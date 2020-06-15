На курорте «Роза Хутор» открылся для посещения парк водопадов «Менделиха»
Курорт «Роза Хутор» возобновил доступ туристов к самому высокому водопаду в окрестностях Сочи
На курорте «Роза Хутор» можно увидеть одну из самых впечатляющих природных достопримечательностей региона — парк водопадов «Менделиха». Он расположен на Южном склоне хребта Аибга, в русле одноименной реки. Парк лучше всего подходит для единения с природой и прогулок под журчание горных ручьев и ароматы горных цветов. Он начинается от нижней станции канатной дороги «Эдельвейс» (1470 метров над уровнем моря). Далее проложены специальные тропы, в том числе — к основанию водопадов, оборудованы смотровые площадки с перилами и площадками для фото. Протяженность маршрута для осмотра всех водопадов составляет 4 км и занимает около 4,5 часов.
Сейчас гости курорта могут пройти по Малому, Среднему и Большому кольцу водопадов и увидеть все семь водопадов: «Менделя», «Чара», «Червонный», «Мишкин грот», «Айя», «Снежное русло» и «Золотой». Высота последнего — 77 метров, и это самый высокий водопад в окрестностях Сочи.
Благодаря смягчению карантина в Сочи гостям «Роза Хутор» стали доступны прогулки в горы. На курорте работают канатные дороги («Олимпия», «Заповедный лес», «Кавказский экспресс») до Роза Пик (2320 метров), открыта набережная, пункт проката, центр «Активный отдых» в Роза Долине, инфоцентр, кассы, автомобильные парковки. Также действуют пешие маршруты в горах. На «Роза Хутор» открылись летние террасы кафе и ресторанов. С 8 июня стартовало бронирование отелей на сайте курорта. Если эпидемиологическая обстановка улучшится и власти примут соответствующие послабления, в начале июля курорт планирует открыть несколько отелей: Radisson, Park Inn, Golden Tulip, Mercure и Valset в Роза Долине, а также Medical Spa-отель Rosa Springs, Green Flow и Ski Inn SPA Hotel в Горной Олимпийской деревне.
Олени в фотоловушках:
Парк водопадов на «Роза Хутор» назван в честь реки, протекающей по ущелью. Река Менделиха получила свое наименование в честь служившего здесь во времена Кавказских войн армейского фельдшера Бориса Менделя. В 1870 году он женился на девушке из старинного абазинского дворянского рода. У них было пятеро детей. После ухода с военной службы в 1872 году Мендель получил должность гражданского фельдшера и поселился в урочище Аигба. Все члены большой семьи были крайне трудолюбивы, а сам глава семьи был местным сельским старостой. Мендели разводили лошадей, пасли скот, собирали урожай в заброшенных садах, сеяли рожь, просо, построили водяную мельницу.