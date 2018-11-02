ВЦИОМ: Россияне считают «Оливье» и «Иронию судьбы» символами народного единства
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, посвященное Дню народного единства
Главным символом России 9% опрошенных назвали народ, 8% — любовь к родине и патриотизм, 7% и 6 % — государственные флаг и герб соответственно. Армию и силу страны назвали по 5% граждан. За национальный гимн голоса отдали 4% респондентов. По 3% получили большая территория, медведи, миролюбивость, президент и природное богатство.
Книгой, объединяющей жителей России, 11% опрошенных назвали «Войну и мир» Толстого. Произведения Пушкина набрали 4%, а «Тихий Дон» Шолохова — 3%, следует из публикации на сайте ВЦИОМ.
Самым ярким литературным героем, характеризующим россиянина, стал Обломов (4%). Также граждане назвали персонажами, в которых отражены черты русского народа, Алексея Маресьева из «Повести о настоящем человеке», Андрея Болконского из «Войны и мира», Ивана-дурака, Илью Муромца, Павла Корчагина из произведения «Как закалялась сталь» и героев Пушкина.
По мнению 9% респондентов, «Ирония судьбы, или с легким паром» — это фильм, который объединяет россиян. Еще 5% граждан назвали ленту «Москва слезам не верит». По 4% голосов получили «Бриллиантовая рука», «В бой идут одни старики», «Движение вверх», «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби», «Операция "Ы" и другие приключения Шурика».
Лидером рейтинга музыкальных произведений, объединяющих жителей страны, стал гимн России (20%). Следом идут «День Победы» (8%), «Катюша» (7%). «Священная война» и народные песни (по 3%), «Калинка», «Ой, мороз, мороз», песня Олега Газманова «Офицеры», композиции группы «Любэ», «Подмосковные вечера», а также советские и патриотические песни о Родине (по 2%).
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Главным блюдом, которое есть на каждом праздничном столе, 51% россиян считает салат «Оливье», 28% назвали «Селедку под шубой», 25% — пельмени, 17% — борщ.
Важнейшим историческим событием в истории страны 63% граждан считают победу в Великой Отечественной войне. Еще 12% респондентов назвали присоединение Крыма, 8% — Великая Октябрьская революция. По 5% набрали Новый Год, полет Юрия Гагарина в космос, события 1812 года и даты развала СССР.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре на концерте в честь Дня народного единства выступят солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина и участник шоу «Голос» Олег Майами. Также в городе пройдет культурная акция «Ночь искусств».
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