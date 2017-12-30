1917 на Кубани: все самые важные события революционного года

В 2017 году мы вели большой проект «1917 на Кубани» , где рассказывали о том, что происходило в регионе 100 лет назад. Две революции, провозглашение независимости, противостояние казаков и иногородних, приход большевиков к власти — в итоговом материале мы вспоминаем хронологию событий 1917 года в Кубанской области и Черноморской губернии.

Телеграфное сообщение о государственном перевороте в Петрограде поступило в Екатеринодар 1 марта (по другим источникам — 28 февраля). Начальник области, наказной атаман Михаил Бабыч попытался задержать телеграмму, но ее копия попала к служащему почты, большевику Павлу Асаульченко. Вечером этого же дня он предал информацию огласке на собрании рабочих. Однако сначала со стороны казалось, что городская жизнь в эти переломные для страны дни протекала без изменений:

Мы направились в город разыскивать результат переворота. Все стоит на месте спокойно

…Одна за другой шли процессии, с красными флагами, толпами, с песнями. Все были радостны и веселы. Екатеринодар был в праздничном настроении. Звонко раздавались звуки «Марсельезы», красные флаги с вышитыми белыми буквами свободы, любви и братства лесом развевались над длинными густыми толпами

13 марта Атаман Бабыч был уволен со службы Временным правительством. В официальных документах значилось: «...согласно прошению, по расстроенному здоровью, с мундиром и пенсией».

Май 1917-го В Черноморье население разбивается на два лагеря: зажиточные классы и демократия. По словам современников, фактическая власть находится «в руках Совета… который проявляет много большевизма».

На съезде слушались и разрешались проблемы повседневности, например: вопросы о ношении кинжала в мирное время , переименовании Урупского полка. Обсуждался вопрос о «Военной службе казака»: предлагалось уменьшить срок службы с 20 лет до 1 года и 6 месяцев и частично снять с казачества обязанности по снаряжению воина.

Позже Рада провозгласила себя высшим законодательно-распорядительным, а сформированное ею правительство — высшим исполнительным и руководящим органом войска.

Из 55 тыс. граждан, имевших право голоса, в выборах приняли участие 32 тыс. 726 избирателей (около 60%). Большинство голосов получили меньшевики и эсеры, на втором месте по численности оказались большевики.

24 сентября

Открылась новая сессия Кубанской рады. В тот же день в противовес политике Рады на заседании Екатеринодарского совета рабочих, воинских и крестьянских депутатов переизбрали исполком. По итогам выборов большевики получили 20 мест, эсерам досталось 10, а меньшевикам всего 5.

5 октября

Радой были приняты «Временные основные положения о высших органах власти в Кубанской области».

Временные основные положения — региональный конституционный проект, разработанный Радой и закрепляющий за казачьим населением внутри области гражданские права. Иногороднее население Кубани по проекту практически лишалось их. В «положениях» подчеркивалось, что единственный источник власти в России — «воля всех народов, объединенных в великий союз», но в то же самое время источником высшей власти на Кубани объявлялась «воля правомочного населения Кубани», то есть воля казаков.