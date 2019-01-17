В Краснодаре арестовали генподрядчика реконструкции стадиона «Фишт» — «Ъ»
Суд в Краснодаре на два месяца арестовал владельца и гендиректора ООО «СМУ "Краснодар"», который был генподрядчиком реконструкции сочинского стадиона «Фишт», Юрия Клещенко
По данным «Коммерсанта», Клещенко подозревают в незаконных финансовых операциях с кредитными средствами. Сумма заявленных претензий составляет более 1 млрд рублей, крупнейший кредитор — «Россельхозбанк», сумма долга перед которым достигла 722 млн рублей.
Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что Клещенко арестован на два месяца.
Юрий Клещенко — владелец и гендиректор ООО «СМУ "Краснодар"». В рамках подготовки к Олимпиаде в Сочи холдинг выполнил работы на сумму более 6 млрд рублей. В 2014 году компания стала генподрядчиком в проекте реконструкции стадиона «Фишт» в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Объем финансирования достиг 3,6 млрд рублей.
Как сообщали Юга.ру, в июне 2017 года Контрольно-счетная палата выявила нарушения в сфере закупок компании, оплату завышенных объемов работ и срывы сроков сдачи при реконструкции «Фишта». Проверяли также расходование бюджетных денег, которые ранее выделили на финансирование работ по подготовке стадиона к Кубку конфедераций 2017-го и ЧМ-2018.
В октябре 2017 года Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в ООО «СМУ "Краснодар"».
Напомним, футбольный стадион «Фишт» планировали ввести в эксплуатацию в ноябре 2017 года, однако арену открыли на четыре месяца позже.
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