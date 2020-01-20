В центре Краснодара установили обновленный памятник Ленину

Ранее памятник находился на территории краснодарского Масло-жирового комбината. Глава Центрального городского округа Елена Малова подчеркнула, что в новом месте «его смогут увидеть большее количество жителей и гостей Краснодара».

Памятник «Владимир Ильич Ленин говорит с матросом» установили на пересечении улиц Ленина и Суворова. Фигуры из сплава бронзы, алюминия и олова отреставрировали впервые за 60 лет с момента изготовления. На новом месте их специально установили без постамента — как городскую скульптуру или арт-объект, уточнили в пресс-службе мэрии краевой столицы.

Композицию с матросом и Лениным отлили в середине 50-х на заводе в Москве. Монумент привезли в Краснодар и установили на кирпичном постаменте. Со временем памятник начал разрушаться, средства на его реставрацию выделили по поручению главы города Евгения Первышова. Монумент очистили от десяти слоев краски, на нем восстановили некоторые фрагменты, устранили трещины и дефекты. После грунтования нанесли несколько слоев специальной краски и лака.

Первышов отметил, что восстановление памятника не несло политической окраски, так как в Краснодаре сохраняют исторические монументы и одновременно развивают современное искусство.

Напомним, в декабре 2019 года стало известно, что в Краснодаре установят пятиметровый памятник Александру Невскому.