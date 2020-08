Путешествие во времени. Артефакты 90-х

Покемоны

Персонажи игры, в 2016-м успевшей за пару дней стать одним из главных трендов года, родились в 1996-м. Этими «карманными монстрами» (Pocket Monster — Pokémon) заведует Nintendo: ей принадлежит товарный знак «Покемон». Появившись в качестве игр для портативной игровой системы Game Boy, разработанных студией Game Freak, «Покемон» стал второй в мире по популярности серией компьютерных игр: уступил Mario, тоже игре от Nintendo. Суть «Покемона» состояла в том, что карманных монстров разных видов, наделенных сверхъестественными способностями, обучают их обладатели, тренеры покемонов, для сражений с покемонами других тренеров. А что касается популярной сегодня Pokémon Go, она представляет собой сильно упрощенную для массовой аудитории версию MMO-игры с геолокацией и дополненной реальностью под названием Ingress, которую создала калифорнийская компания Niantic Labs еще в 2012 году. Pokémon Go сделана Niantic Labs по лицензии, принадлежащей The Pokémon Company — филиалу Nintendo, занимающемуся развитием бренда Pokémon.