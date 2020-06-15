На курорте «Роза Хутор» открылся для посещения парк водопадов «Менделиха»

На курорте «Роза Хутор» можно увидеть одну из самых впечатляющих природных достопримечательностей региона — парк водопадов «Менделиха». Он расположен на Южном склоне хребта Аибга, в русле одноименной реки. Парк лучше всего подходит для единения с природой и прогулок под журчание горных ручьев и ароматы горных цветов. Он начинается от нижней станции канатной дороги «Эдельвейс» (1470 метров над уровнем моря). Далее проложены специальные тропы, в том числе — к основанию водопадов, оборудованы смотровые площадки с перилами и площадками для фото. Протяженность маршрута для осмотра всех водопадов составляет 4 км и занимает около 4,5 часов.

Сейчас гости курорта могут пройти по Малому, Среднему и Большому кольцу водопадов и увидеть все семь водопадов: «Менделя», «Чара», «Червонный», «Мишкин грот», «Айя», «Снежное русло» и «Золотой». Высота последнего — 77 метров, и это самый высокий водопад в окрестностях Сочи.