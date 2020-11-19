За 2020 год на курорте «Роза Хутор» продолжила расти популярность пеших маршрутов

19 ноября курорт «Роза Хутор» рассказал об итогах летнего сезона

В 2020 году летний сезон на курорте стартовал почти на 2 месяца позже обычного. Отели курорта начали принимать гостей лишь в 20-х числах июня, но погода позволила продлить сезон до 15 ноября. За это время «Роза Хутор» посетили около 800 тыс. человек (в полноценном сезоне 2019-го — 854 тыс.). В ходе летнего сезона 2020 отмечался повышенный интерес туристов к природному туризму, пешим и велопрогулкам в горах. Введение новой экотропы «От снежников до водопадов» в сентябре 2020 года расширило доступную для хайкинга зону курорта почти до 70 км. Таким образом, на под занавес сезона на курорте действовали уже 10 пеших горных маршрутов разной сложности: «Тропа здоровья», «Йети-тропа», «Озерный траверс», «Харгинский лес», «Каменный столб», «Юрьев хутор», «Панорама», «Парк водопадов», «Путь к водопадам», «От снежников до водопадов».

Среди природных достопримечательностей наибольший интерес отдыхающих вызывает посещение парка водопадов «Менделиха», где расположены 7 водопадов, в том числе — самый высокий в окрестностях Сочи «Золотой» (77 м). Протяженность маршрута для осмотра всех водопадов составляет 4 км и занимает около 4,5 часов. Ежедневно полюбоваться красотами парка приходили от 3 до 5 тыс. человек. Всего его посетили около 410 тыс. человек. «Гости курорта предпочитали маршруты средней дальности и сложности, такие как «Харгинский лес» и «Юрьев хутор», «От снежников до водопадов». Услугами гида-проводника воспользовались почти 6 тыс. гостей, это почти втрое выше, чем в 2019 году. Были также востребованы велопрогулки в горах — более 15 тыс. человек арендовали велосипеды и электровелосипеды. Популярностью пользовались детские туристические активности, образовательные программы по правилам поведения в горах : «Школа выживания», «Я иду в поход» и другие. Их проводили в кэмпах «Горной Академии» курорта. В следующем летнем сезоне юным исследователям будет предложен новый увлекательный практикум в сфере орнитологии, направленный на знакомство с миром пернатых Западного Кавказа», — сказала директор управления активного отдыха и туризма «Роза Хутор» Ольги Падейской.