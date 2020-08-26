Курорт «Роза Хутор» получил награду от TripAdvisor

Международный сервис TripAdvisor ежегодно отмечает лучшие туристические объекты специальной наградой Travellers’ Choice. Премия на основе анализа миллионов отзывов и оценок от пользователей сервиса. Учитывается и количество отзывов, и их качество, и оценки пользователей в каждой категории. Критерием всегда остается выдающийся сервис и впечатления туристов, которыми они делятся на сайте.

Награду Travellers’ Choice («Выбор путешественников») могут получить только те объекты, которые стабильно занимают высокие позиции по отзывам гостей. Отмеченные наградой места отдыха входят в 10% лучших достопримечательностей мира по версии TripAdvisor.