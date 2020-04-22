В Адыгее проведут флешмоб в честь 150-летия со дня рождения Ленина

Акцию организуют комсомольцы. В 12:00 они включат на балконах своих квартир телефоны и колонки с песней «И Ленин такой молодой», а также в рамках всероссийской акции все участники флешмоба вывесят флаги Советского Союза, сообщила порталу Юга.ру первый секретарь комитета Адыгейского республиканского отделения ЛКСМ Марина Ситникова.

По ее словам, в акции примет участие комсомольский актив — около 60 человек, к ним могут присоединиться все желающие. Традиционно 22 апреля в республике проходит цикл массовых мероприятий, одним из центральных становится возложение цветов к памятнику Ленину на площади Майкопа. В этом году массовых мероприятий не будет. Однако комсомольцы Адыгеи запустили еще один флешмоб — по обмену книгами и распространению информации о Ленине, добавила Ситникова.