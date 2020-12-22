26 декабря традиционно отмечается День «Роза Хутор». Это событие обычно знаменует начало нового зимнего сезона. В этом году он будет юбилейным — курорт отмечает свое 10-летие. С 28 декабря гостям «Роза Хутор» предложат новогодние развлечения.



«Мы умеем устраивать праздники, и в этом году мы также постараемся создать волшебную атмосферу, но в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора и действующими ограничениями. Эпидемиологическая безопасность — главный приоритет, поэтому все мероприятия пройдут на открытом воздухе, что позволит соблюдать социальную дистанцию», — подчеркнули в пресс-службе «Роза Хутор».