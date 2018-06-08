Что не так с Краснодаром? Испанский журналист — об адском трафике и туристической непривлекательности города

7 июня в Краснодар прибыла сборная Испании по футболу. Команда будет базироваться здесь во время ЧМ-2018, жить и тренироваться «красные фурии» будут на базе Академии ФК «Краснодар». Вместе с футболистами в город прибыли представители испанских СМИ. Автор здания El Confidencial Альфредо Паскуаль поделился своими не очень приятными впечатлениями о столице Кубани. Юга.ру публикуют перевод части его статьи с сайта InoProSport под названием: «Испания в Краснодаре: адский трафик, жара и отсутствие туристической привлекательности».

El Confidencial — основанное в 2001 году испанское интернет-издание, которое специализируется на экономических, финансовых и политических новостях.

Мы знаем, что внешность бывает обманчивой, но в случае с Краснодаром речь идет о коварном надувательстве. Если посмотреть на картинки города, который станет базой сборной Испании на время мундиаля, с высоты птичьего полета, можно увидеть красочные пейзажи реки Кубань во всем ее великолепии, новую инфраструктуру, что, казалось бы, ориентировано на туризм. Российская статистика говорит о том, что это второй город по качеству жизни в стране, но уже находясь на улицах Краснодара, видишь реальность, достаточно сильно отличающуюся от твоих представлений — по крайней мере, на взгляд западного человека. Краснодар, в котором будет проживать испанская сборная, — это прежде всего рой автомобилей и температура, которая в это время превышает отметку в 30 градусов. Забудьте об улочках из брусчатки с магазинчиками известных мировых брендов, забудьте о кафе с террасами, раскинувшимися на маленьких площадях. Центр Краснодара — столицы казачества — это пять улиц с бороздящим их трамваем. Человек на инвалидной коляске не сможет перемещаться по этому району, ведь ему попросту помешают рельсы и бордюры.

Есть парк, колесо обозрения и какая-то площадь, выглядящая очень по-советски. Остальное — улицы и дворы с большим количеством машин, 8-полосные дороги, что постоянно в пробках. Понурив голову, путешественник должен идти по тротуарам, главным образом заботясь о том, чтобы как можно меньше пыли попадало в его дыхательные пути. Краснодар — один из тех городов, о которых Google Maps говорят тебе, что его можно объехать за 11 минут на машине или обойти за час пешком (это буквально). В общем, если взять все современные урбанистические тенденции Запада и сделать наоборот, то примерно получишь Краснодар.

Узкие тротуары часто прерываются одинокими деревьями, рекламой и даже высоковольтными столбами. И я сейчас говорю не о деревянных столбах, а о тех огромных, что в Испании можно увидеть лишь на загородных шоссе. В Краснодаре же они стоят прямо посреди твоего пешего маршрута, в нескольких метрах от офисных зданий, с ограждением лишь в виде маленьких заборчиков, будто бы прикосновение к ним не будет представлять для тебя какой-то невероятной опасности. Рядом с высоковольтными столбами курят отважные офисные работники, подбадриваемые звуками электрического тока в проводах. «Ничего страшного, я не знаю никого, кто бы умер от этого», — говорит мне сотрудник Sun City, большого местного магазина по продаже штор и жалюзи. Да, здесь есть отдельные магазины, где продают исключительно шторы и жалюзи. В Краснодаре вообще достаточно заведений, которых мы в Испании не видели уже очень давно : например, компьютерные клубы, магазины по продаже мотопил или чехлов для мобильных телефонов (последнее — бизнес, который сейчас находится на самом гребне волны). Разница в культурах ощущается на каждом шагу, начиная с мультфильмов для детей, которые, кстати, ходят одни через эти огромные дороги и трассы в возрасте 5-6 лет, и заканчивая рекламой.

Creíais que Proletario y Parásito de Los Simpson eran coña, pero esto es lo que están poniendo ahora en Krasnodar. pic.twitter.com/GRsv6XIKLk — Alfredo Pascual (@Guyb) June 7, 2018

Еще одним сюрпризом для испанской делегации станет то, что никто на улицах не знает ни одного языка кроме русского. «Это не Москва, друг!», — говорит таксист, слова которого мне переводит голосовой переводчик. Все баннеры, меню в ресторанах и афиши — только на кириллице. Краснодар известен как один из крупнейших торговых городов юга России, однако понимания о туризме здесь до сих пор маловато.

Местным жителям в футболе интересно все то же самое, что может заинтриговать праздного зрителя, мало симпатизирующего этой игре: Роналдо, Месси, «Реал Мадрид», «Барселона». Некоторые кричали «Барса, Барса», когда сборная Испании выезжала из аэропорта, а с другой стороны улицы им отвечали те, кто болеет за «Реал Мадрид». Диего Коста и Сауль смотрели на все это из окон автобуса со взглядом людей, наблюдающих в зоопарке за львами.

Тогда почему же был выбран Краснодар? Ответ кроется в Академии ФК «Краснодар» — спортивном городке, что был профинансирован и построен мультимиллиардером Сергеем Галицким, и может гордиться тем, что является одним из самых изощренных и искусных в Европе. Комплекс Академии заставляет его посетителя разинуть рот: там и множество полей для тренировок, и стадион в шаговой доступности, и новые коттеджи, где поселятся игроки. Речь идет о — не будет преувеличением сказать — лучшем месте Краснодара, находящемся всего в нескольких километрах от центра города.

Если Лопетеги хочет, чтобы его команда целиком и полностью сконцентривалась на работе и ей ничто не могло помешать, то выбор в пользу Краснодара следует признать великолепным. У игроков будет мало соблазнов — если не сказать вообще никаких — в городе, где занимаются в основном строительством и промышленностью. Это рискованная ставка — настолько, что из больших сборных лишь Испания и Бразилия выбрали себе не Москву или Санкт-Петербург, со всеми их соблазнами и вариантами досуга.