами».

День «Роза Хутор» традиционно знаменует начало нового зимнего сезона.

И о ближайших планах

«Мыслим масштабно, поэтому в планах — возродить пеший туризм, который был когда-то популярен в СССР и сейчас очень востребован в мире. Это непросто, но уверен, что придет время, когда вы сможете приехать на «Роза Хутор», взять рюкзак, выбрать маршрут и пройти его.

Сегодня на курорте уже открыто более 70 км пеших троп, но мы хотим существенно расширить сеть маршрутов и оборудованных глэмпингов, где туристы смогут останавливаться с комфортом. Опробовать такой вид отдыха на «Роза Хутор» можно будет уже в следующем году. Поверьте, когда идешь по горам, по лесу, вокруг тишина, получаешь просто ни с чем не сравнимые впечатления и эмоции».

Курорты и туризм отдых Развлечения Роза Хутор Сочи Экстремальные виды спорта

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