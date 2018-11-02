ВЦИОМ: Россияне считают «Оливье» и «Иронию судьбы» символами народного единства

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, посвященное Дню народного единства

Главным символом России 9% опрошенных назвали народ, 8% — любовь к родине и патриотизм, 7% и 6 % — государственные флаг и герб соответственно. Армию и силу страны назвали по 5% граждан. За национальный гимн голоса отдали 4% респондентов. По 3% получили большая территория, медведи, миролюбивость, президент и природное богатство.

Книгой , объединяющей жителей России, 11% опрошенных назвали «Войну и мир» Толстого. Произведения Пушкина набрали 4%, а «Тихий Дон» Шолохова — 3%, следует из публикации на сайте ВЦИОМ.

Самым ярким литературным героем , характеризующим россиянина, стал Обломов (4%). Также граждане назвали персонажами, в которых отражены черты русского народа, Алексея Маресьева из «Повести о настоящем человеке», Андрея Болконского из «Войны и мира», Ивана-дурака, Илью Муромца, Павла Корчагина из произведения «Как закалялась сталь» и героев Пушкина.

По мнению 9% респондентов, «Ирония судьбы, или с легким паром» — это фильм , который объединяет россиян. Еще 5% граждан назвали ленту «Москва слезам не верит». По 4% голосов получили «Бриллиантовая рука», «В бой идут одни старики», «Движение вверх», «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби», «Операция "Ы" и другие приключения Шурика».