В новогодние каникулы курорт «Роза Хутор» подготовил для гостей лазерные шоу и фейерверки

Краснодарский край

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Старт праздничной программы на курорте «Роза Хутор» запланирован на 26 декабря

26 декабря традиционно отмечается День «Роза Хутор». Это событие обычно знаменует начало нового зимнего сезона. В этом году он будет юбилейным — курорт отмечает свое 10-летие. С 28 декабря гостям «Роза Хутор» предложат новогодние развлечения.

«Мы умеем устраивать праздники, и в этом году мы также постараемся создать волшебную атмосферу, но в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора и действующими ограничениями. Эпидемиологическая безопасность — главный приоритет, поэтому все мероприятия пройдут на открытом воздухе, что позволит соблюдать социальную дистанцию», — подчеркнули в пресс-службе «Роза Хутор».

Да пребудут с вами горы:

Праздничное настроение в течение новогодних каникул сотрудники курорта создадут с помощью иллюминации, уникальных лазерных шоу с проекцией на здание Ратуши, красочных фейерверков и выступлений уличных оркестров.

Как сообщали Юга.ру, с 25 декабря по 10 января из Ростова и Краснодара запустят поезд до Красной Поляны с бесплатным провозом инвентаря.

Курорты и туризм Новый год отдых Роза Хутор Сочи

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