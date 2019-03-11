«Краснодар» дома упустил победу над «Оренбургом»

Краснодарский край

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Футболисты «Краснодара» 11 марта сыграли вничью с «Оренбургом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 2:2. На 10-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота «Оренбурга», однако нападающий «быков» Ари не сумел его реализовать.

Счет на 41-минуте открыл полузащитник гостей Алексей Сутормин. На 63-й минуте Ари удалось сравнять счет, а еще через 10 минут хозяева вышли вперед в счете благодаря голу защитника Дмитрия Скопинцева. На предпоследней, 89-й, минуте матча мяч в ворота хозяев отправил защитник «Оренбурга» Адесойе Ойеволе, и гости смогли уйти от поражения.

По итогу встречи «Краснодар» с 36-ю очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» расположился на 12-м месте.

В следующем туре «Краснодар» 17 марта сразится с «Локомотивом» в Москве.

Ранее в 19-м туре чемпионата России «Ахмат» сыграл вничью с «Уралом» — 1:1.

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