От борьбы с цензурой до прав дольщиков и Грудинина. Как прошел мартовский митинг коммунистов в Краснодаре

В Краснодаре, как и во многих других регионах России, 23 марта прошел митинг КПРФ против недавно принятых законов — в том числе о критике власти и фейковых новостях. На согласованной с властью акции побывал корреспондент портала Юга.ру — и обнаружил, что, несмотря на размытость общей формулировки мероприятия, организаторы дали высказаться многим, у кого наболело.

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За час до заявленного времени митинга в Вишняковском сквере вокруг памятника Ленину уже прогуливаются около трех десятков людей. Мужчины курят около скамеек, на площадках гуляют дети. Около недавно открытого здесь арт-объекта «Столпы» нет никого. Красные флаги пока свернуты. Несколько молодых людей в красных куртках и бейсболках с партийной символикой прогуливаются и смотрят в смартфоны. Люди пенсионного возраста общаются в группах по 8-10 человек. Ко входу в сквер стягиваются люди в орденах и молодые люди в черной одежде, черных очках и с селфи-палками. Две женщины надевают на третью, улыбающуюся, жилетку с названием жилого комплекса и словами «обманутые дольщики». Из динамиков у сцены играет электронная музыка. Спустя 40 минут сквер полон людей в майках, жилетках и просто с транспарантами различных жилых комплексов. ЖК «Форт Карасун», АК «Фазотрон», ЖК «Туапсинский», «Наутилус», «7-е небо», «Янтарь», «Красноград», «Радуга», «Луч», «Лотос», «Анит-Сити», «Вдохновение» и еще с десяток — у каждого свой цвет, и это выглядит как соревнование команд или творческий конкурс, но радости на лицах этих людей мало.

Транспарантов много, и это — если взять за скобки дольщиков — традиционные и важные для участников митингов компартии способы высказаться: «Руки прочь от народных карманов», портреты Сталина со словами «Ну что, товарищи, теперь вы поняли, кто такие враги народа?», «Нет грабежу», «Бензин по народной цене», «Против пенсионного рабства». В какой-то момент становится понятно, что много плакатов в поддержку «кандидата от народа» на последних российских президентских выборах. «Грудинину — зеленый свет», — гласит один из них. «Хватит мстить Грудинину за выборы» — вторит другой. Бизнесмен Павел Грудинин, набравший 11% по итогам своей кампании, кажется, и правда все еще терпит последствия своего участия в этой игре. Последним в череде этих событий стал отказ Центризбиркома передать ему депутатский мандат недавно скончавшегося Жореса Алферова. Официальная причина — при регистрации кандидатом в Госдуму не сообщил о наличии у него иностранных счетов.

Есть и те, чьи транспаранты все же связаны с заявленными главными темами митинга. «Клишас, тебе часы за 200 миллионов руку не жмут?» соседствует с «Свобода слова — первый признак демократии». Мужчина в тельняшке и черных блестящих туфлях одиноко держит плакат «Канал Россия и Киселев — это Face-News». Девушка, представляющая, по ее словам, городской актив комсомола, стоит с портретом Че Гевары, флагами Кубы и словами «Свободу интернету — Libertad de Internet». «Мы здесь против повышения пенсионного возраста, против закона об оскорблении власти, против… интернета, — сбивается она при ответе на вопрос журналиста, с какой целью она пришла на митинг, и тут же сама смеется и исправляется, — За свободу интернета». Власть, говорит она, приняла много антинародных реформ в один момент, поэтому и повестка акции настолько широка.

Электронная музыка сменяется песней мексиканской группы Molotov — Gimme Tha Power. Вокалист на испанском поет: «Полиция отнимает у тебя деньги, ведь они живут на твой заработок, и если они обращаются с тобой как с вором, то это не твоя вина — поблагодари того, кто стоит у руля». Позже в беседе с журналистом один из организаторов, Александр Сафронов, признается, что его старшие товарищи были недовольны музыкой, но публика, кажется, никак на нее не реагирует, и следующий трек играет уже на русском — «Не зря в судьбе алеет знамя, не зря на нас надеется страна, священные слова "Москва за нами" мы помним со времен Бородина».

Первым на сцене, где белым по красному написаны слова «Закон об оскорблении власти — позор» берет слово депутат Госдумы от КПРФ Николай Осадчий. Сегодня, говорит он, митинги по всей стране — от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Сочи. Сразу обозначает широкую проблематику: власть взяла неверный курс, пагубный, уничтожающий страну и народ. Говорит о ситуации в демографии (материнский капитал не индексируется уже пять лет), в медицине («нам говорят, что у нас высокотехнологичная медицина — это так, но первичная медпомощь уничтожена в селах и малых городах»), говорит о недостроях и проблемах в садовых товариществах. Над головами собравшихся взмывает квадрокоптер, отвлекающий их от первого оратора.

«А зачем это снимают?» — волнуется женщина. «Для отчета КПРФ», — успокаивает ее высокий парень, который держит древко флага. Осадчий на сцене возмущается процессом, идущим против Зюганова (посмел в стенах Госдумы задать вопрос о том, почему алюминиевая отрасль страны в руках англосаксов). Главная угроза для России, говорит он внезапно, не свобода слова в интернете. Главное — наша разобщенность. Угроза безопасности страны — раскол общества. «У руля страны не должны встать полностью зависимые от америкосов люди!». До финальных слов «В отставку правительство Медведева» не слышно слов поддержки, люди еще не успели завестись. Кто-то тихо добавляет: «И Путина».

Фотокорреспондент Юга.ру замечает, как полиция задерживает троих молодых ребят, пришедших на митинг в противогазах. Помимо нас, задержание снимают на фото или видео люди в штатском, отвечающие, похоже, на митинге за безопасность — в том числе бывший участник «Русских пробежек», противник фестиваля KUBANA и адепт ножевого боя, а теперь участник различных акций КПРФ Алексей Гайворонский. Большую часть мероприятия он, не снимая солнцезащитных очков, проводит прямо перед сценой — лицом к публике.

На сцену выходит самый медийный молодой коммунист Краснодара, Александр Сафронов, автор ютуб-канала «Красный политобзор» и телеграм-канала «Красный темник», бывший доверенным лицом Грудинина на выборах. Он переходит к основной теме митинга. Говорит, что у журналистов проблемы, но они сюда даже не пришли; муниципальные и государственные телеканалы сейчас — это просто пиар-отделы администраций. Предлагал выступить представителям СМИ, но никто не отозвался на этот призыв. Из-за новых законов, негодует Сафронов, прокуратура придет не за Брилевым и Киселевым, а за ним и такими же блогерами, как он. Но он не унывает: «Гражданское общество просыпается. Кому не безразлична судьба Родины — записывайтесь наблюдателями на выборы. Пройдет год-два — и мы будем в центре города, и нас будут десятки тысяч». Говорит о Грудинине: «Один депутат, казалось бы, ничего не решает — и то трусливо отобрали мандат».

Слово передают представителю Ейского района Алле Сваровской. Она становится первой, кто упоминает со сцены фамилию «господина Путина», который подписал закон о критике власти. «И я критиковать власть не буду, ибо теперь о власти либо хорошо, либо никак», — нараспев начинает юристка. Она же первой вступает с публикой во взаимодействие и задает вопросы, на которые люди, заводясь, отвечают хором. «Власть говорит, что вы стали жить лучше! Вы стали жить лучше?» — «Нет!». Критикует муниципальный фильтр на выборах, критикует неисполнение майских указов в части повышения зарплат медикам и учителям. Резко переходит на критику учителей, отчего толпа ненадолго замолкает. «На выборах учителя занимались тем, что подтасовывали факты. Они бросали в урну бюллетени за других граждан. И я спрашиваю их: у вас что, уважаемые, дети будут жить в другой стране?». Переходит к скандированию: «Правительство в отставку! Медведева — в отставку!». Неловкая пауза, но люди (и ведущий митинга, депутат краевого Заксобрания Павел Соколенко) подсказывают громко, и она подхватывает: «Путина — в отставку!». Но тут же сетует: «Но, к сожалению, такой процедуры нет, хотя я думаю, что все бы это сделали с огромным удовольствием». Не обходится без Грудинина и призыва вернуть ему мандат.

Генерал-майор Анатолий Топчий из «Союза советских офицеров» в довольно сумбурной — но явно отзывающейся в публике — речи начинает с воспоминаний о том, какой когда-то, в его молодости была Кубань и как тут пели песни. Признается, что сейчас «бабушки, проголосовавшие за Владимира Владимировича, сожалеют об этом», потому что все надеялись, что Грудинину дадут возглавить «правительство народного доверия». Топчий — не последним на этом митинге, как оказывается — заявляет со сцены, что Советский Союз никуда не ушел, «юридически он как был, так и есть, переворот был осуществлен незаконно». Он успокаивает: через год-полтора власть перейдет народу, «но без эксцессов и цветных революций». «А я вам скажу, чтоб вы знали»: милиция, армия и власть с нами. Но без цветных революций. Но с нами. Армия связана присягами, но победа будет за народом.

Сторонники идеи о том, что СССР и его законы все еще действуют, а нынешние — временные и несправедливые, раздают в толпе календарики. Приглашают приходить пообщаться с их юристом, который помогут разобраться и с кредитами, и с долгами по ЖКХ. «Только хотя бы бумагу для заявлений свою возьмите и рублей 100 на бензин». Рядом стоит женщина с транспарантом «ЖКХ — не больше 5% от дохода семьи».

Следующий оратор, активист Александр Вергелес радуется хорошей погоде («синоптики обещали холод и осадки, но узнав о повестке митинга, отозвали прогноз») и тоже говорит о Грудинине. «К сожалению, сейчас почему-то гонениям подвергаются люди с патриотической позицией». Очень огорчается, что недавний праздник присоединения Крыма власть назвала «Крымской весной», «а ведь все мы помним, что изначально это была русская весна». Сожалеет, что так вышло с Донбассом и говорит, что народу пытаются стереть память именно этими законами о критике власти. Ведущий митинга говорит: «Я хочу вернуться к дольщикам. Прошу, чтобы вы все поприветствовали этот замечательный коллектив!» — и снова складывается ощущение, что все находятся не то на корпоративе, не то соцсоревновании. Но все свои.

От дольщиков, которые, возможно, составляют около половины собравшихся, выходит на сцену один человек — Александр Желнин из ЖК «Форт Карасун». Человек, вероятно, без политических амбиций и политического ораторского мастерства, Желнин жалуется на отписки из органов всех уровней и требует принять федеральную программу по дольщикам и пайщикам — и это заводит людей больше, чем все лозунги до этого, кроме призыва отправить Путина в отставку. Дольщик оказывается чуть ли не первым спикером, не выступившим по поводу Павла Грудинина — но властью он тоже недоволен: говорит, что эти люди («не буду даже их называть») сами призывали людей покупать квартиры в строящихся объектах, причем с телеэкранов. «Наш застройщик — и вовсе бывший вице-мэр». Владелец «Краснодарфинстроя» Юрий Клещенко и правда некогда занимал ответственный пост в администрации города. В 2019 году — спустя четыре года после того, как покупатели должны были вселиться в свои квартиры в «Форте Карасун» — Клещенко арестовали. Но по другом делу — еще одна его компания занималась реконструкцией сочинского стадиона «Фишт» к Чемпионату мира по футболу.

Из всех спикеров, выступавших в последующий час — а митинг длился немногим более двух, — ярче всех выступили первый секретарь Динского райкома КПРФ Юрий Медведев, и Владимир Гирич, которого представили как создателя Жилищно-коммунальной партии Российской Федерации. Публика встретила обоих горячей поддержкой. Представляющий, по его словам, на этом митинге сельчан Медведев сразу начинает ярко: в стране не кризис, в стране крах (который из-за правительства, которое — в отставку). Живописные описания («Россия похожа на разграбленный русский дом: выбиты двери, разбиты окна, выкрали иконы, а в красном углу распяли хозяев — это нас с вами!») в его речи перешли в возмущение тем, как команда губернатора пыталась трижды «протащить своего главу» в Динской район: «Добились, проголосовали, года не проработал, поймали на взятке, но более того — но более того, его поймали на том, что он относится к лицам нетрадиционной сексуальности!».

Гирич — невероятно эмоциональный высокий мужчина, сразу переходит на крик до срыва голоса — и о том, что Путина заставили в ВТО повышать тарифы ЖКХ, и об обманутых дольщиках (решение есть, но им не хочет заниматься Путин лично), и о новом классе граждан в Краснодарском крае (к обманутым дольщикам добавились обманутые мебельщики), и о том, что люди стали писать президенту Трампу («господин Трамп, обрати внимание на преступления, которые творятся в Советском Союзе, скажи Путину, чтобы он помог их расследовать!»).

Двое одиннадцатиклассников со значками Навального признаются журналисту, что пребывают в шоке от того, сколько, оказывается в крае сторонников левых идей. Сами их не поддерживают, но пришли сюда, потому что «позвала Яна Анатольевна». Сама Антонова — известная в краснодарском фейсбуке протестная активистка — вместе с другим сетевым оппозиционером Виктором Чириковым позирует для фото с растяжкой против пенсионной реформы. На памятнике Ленину с транспарантами весь митинг стоят то дольщики, то борцы за свободу в интернете, то левые фронтовики. Стоящая на газоне девушка в готическом, приведшая с собой парней в черных свитерах с символикой Metallica, с досадой говорит в диалоге с корреспондентом Юга.ру, что больше на такое не придет, потому что надоело слушать про Путина, все апеллируют к Путину, и Медведева пусть он увольняет, и вообще во всем виноват — будто говорить больше не о чем, никакого конструктива.

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Также на митинге выступили профессор кафедры виноделия Кубанского государственного аграрного университета Дмитрий Козаченко, руководитель одного из ТОСов Романенко, активистка и руководитель ТСЖ Галина Сильман, представитель Революционной рабочей партии Андрей Видякин и молодой коммунист Давыдов из Новороссийска — в камуфляже с нашивкой скорпиона и кумачовым знаменем на другом плече.

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Краснодарский адвокат Алексей Аванесян, вышедший на сцену ближе к концу митинга, короток и понятен. Коммунисту-блогеру Сафронову он пояснил: за вами придет не прокуратура, а сержанты, которые не будут разбираться в том, что означают невнятные формулировки закона. Всех выступающих здесь могут привлечь за оскорбление власти даже за надпись на сцене. Но, говорит Аванесян, не все так плохо. Есть закон об оскорблении чувств верующих — и благодаря практике в судах он практически не работает. И с этими законами нужно сделать так же. Он призвал обращаться к нему в фейсбуке или через Сафронова и пообещал бесплатную помощь тем, кого будут преследовать по новым статьям — вплоть до Европейского суда по правам человека. Жаль, что к этому времени на митинге оставалось уже менее половины собравшихся — дольщики сворачивали жилеты, перед этим сделав много групповых фото с другой стороны памятника Ленину. Переодеваясь, они обменивались контактами и создавали новые групповые чаты в WhatsApp — для новых скоординированных действий.