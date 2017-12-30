1917 на Кубани: все самые важные события революционного года
В 2017 году мы вели большой проект «1917 на Кубани», где рассказывали о том, что происходило в регионе 100 лет назад. Две революции, провозглашение независимости, противостояние казаков и иногородних, приход большевиков к власти — в итоговом материале мы вспоминаем хронологию событий 1917 года в Кубанской области и Черноморской губернии.
Телеграфное сообщение о государственном перевороте в Петрограде поступило в Екатеринодар 1 марта (по другим источникам — 28 февраля). Начальник области, наказной атаман Михаил Бабыч попытался задержать телеграмму, но ее копия попала к служащему почты, большевику Павлу Асаульченко. Вечером этого же дня он предал информацию огласке на собрании рабочих. Однако сначала со стороны казалось, что городская жизнь в эти переломные для страны дни протекала без изменений:
Мы направились в город разыскивать результат переворота. Все стоит на месте спокойно
Николай Гайденко, ратник 233-й пешей Донской дружины
Как устанавливалась новая власть
3 марта
В городе возник Екатеринодарский Совет рабочих и солдатских депутатов.
9 марта
Явочным порядком организован Кубанский областной исполнительный комитет.
…Одна за другой шли процессии, с красными флагами, толпами, с песнями. Все были радостны и веселы. Екатеринодар был в праздничном настроении. Звонко раздавались звуки «Марсельезы», красные флаги с вышитыми белыми буквами свободы, любви и братства лесом развевались над длинными густыми толпами
Андрей Монин, очевидец февральских событий в Екатеринодаре
13 марта
Атаман Бабыч был уволен со службы Временным правительством. В официальных документах значилось:
«...согласно прошению, по расстроенному здоровью, с мундиром и пенсией».
9 апреля
Состоялся первый съезд представителей населенных пунктов Кубани, на котором избрали высший орган гражданской власти —
Кубанский областной совет.
Процессии с энтузиазмом приветствовали Народное Правительство и клялись его поддерживать
Газета «Кубанские Областные Ведомости», 1917 год
25 мая
Комиссар Черноморской губернии Николаев был смещен с поста главы губернии.
Май 1917-го
В Черноморье население разбивается на два лагеря: зажиточные классы и демократия. По словам современников, фактическая власть находится
«в руках Совета… который проявляет много большевизма».
Как и зачем казаки создали Краевую раду
17–22 апреля
Съезд представителей станиц казачьего населения Кубанской области, провозглашение открытия Кубанской Войсковой рады.
На съезде слушались и разрешались проблемы повседневности, например: вопросы о ношении кинжала в мирное время, переименовании Урупского полка. Обсуждался вопрос о «Военной службе казака»: предлагалось уменьшить срок службы с 20 лет до 1 года и 6 месяцев и частично снять с казачества обязанности по снаряжению воина.
21 апреля
Рада утвердила: все частнособственнические и монастырские земли на территории Кубанской области принадлежат казачьему войску.
Позже Рада провозгласила себя высшим законодательно-распорядительным, а сформированное ею правительство — высшим исполнительным и руководящим органом войска.
23 июня
Рада приняла решение выйти из состава Кубанского областного совета.
4 июля
Рада объявила о роспуске Кубанского областного совета.
9 июля
Комиссар Временного правительства на Кубани Кондрат Бардиж передал всю полноту власти Войсковому правительству.
Почему произошло обострение противоречий между Краевой радой и иногородними
6 августа
Состоялись выборы в Екатеринодарскую городскую думу.
Из 55 тыс. граждан, имевших право голоса, в выборах приняли участие 32 тыс. 726 избирателей (около 60%). Большинство голосов получили меньшевики и эсеры, на втором месте по численности оказались большевики.
24 сентября
Открылась новая сессия Кубанской рады. В тот же день в противовес политике Рады на заседании Екатеринодарского совета рабочих, воинских и крестьянских депутатов переизбрали исполком. По итогам выборов большевики получили 20 мест, эсерам досталось 10, а меньшевикам всего 5.
5 октября
Радой были приняты «Временные основные положения о высших органах власти в Кубанской области».
Временные основные положения — региональный конституционный проект, разработанный Радой и закрепляющий за казачьим населением внутри области гражданские права. Иногороднее население Кубани по проекту практически лишалось их. В «положениях» подчеркивалось, что единственный источник власти в России — «воля всех народов, объединенных в великий союз», но в то же самое время источником высшей власти на Кубани объявлялась «воля правомочного населения Кубани», то есть воля казаков.
Появление Юго-Восточного союза казачьих войск
25 сентября
Общеказачья конференция представителей Донского, Кубанского и Терского войск декларировала создание Юго-Восточного союза.
20 октября
Во Владикавказе был принят устав Юго-Восточного союза казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей (далее ЮВС).
Главной целью ЮВС провозглашалось установление Российской Демократической Федеративной Республики с признанием членов союза отдельными ее штатами. Заявлялось, что ЮВС создан для борьбы с анархией и большевизмом на территории казачьих войск — членов союза.
Как встретили Октябрьский переворот в Екатеринодаре
Ночь с 25 на 26 октября
Октябрьский переворот Екатеринодар встретил спокойно. Полученные сообщения из столицы не нарушили распорядок городской жизни.
Местная газета «Листок войны» по этому случаю писала: «Настроение в городе вполне спокойно, и ожидать каких бы то ни было беспорядков в связи с выступлением петроградских большевиков не приходится».
Противостояние большевиков и Краевой рады
28 октября
Депутаты думы приняли резолюцию, в которой восстание в столице было названо «актом измены и государственным преступлением».
1 ноября
На основании приказа главнокомандующего Кавказской армией разоружен симпатизирующий большевикам Кавказский запасный артиллерийский гарнизон.
2 ноября
В ответ на разоружение в городе остановили свою работу все заводы, фабрики и типографии. Бастующие, а также солдаты разоруженного гарнизона собрались на Сенном базаре у казарм. Правительственные войска разогнали забастовки и демонстрации рабочих, прогремел первый выстрел.
14 ноября
Часть представителей иногороднего населения пошли на компромисс с Радой. Было избрано коалиционное правительство во главе с Лукой Бычом. Новое правительство позиционировало себя как гарант закрепления демократических завоеваний революции, гражданских свобод и частной собственности.
19 ноября
Часть иногородних, бойкотировав выборы в новое правительство, провозгласили себя вашим органом власти иногороднего населения и призывали иногородних не подчиняться местной казачьей власти, если та препятствует организации иногородних союзов и митингов.
К концу 1917 года Кубанская рада почти полностью утратила влияние в регионе. В ожидании наступления отрядов красных с севера по всей области вспыхивали очаги большевистских Советов. Не спасло Раду ни сформированное в ноябре новое всесословное Краевое правительство, ни провозглашение независимости Кубани 8 января 1918 года, ни в конце концов созванное Учредительное собрание: его власть перестала ассоциироваться у народа со справедливой властью.
Кубанское общество входило в 1918 год расколотым. Дальше регион ждала изнурительная Гражданская война.
Материал подготовлен в рамках спецпроекта «1917 на Кубани».
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