«Нельзя просто взять и насыпать гору!». Александр Белокобыльский — о первых 10 годах курорта «Роза Хутор»

Сегодня «Роза Хутор» — это круглогодичный горный курорт мирового класса и крупнейший объект наследия XXII Олимпийских игр 2014 года. Его создание началось в далеком уже 2003 году — тогда появилась компания «Роза Хутор» и началась разработка проекта и концепции. А 15 декабря 2010 года уже открыли первую очередь курорта. О том, что происходило с этого момента, чего удалось достичь и какие планы строит курорт, рассказывает его генеральный директор Александр Белокобыльский.

Об истории места «Более 100 лет назад здесь был хутор эстонских переселенцев, но он был давно заброшен. Я родился неподалеку, в Красной Поляне — маленьком поселке, где жили 4–5 тыс. человек. Несмотря на уникальную природу и климат, поселок не развивался — не было дороги. Тогда с городом нас связывала единственная трасса с очень узким участком, который жители называли «Пронеси, Господи!», — это 4 км с отвесными скалами внизу и вверху. Большие машины по такой дороге проехать не могли, а зимой из-за снега мы неделями были отрезаны от центра Сочи. Потом началось строительство тоннелей, прокладка новой трассы. Помню, как в поселок приехал первый «Икарус» с туристами. Это было грандиозное событие». В 2020 году онлайн-сервис TripAdvisor включил курорт «Роза Хутор» в число лучших достопримечательностей мира. Премия Travellers’ Choice основана на анализе миллионов отзывов и оценок от пользователей сервиса.

О том, как все начиналось «Идея о создании горнолыжного комплекса в горах Сочи появилась еще до победы города в заявке на проведение Олимпиады. Когда мы пришли на территорию, здесь не было ничего. Перед нами была только горная река, дикий лес и узкая грунтовая дорога, по которой с трудом можно было проехать до кордона Кавказского заповедника. В планах был небольшой курорт на шесть подъемников и несколько гостиниц. О более масштабном проекте никто не задумывался, потому что отсутствовала необходимая инфраструктура — не было достаточных мощностей электроэнергии, водоснабжения, была слабо развита сеть дорог».

Как Олимпиада изменила планы «Для проведения зимних Олимпийских игр нужно много площадок. Если стадион в принципе можно построить в любом месте, то для горнолыжных состязаний нужны трассы определенных параметров — с четким перепадом высот. Нельзя просто взять и насыпать гору, нужен особый рельеф! По оценкам международных экспертов, трассы «Роза Хутор» идеально подходили для олимпийских стартов. Естественно, после получения права провести зимние Олимпийские игры мы пересмотрели свои планы, и курорт стал гораздо больше. Государство взяло на себя создание необходимой инженерной и дорожной инфраструктуры, и это имело огромное значение — таких затрат ни один бизнес не потянул бы». На «Розе Хутор» самая большая зона катания в России — 102 км, и 68% трасс расположены выше 1500 метров над уровнем моря. Крупнейшая в Европе система оснежения включает два искусственных озера и 404 снегогенератора — при минусовых температурах она продлевает сезон катания почти до майских праздников.

О защите природы «Все, кто опасался, что мы уничтожим природу, теперь знают — ничего подобного не произошло, все очень гармонично. Да, нам пришлось вырубить какое-то количество деревьев. Но при этом мы высадили десятки тысяч саженцев, пересадили краснокнижные растения, мониторинг за которыми проводили специалисты различного уровня. Мы и сегодня уделяем большое внимание сохранению окружающей среды: есть программа по раздельному сбору мусора, утилизации вторсырья, энергосбережению. Для укрепления склонов засеиваем горнолыжные трассы аборигенной травой». Например, в ноябре 2020-го курорт высадил 4550 саженцев в Каневском районе Кубани. И выпустил в реку Мзымту 40 тыс. мальков кумжи (краснокнижного черноморского лосося).

О летнем сезоне «Раньше многие попросту не понимали, что им делать в горах летом. Мы начали предлагать пакет «Размещение в горах плюс трансфер на пляж» и развивать летние активности. Сегодня на курорте их очень много — это и подвесные мосты, и высокогорные качели, и веревочные парки, и пешие прогулки, и пляж на горном озере, и многое другое. Наш летний трафик сопоставим с зимним. Больше всего гостям нравится прогулка по парку водопадов «Менделиха» и родельбан, который расположен на отметке в 1100 метров над уровнем моря».

О пандемии и ограничениях «Как и для других объектов туристического рынка, карантин для нас стал непростым временем. Радует, что мы достаточно хорошо отработали зимний сезон, поэтому была возможность не сокращать персонал. После карантина курорт открылся в 20-х числах июня, и погода позволила продлить сезон до 15 ноября. В 2020-м нас посетили порядка 1 млн 600 тыс. туристов — это совсем немного меньше, чем в предыдущий год». Праздничное настроение в течение новогодних каникул сотрудники курорта создадут с помощью иллюминации, уникальных лазерных шоу с проекцией на здание Ратуши, красочных фейерверков и выступлений уличных оркестров.

О главном событии этой зимы «За время карантина люди устали сидеть в четырех стенах. И сегодня появился шанс показать тем, кто уезжал кататься в Италию или Францию, что в нашей стране тоже есть качественные курорты. У нас хорошие отели, современные подъемники, каждое лето мы дорабатываем и готовим трассы, работает квалифицированный персонал.

Главным событием стал запуск нового подъемника на Южный склон — с отметки 2320 метров над уровнем моря. Новая гондольная канатка «Веро́ника» с кабинками вместимостью до десяти человек является дублером кресельного подъемника «Эдельвейс», что позволит значительно сократить очереди. Кстати, лыжники и сноубордисты очень любят катание именно по Южному склону — он более открытый, с более широкими и пологими трассами». День «Роза Хутор» традиционно знаменует начало нового зимнего сезона.