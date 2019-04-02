Приключения англичанина в Краснодаре. Блогер Джонни Тикл провел выходные на Кубани и рассказал об этом на YouTube

Джонни Тикл родом из английского Престона, он уже несколько лет живет и работает в Москве. В своих соцсетях парень написал, что собирается побывать во всех регионах России. На его ютуб-канале уже есть видео из Казани, Сочи, Москвы и других городов. В середине марта Джонни опубликовал фото из Адыгеи, а 27 марта выложил ролик с экскурсией по Краснодару. На видео он удивляется теплой погоде, а также говорит о том, что Краснодар — наиболее быстро развивающийся среди всех городов России. Блогер прогулялся по улице Красной и рассказал об истории некоторых зданий и памятников. Он отметил, что в краевой столице много символики, связанной с Екатериной II, — даже на урнах.

Тикл побывал и на матче «Краснодар» — «Оренбург». Стадион «Краснодар» англичанин назвал соответствующим европейским стандартам. На следующий день он вернулся, чтобы прогуляться по парку «Краснодар» и рассказать о его достопримечательностях и Сергее Галицком. «Хотел поснимать стадион перед игрой, но встрял в пробку. Стадион очень современный, европейский уровень. Классный экран 360 градусов — единственный в мире. Кто будет в Краснодаре, всем советую посетить это место», — говорит Джонни на видео. В конце он признался, что впечатлен некоторыми достопримечательностями и не ожидал такого от Краснодара. Журналист Юга.ру посмотрела видеоролик и узнала у Джонни подробности путешествия по России, которое он запланировал, и мнение о городах, в которых он уже побывал.

Ты путешествуешь по России и планируешь в будущем посетить все регионы страны. Расскажи, что у тебя за проект, кто его финансирует и за какое время ты планируешь его реализовать?

— Это проект для себя, его никто не финансирует. Я использую свободные от работы дни, чтобы путешествовать. Я не могу с уверенностью обозначить какие-то временные рамки путешествий. С августа 2017 года я живу и работаю в Москве и, наверное, останусь здесь еще на несколько лет. У меня нет причин торопиться с решением, но я вряд ли останусь в России навсегда.

После посещения Краснодара не задумался о переезде на юг? У нас здесь тепло.

— Мне понравился Краснодар, но я бы не хотел переезжать в него из Москвы. В Краснодаре есть хорошая погода, а в Москве насыщенная городская жизнь и атмосфера, которую я очень люблю. Краснодар для меня слишком мал, хотя я думаю, что это хорошее место для тех, кто устал от столицы.

А что тебе не понравилось в Краснодаре? Ты уже был во многих российских городах. Может, в сравнении с ними ты что-то изменил бы на Кубани?

— Больше всего мне не понравилась территория вокруг Авроры и полуразрушенные здания. Это расстраивает, потому что там могло быть чисто, хорошо и зелено. Также я немного разочарован парком возле моста Поцелуев. Но я был там в марте. Возможно, летом там красиво.

Какие места в Краснодаре ты бы посоветовал посетить? Ты также какое-то время назад был в Сочи, не планируешь ли вернуться туда снова?

— Если сравнивать с большинством российских городов, в Краснодаре гораздо чище и приятнее. Мне особенно понравилась улица Красная, за ней очень хорошо ухаживают. Во многих других городах даже главные улицы грязные. И да, я бы съездил снова в Сочи. Однако моя главная цель сейчас — посетить как можно больше городов. Я думаю, что в Сочи я еще как-нибудь приеду покататься на лыжах.

Ты путешествуешь один? На чем? За время твоих путешествий ты нашел себе друзей из России? И как ты вообще узнаешь о городах, в которые планируешь поехать?

— Обычно я путешествую один, но не всегда. Если место, в которое я еду, рядом с Москвой — использую поезда. На юг я летал на самолете. Я же путешествую в выходные, поэтому не могу позволить себе тратить так много времени на дорогу в поездах. Когда я планирую поездку в новый город, я читаю статьи в интернете и спрашиваю своих подписчиков в инстаграме. Когда я спросил про Краснодар, я получил больше 100 рекомендаций от них!

А что ты слышал о Краснодаре до поездки? Наверняка у тебя были какие-то ожидания от города, они оправдались?

— Я знал много о Краснодаре с точки зрения истории, потому что люблю историю России. Но о самом городе я знал не очень много. Только про стадион и про то, что Сергей Галицкий много вложил в город. Я знаю, что во время ЧМ-2018 команда Испании тренировалась в Краснодаре и была шокирована тем, что этот стадион не принял ни одного домашнего матча.

А что ты думаешь о пробках в Краснодаре?