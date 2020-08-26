Курорт «Роза Хутор» получил награду от TripAdvisor

Краснодарский край

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Онлайн-сервис TripAdvisor включил курорт «Роза Хутор» в число лучших достопримечательностей мира

Международный сервис TripAdvisor ежегодно отмечает лучшие туристические объекты специальной наградой Travellers’ Choice. Премия на основе анализа миллионов отзывов и оценок от пользователей сервиса. Учитывается и количество отзывов, и их качество, и оценки пользователей в каждой категории. Критерием всегда остается выдающийся сервис и впечатления туристов, которыми они делятся на сайте.

Награду Travellers’ Choice («Выбор путешественников») могут получить только те объекты, которые стабильно занимают высокие позиции по отзывам гостей. Отмеченные наградой места отдыха входят в 10% лучших достопримечательностей мира по версии TripAdvisor.

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В Travellers’ Choice нет заявок на участие, взносов и отборочных туров. Это признание можно заслужить лишь со временем — через выбор и голоса пользователей TripAdvisor.

«Мы искренне благодарим наших гостей за отзывы, которые позволили курорту получить столь престижную награду, как Travellers’ Choice-2020. Мы стараемся всегда соответствовать их самым лучшим ожиданиям», — отметили в пресс-службе «Роза Хутор».

Курорты и туризм Награды отдых Роза Хутор Сочи

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